Oğuz Alp Tan \'\'Yasa Değişti, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları Kıbrıs\'ta 3 Konut Satın Alabiliyor\'\'

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İSTANBUL — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), tarih boyunca stratejik konumu nedeniyle büyük öneme sahip oldu. Son yıllarda jeopolitik gelişmeler ve bölgesel dinamikler nedeniyle yeniden uluslararası ilgi odağı haline gelen KKTC, sahip olduğu doğal kaynaklar, güvenli yaşam koşulları ve gelişen altyapısıyla gayrimenkul yatırımı yapacak yabancıları kendisine çekiyor. Adelante Construction Kurucusu Oğuz Alp Tan, mayıs sonunda Cumhuriyet Meclisi'nde oy çokluğuyla kabul edilen "Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı"na dikkat çekerek, Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için de kazançlı bir seçeneğe dönüştüğünü söyledi.

Oğuz Alp Tan, "Kuzey Kıbrıs yasal açıdan da yabancıların konut sahibi olmasına herhangi bir zorluk çıkarmıyor. Mevcut yasaya göre yabancılar bir, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ise 3 konut sahibi olabiliyor. İlgili yasa yakın zamanda değişti. Önceden sadece bir ev alabilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bu hakkı, üç eve çıkarıldı. Yasal mevzuatın uygun olması hem yabancıları hem de Türk vatandaşlarını adaya çekiyor. Bizlerin öngörüsü önümüzdeki 5 yılda çok daha ciddi sayıda kişi adadan ev sahibi olacak" dedi.

"Dövizle kira getirisi Türk vatandaşlarını da cezbediyor"

Dünyaca ünlü bir derginin, %47 daha ucuz olduğunun altını çizerek Amerikalılara mülk satın almak için tavsiye ettiği lokasyonların ilk sırasına yer alan Kuzey Kıbrıs'taki gayrimenkul yatırımı fırsatlarına yönelik bilgiler veren Adelante Construction Kurucusu Oğuz Alp Tan, "Kuzey Kıbrıs, yabancılar için yatırım anlamında oldukça avantajlı bir yer haline geliyor. Özellikle Amerika ve Batı Avrupa vatandaşları yatırımlık konut tercihlerini KKTC'den yana kullanıyorlar. Bunun pek çok sebebi var. Öncelikle ekonomik açıdan avantajlı seçenekler bulunuyor. Çünkü başta ABD olmak üzere, birçok batı ülkesinde ev sahibi olmak oldukça zorlaştı. Bunun yanında güzel iklim, birçok yere kolay ulaşım, adanın sakinliği gibi unsurlar da yatırım ve oturum için konut sahibi olacakları cezbediyor" şeklinde konuştu.

Oğuz Alp Tan, "Adadan konut sahibi olmak isteyen kitle ikiye ayrılıyor. Bunların ilkinin amacı tamamen yatırım yapmak. Bu da oldukça mantıklı bir seçenek çünkü buradaki gayrimenkuller gelişme hızının yüksek olmasıyla sürekli olarak prim yapıyor. Ayrıca gayrimenkul ticareti İngiliz Sterlini üzerinden döndüğü için zarar etme riski de pek az. Bir de elbette pek çok kişi dövizle kira getirisi sebebiyle adayı tercih ediyor. Örneğin bugün Girne'de 2+1 ev, 600-800 İngiliz Sterlini civarında kira getirisi sunuyor. İkinci grup ise oturumluk konut sahibi olmak isteyenler. Bunlar genelde yakın ülke vatandaşları. İlk sırada da Türk vatandaşları bulunuyor. Metropolün karmaşasından kaçmak ve adada doğanın tadını çıkarmak isteyenler buraya geliyor. Ayrıca Kuzey Kıbrıs'ta gayrimenkul fiyatları da bölgeye göre çok fazla değişim gösteriyor. Örneğin Lefkoşa bölgesine yatırım yapmak istediğinizde, 2+1 apartman dairesine 60 bin İngiliz Sterlini öderken, Girne'de bu rakam 160 bin seviyelerine çıkabiliyor" dedi.

"Ada gelişmeye devam ediyor"

"Ada henüz gelişimini tamamlamadığı için her yeni yapılan konut projesi daha yüksek meblağdan fiyatlanıyor. Bu da yatırımcıların iştahını kabartıyor. Adanın gelişme hızı göz önüne alınırsa bu durumun en az 10 yıl daha süreceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Ayrıca güçlü diplomatik çabaların sonuç vermesi durumunda adanın dünyada tanınması konutların da çok daha ciddi oranda prim yapmasını sağlayacaktır. Adelante Construction olarak bizim de ilk önceliğimiz kullanım kolaylığı sunan projeler üretmek. Şehrin dokusuna aykırı olmayan, uzun ömürlü yapılar inşa etmeyi tercih ediyoruz. Son olarak şunu ifade etmek isterim ki, ticari gayrimenkul konusu henüz adada istenen ilgiyi görmüş değil. Bu bağlamda ofis ve mağaza gibi yapılara yatırım yapmak isteyenler için fırsat devam ediyor" diyen Adelante Construction Kurucusu Oğuz Alp Tan, sözlerini şöyle noktaladı:

"Kuzey Kıbrıs'ta konut ve ticari projelerin prim yapmaya devam ediyor. Burası bir ada olduğundan, her yeni yapı fiyatın yükselmesine neden oluyor. Katma değer üretilen her bölgede hızlı bir şekilde fiyatların yükseleceğine inanıyoruz. Türkiye'de Bodrum'u örnek alalım. O bölgedeki fiyatları yakın zamanda yakalayıp geçeceğimizi tahmin ediyoruz."