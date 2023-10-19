Öğrenciyi almayan özel halk otobüsü şoförüne ceza

ANKARA'da indirimli bilet kullanan öğrenciyi araçtan indiren özel halk otobüsü şoförüne para cezası uygulandı, otobüs otoparka çekildi.

Ankara'da özel halk otobüslerinde şehit yakını, gazi, polis ve basın mensupları hariç toplu taşımadan ücretsiz veya indirimli yararlananlara ayda 4 gün hizmet verme kararı uygulanmaya başlandı. Etimesgut ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki durakta özel halk otobüsüne indirimli binmek isteyen liseli kız öğrenci ile otobüs şoförü arasında tartışma çıktı. Otobüs şoförü, kartını 2 kez okutmayan öğrenciyi araçtan indirdi. Öğrenci de buna tepki gösterdi. Öğrenci ve şoför, birbirlerini iteklerken, olay cep telefonu kamerasına yansıdı. Öğrenci şoföre tepki göstererek otobüsün camlarına eliyle vurdu. Şoför de kapıyı kapatıp, öğrenciyi almadan yola devam etti.

BELEDİYE İNCELEME BAŞLATTI

Sosyal medyaya yansıyan görüntüler tepkiye neden oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi olayla ilgili inceleme başlattı. İnceleme sonucu otobüs parka çekilerek, para cezası uygulandı. Belediyeden yapılan açıklamada, "Habere konu olan halk otobüsü parka çekildi ve cezai işlem uygulandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak kanunları uygulamaya ve otobüsleri denetlemeye devam edeceğiz. Hemşerilerimizi mağdur edecek tüm girişimlerin karşısındayız" denildi. (DHA)