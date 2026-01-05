Öğrencilerle \'Haberimiz Olsun\' Projesi

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen 'Haberimiz Olsun' projesi 5 Ocak'ta yayın hayatına başladı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü koordinesinde ve Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında hazırlanan haber bültenlerinin tüm aşamalarında öğrenciler aktif rol alıyor. Projeye ilişkin konuşan Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Atila Ertoğan, stüdyoda çekilen haberlerin ilk yayınını birlikte izlediklerini belirterek, "Bakanlığımızın öncülüğünde hayata geçirilen bu proje, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülüyor. Haberlerin içeriğinden prodüksiyonuna, sunumundan kurgusuna kadar her aşamada öğrencilerimiz aktif rol alıyor. Aynı zamanda bu haberler, Türkiye ve dünya gündeminden haberler oluyor. Böylece Bakanlığımızın ve ülkemizin vizyonunu, çocuklarımızın gözünden izleme ve dinleme fırsatı buluyoruz. Bu bizim için büyük bir gurur" dedi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen 'Haberimiz Olsun' projesi kapsamında, öğrencilerin aktif katılımıyla hazırlanan haber bültenleri, 5 Ocak itibarıyla EBA, EBA YouTube ve TRT EBA kanalı üzerinden yayınlanmaya başladı. Projenin prodüksiyon ve yayın süreci, medya altyapısı güçlü eğitim kurumlarıyla iş birliği içinde yürütülüyor. Pilot okul olarak seçilen İstanbul Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Ankara Çankaya Türk Telekom Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Ankara Batıkent Şevket Evliyagil Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ile Ankara Gölbaşı Cemil Yıldırım Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), proje kapsamında yürütülen çalışmalarda yer alıyor.

Proje kapsamında hazırlanacak haber bültenleri, 'Dünya ve Ülke Gündeminden Öne Çıkan Haberler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Vizyonu Doğrultusunda Yürütülen Çalışmalar, Projeler ve Uygulamalar, Milli Teknoloji Hamlesi ve Yenilikçi Eğitim Uygulamaları, Eğitim Kurumlarında Kültür, Sanat ve Spor Alanında Öne Çıkan Çalışmalar ile Sosyal Sorumluluk ve Toplum Hizmeti Faaliyetlerinden İlham Veren Uygulamalar' başlıklarından oluşacak. Haberlerin çekim, seslendirme, kurgu ve montaj işlemleri öğrencilerin aktif katılımıyla gerçekleştiriliyor.

'BİZLER İÇİN SON DERECE GURUR VERİCİ BİR DURUM'

Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Atila Ertoğan, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, stüdyoda çekilen haberlerin ilk yayınını birlikte izlediklerini belirterek, "Bakanlığımızın öncülüğünde hayata geçirilen bu proje, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülüyor. Aslında burada izlediğimiz tüm haberleri çocuklarımız hazırlıyor. Haberlerin içeriğinden prodüksiyonuna, sunumundan kurgusuna kadar her aşamada öğrencilerimiz aktif rol alıyor. Aynı zamanda bu haberler, Türkiye ve dünya gündeminden haberler oluyor. Böylece Bakanlığımızın ve ülkemizin vizyonunu, çocuklarımızın gözünden izleme ve dinleme fırsatı buluyoruz. Bu bizim için büyük bir gurur. Çünkü bu gençler, gelecekte Türkiye'yi inşa edecek bireyler. Onların daha bu yaşta bu kadar profesyonel işler ortaya koymaları ve bakanlığımızın vizyonunu yansıtması bizler için son derece onur ve gurur verici bir durum" dedi.

'OKULUMUZDA DİJİTAL YAYINCILIK DERSLERİNİN YANI SIRA YAPAY ZEKA ODAKLI EĞİTİMLER DE YER ALIYOR'

Gençlerin ortaya koyduğu çalışmalardan büyük onur duyduklarını vurgulayan Ertoğan, "Bu haberler, gençlerin kendi dilleriyle, kendi dünyalarından Türkiye'yi ve dünyayı anlattıkları çok kıymetli çalışmalar. Gençlerle iletişim kurabilmek, onların bakış açısını anlayabilmek açısından da büyük bir değer taşıyor. Aynı zamanda öğrencilerimiz, teorik bilgilerini doğrudan pratiğe dönüştürme imkanı buluyor. Medya sektörünün ne kadar kapsamlı, dikkat ve disiplin gerektiren bir alan olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu süreci, öğretmenlerimizin rehberliğinde ama büyük ölçüde öğrencilerimizin kendi koordinasyonlarıyla yürütmeleri çok umut verici bir olay. Okulumuzda dijital yayıncılık derslerinin yanı sıra yapay zeka odaklı eğitimler de yer alıyor. Değişen ve gelişen dünyada teknolojinin belirleyici rolünü düşündüğümüzde, öğrencilerimizi bu alanlarda donanımlı şekilde yetiştirmek büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Ertoğan, "Bu projede kazanılan tecrübelerle gençlerimizin, geleceğin Türkiye'sini inşa edecek bireyler olarak yetişeceğine yürekten inanıyoruz. 'Haberimiz Olsun' projesi, haftada üç gün TRT EBA, TRT EBA ekranları ve aynı zamanda Bakanlığımızın YouTube hesapları üzerinden yayınlanacak. Tüm gençleri, haberleri kendi akranlarının dilinden izlemek için ekran başına davet ediyorum. Hepinize 'Haberimiz Olsun' diyorum" ifadelerini kullandı.

Projede yer alan öğrencilerden Ceylin Ceyda Aktuna ise "Biz bu proje üzerinde bir süredir çalışıyoruz. Demo çekimlerimiz oldu, diksiyon eğitimleri aldık. Kamera arkasında hem biz öğrenciler aktif olarak yer alıyoruz hem de öğretmenlerimiz bu süreçte bize çok büyük destek veriyor. Ortaya çıkan bu proje, büyük ölçüde biz öğrencilerin emeğinden oluşuyor. Öğretmenlerimizin rehberliğinde, haberin yazım aşamasından kurgusuna kadar tüm süreci biz üstleniyoruz. Ben bu projede yer almaktan gerçekten çok mutluyum. Hem benim için çok değerli bir deneyim oldu hem de arkadaşlarımla birlikte gerçek bir haber üretim sürecinin içinde olmak benim için bir tecrübe oldu" diye konuştu.

Projede sunuculuk yapan Remzi Efe Aslan da "Ülkemizin dört bir yanından gelen haberleri burada arkadaşlarımla birlikte değerlendiriyor, izleyicilere sunmak için hazırlıyoruz. Bu süreç bizim için hem öğretici hem de çok keyifli. Okulda öğrendiğimiz dersleri, Haberimiz Olsun Projesi kapsamında birebir uygulama fırsatı buluyoruz. Bu sayede çok güzel tecrübeler kazanıyoruz ve gerçekten dolu bir süreç yaşıyoruz. Umarım izleyenler için de en az bizim kadar keyifli olur" dedi.

YAYIN TAKVİMİ

'Haberimiz Olsun' projesi, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda merkez ve taşra teşkilatı ile eğitim kurumlarının aktif katılımıyla ulusal ölçekte yürütülüyor. Öğrenciler tarafından hazırlanacak olan haber bültenleri, 5 Ocak Pazartesi günü 07.00 itibarıyla EBA platformu ile EBA YouTube sayfasında, 11.15 itibarıyla da TRT EBA kanalı üzerinden yayın hayatına başladı. Haber bültenleri, eğitim öğretimin devam ettiği haftalarda pazartesi, çarşamba ve cuma günleri izleyiciyle buluşacak.