oğul kayık ve tekne yapıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel oğul kayık ve tekne yapıyor - Son Dakika

oğul kayık ve tekne yapıyor

6 saat önce

ORDU'nun Perşembe ilçesinde, ahşap ustaları Murat Çalış (60) ve oğlu Özhan Çalış (38), birlikte yaklaşık 20 yıldır kayık ve tekne imal ediyor.

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ORDU'nun Perşembe ilçesinde, ahşap ustaları Murat Çalış (60) ve oğlu Özhan Çalış (38), birlikte yaklaşık 20 yıldır kayık ve tekne imal ediyor. Baba- oğul gelen siparişleri karşılayamıyor.

Perşembe'de oturan Murat Çalış ile oğlu Özhan Çalış, birlikte yaklaşık 20 yıldır kayık ve tekne imal ediyor. Kestane ağaçlarını atölyede kesen, ardından 3-4 ay kurumaya bırakan baba-oğul, kuruyan ağaçları büyük bir ustalıkla 5 ile 13 metre arasında kayık veya tekneye dönüştürüyor. Sırt sırta veren baba ve oğlunun kestane ağacından yaptıkları tekne ve kayıklar, yoğun ilgi görüyor.

Balıkçılar arasında 'Kara Murat' olarak bilindiğini anlatan Murat Çalış, "Yaptığımız kayıkları da Antalya, Mersin, Yalova, İstanbul ve Karadeniz'deki birçok şehre gönderiyoruz. Kayıkların boyu 5 ile 13 metre arasında değişiyor, kayıklar karayoluyla taşınıyor. Aslında deniz kenarında olsak daha rahat çalışırız. Müşteri için de karayoluyla kayığı taşımak büyük bir masraf oluyor" dedi.

'KAYIKLAR 30 YIL DAYANIKLI'

Kayıkların ortalama 3 ayda yapıldığını söyleyen Çalış, "Ormandan ağacı alıyoruz, atölyede biçiyoruz. 3- 4 ay kuruyor, bu durum hava şartlarına göre değişiyor. En son yaptığımız kayığı Ayvalık'a göndereceğiz, tamamen bitince arabayla yola çıkacak. Kayıklar 30 yıl dayanıklıdır. Bu kayığın her şeyi bize ait, fiyatı da ortalama 150 bin TL civarında. Kayıklarımızı titizlikle yapıyoruz ve bir kayık 3 ay civarında yapılıyor" diye konuştu.

'YILDA 10 TEKNE YAPIYORUZ'

Özhan Çalış ise babası ile birlikte 20 yıldır kayık yaptıklarını belirterek "Tekneler genelde çam ağacından yapılıyor, fakat kestane suya daha dayanıklı olduğu için kestane ağacını tercih ediyoruz. Türkiye'nin birçok yerine tekne ve kayık gönderiyoruz. Yılda 8-10 civarında tekne yapıyoruz" diye konuştu.


Perşembe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 09:16 Kaynak: DHA
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