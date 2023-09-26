Oğul, tartıştığı babasını bıçakladı - Son Dakika

Oğul, tartıştığı babasını bıçakladı

Son Güncelleme: 26.09.2023 02:15

Samsun'da bir kişi olan T.K., tartıştığı babasını bıçakla yaraladı. Olay sonucunda baba T.K. hastaneye kaldırılırken, oğul T.K. ise polis tarafından gözaltına alındı. Oğul T.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tartıştığı babasını defalarca bıçakladı

SAMSUN - Samsun'da bir kişi tartıştığı babasını bıçakla yaraladı.

Olay, Samsun İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde gece 00.05 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.K.tartıştığı babası T.K.'yi sağ göğsünden, sağ ve sol bacağından olmak üzere 3 yerinden bıçakladı. Olay yerine giden polislere de kendisine bıçak dayayarak direnen T.K. polis tarafından gözaltına alındı. Baba T.K. ise ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Oğul T.K. sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren T.K. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, Baba, Suç, Polis, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Oğul, tartıştığı babasını bıçakladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oğul, tartıştığı babasını bıçakladı - Son Dakika
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