Öğrencilerden Batman'a atanan Vali Canalp'e pankartlı veda - Son Dakika
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Öğrencilerden Batman'a atanan Vali Canalp'e pankartlı veda

14.05.2022 18:54
Öğrencilerden Batman'a atanan Vali Canalp'e pankartlı veda

Edirne'den Batman'a atanan Vali Ekrem Canalp, ilçelerde veda ziyaretleri gerçekleştirdi.

Edirne'den Batman'a atanan Vali Ekrem Canalp, ilçelerde veda ziyaretleri gerçekleştirdi.

Enez ilçesindeki ziyarette öğrenciler Vali Canalp'in fotoğrafının yer aldığı "Sayın Valimiz, Enez'imiz için yaptıklarınıza minnettarız. Enez, hiçbir zaman sizi unutmayacaktır, yolunuz açık olsun" yazılı pankart açtı.

Öğrencilere teşekkür eden Canalp, kendisini karşılayanlardan helallik isteyerek vedalaştı.

Gözyaşlarıyla uğurlandı

Canalp, Keşan ilçesinde Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'ndeki ziyaretinde, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve kendisini karşılayanlarla tek tek konuşup, helallik aldı.

Bazı muhtarlar, Ekrem Canalp'e sarılarak verdiği hizmet ve destekler nedeniyle teşekkür etti.

Duygusal anların yaşandığı ziyarette bir vatandaş gözyaşlarını tutamayarak Canalp'e sarıldı.

Canalp, burada hatıra fidanı da dikti.

Edirne'deki 3.5 yıllık görev süresinin 2 yılının pandemi ile geçtiğini belirten Canalp, "Buna rağmen aktif ve heyecanlı olarak valiliği dört dörtlük yapma imkanı buldum. Gazdan ayağımı çekmedim, hiçbir şekilde frene basmadım geri vitesim de olmadığı için rahat ettim.

Edirne'den ayrılırken, derin bir huzur içerisindeyim. Yapmam gereken ve kafamda tasarlamış olduğum hemen hemen her şeyi yapma imkanım oldu. Ben bütün Edirnelilere buradan içtenlikle şükranlarımı arz etmek isterim." diye konuştu.

Canalp, görevi süresince Edirne'nin 253 köyünün tamamını en az bir kez, yüzde 80'ini ise en az 2 kez görme imkanı bulduğunu kaydetti.

Canalp'e plaket ve geri dönüştürülen malzemelerden üretilmiş dozer hediye edildi.

İpsala, Uzunköprü, Meriç ilçeleri beldeler ve bazı köyleri ziyaret eden Canalp vatandaşlarla vedalaştı.

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Ekrem Canalp, Edirne, Batman, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öğrencilerden Batman'a atanan Vali Canalp'e pankartlı veda - Son Dakika


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