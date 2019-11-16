Son Dakika Haberleri: Öğretmenlere "analitik okuma ve yazma" eğitimi veriliyor
Son Dakika Güncel Öğretmenlere 'analitik okuma ve yazma' eğitimi veriliyor - Son Dakika

Öğretmenlere "analitik okuma ve yazma" eğitimi veriliyor

6 saat önce

Niğde'de öğretmenlerin mesleki gelişimini artırmak, öğrencilerin öğrenme becerilerini üst seviyeye çıkarmak amacıyla Türkçe ve sınıf öğretmenlerine "analitik okuma ve yazma" kursu veriliyor.

Niğde'de öğretmenlerin mesleki gelişimini artırmak, öğrencilerin öğrenme becerilerini üst seviyeye çıkarmak amacıyla Türkçe ve sınıf öğretmenlerine "analitik okuma ve yazma" kursu veriliyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi Strateji Geliştirme Bölümü'nce hazırlanan projede, bugüne kadar 360 Türkçe ve sınıf öğretmenine eğitim verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hali İbrahim Yaşar, AA muhabirine, öğrencilerin ana dil yeterliliklerini geliştirirken aynı zamanda düşünme ve öğrenme becerilerini üst seviyeye çıkarmayı amaçladıklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın vizyon belgesinde düşünebilen, yorumlayabilen ve muhakeme yeteneği gelişmiş zihin yapısına sahip çocukların yetiştirilmesine önem verildiğini aktaran Yaşar, "Bu amaçla analitik okuma ve yazma kursu düzenlendik. Öğretmenlerimiz bu kurslar sonunda öğrencileri projenin amacına göre yetiştirecek. Proje kapsamında Niğde'de 160 Türkçe öğretmeni, 200 sınıf öğretmeni kurs aldı. Aralık ayı sonuna kadar da 300 sınıf öğretmeni bu kursu tamamlayacak." dedi.

Proje sorumlusu Ülkü Demiray da çocuklara ana dil dersi üzerinden öğrenmeyi ve düşünmeyi kazandırmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Öğrencilerin zayıf kelime dağarcıklarını zenginleştirmeyi, soru sorabilmelerini, yorum yapabilme becerilerini onlara vermek istiyoruz. Özellikle birinci kademede çocuklarımızın okuduğunu anlamaya ihtiyacı var. Çocuklarımız mekanik okumanın ötesine geçemiyorlar. Öğrenciler, özel derslerle, ek kaynaklarla bu açığı kapatmaya çalışıyor ama çocuklarımız bu açığı bu şekilde kapatamadı. Çalışmalarımızda, öğretmenlerimize metinlerin nasıl işleneceğini, sözcüklere nasıl sahip çıkılacağını ve derin anlamları ortaya çıkarmak için nasıl sorular yöneltilebileceğini, bilgiyi nasıl çağıracaklarını örnekleyerek anlatıyoruz. Bu sayede eğitimdeki bu boşluğu doldurmuş olacağız."

Öğretmenlere analitik okuma ve yazma eğitimi veriliyor

İbrahim Yaşar, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 01:09 Kaynak: AA
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