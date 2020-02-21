Öğretim üyesi Efe İdlib konulu canlı yayında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğretim üyesi Efe İdlib konulu canlı yayında - Son Dakika

Öğretim üyesi Efe İdlib konulu canlı yayında

7 saat önce

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (KODAM) Müdürü ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Efe, TRT Haber'in Hatay Cilvegözü Gümrük Kapısında gerçekleştirdiği canlı yayına katılarak İdlib'te yaşanan gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Öğretim üyesi Efe İdlib konulu canlı yayında, System.String[]

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (KODAM) Müdürü ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Efe, TRT Haber'in Hatay Cilvegözü Gümrük Kapısında gerçekleştirdiği canlı yayına katılarak İdlib'te yaşanan gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulundu.


Canlı yayınlanan programın ilk bölümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İdlib'e yönelik açıklamaları değerlendirilirken, programın ikinci bölümünde İdlib'te yaşanan krizin güvenlik ve insani boyutları ele alındı. Efe, Soçi Mutabakatı neticesinde Türkiye tarafından İdlib ve etrafında oluşturulan gözlem noktalarının Suriye'de siyasi sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesindeki önemine vurgu yaptı.


Efe Ayrıca Türkiye'nin bu noktalarda görev yapan Türk askerinin güvenliğinin sağlanması hususundaki kararlığından ve rejimin sivilleri, sivil altyapıyı hedef alan saldırılarını bir an önce bırakarak Soçi Mutabakatı sınırlarına geri dönmesindeki ısrarının öneminden bahsetti.


İdlib'te Rusya'nın desteği ile Esed rejimi tarafından tırmandırılan gerilimin insani boyutuna değinen Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Efe, Türkiye'nin yeni bir sığınmacı hareketliliğinin oluşturacağı baskıyı ve külfeti tek başına omuzlamak istemediğini belirtti. - KİLİS

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Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:04 Kaynak: İHA
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