Antalya'daki özel öğrenci yurdunda aşçı olarak çalışan İhsan Güney, yurdun yemekhanesinde üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un başını satırla kesip, göğsünün üzerine koydu. Güney, daha sonra, "Deccal'i vurdum" diye bağırdı. Olayı gören öğrencilerden biri yemekhanenin kapısını kapatıp kilitledikten sonra polisi aradı. İhbar üzerine öğrenci yurduna gelen polis, İhsan Güney'i gözaltına aldı.
Tüm Türkiye'de infial yaratan olayla ilgili Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'dan duygu dolu bir paylaşım geldi. Prof. Dr. Özlenen Özkan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bilgisayar mühendisliği öğrencimiz Mehmet Sami Tuğrul'u cinayete kurban verdik. Çok üzgünüm. Kelimeler öfkemi ve hüznümü ifade etmekte yetersiz kalıyor. Ailesine, arkadaşlarına, üniversitemize başsağlığı diliyorum. Sanırım dünya asladaha iyi olmayacak…" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Öğrencinin kafasının satırla kesildiği olay sonrası rektörden duygu dolu paylaşım - Son Dakika