Oğuz Murat Aci'nin anne ve babasından, gelinlerine 'torun görebilme' davası

26.02.2026 12:53
Eyüpsultan'da 2024 yılında trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin ebeveynleri, gelinleri Şükriye Aci'nin torunlarını kendilerine göstermediği iddiasıyla dava açtı. Duruşmada, davacı avukatı tedbiren şahsi ilişki kurulmasını talep etti. Davalı avukatı ise çocuk psikiyatristinin de bulunduğu bir heyetten yeni bir rapor alınmasını talep etti.

Eyüpsultan'da 2024 yılında 17 yaşında olan Timur Cihantimur'un neden olduğu trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin annesi ve babasının, gelinleri Şükriye Aci'nin torunlarını kendilerine göstermediği iddiasıyla açtığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşma sonrası baba Özer Aci, ''Bu saatten sonra çocuk beni tanıyacak mı? 29 yaşında bir evlat kaybetmişiz, gömmüşüz toprağa. Evladın evladına sahip çıkmaya çalışıyoruz, suç mu işliyoruz?'' dedi.

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'de 17 yaşında olan Timur Cihantimur'un neden olduğu trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci ile annesi Pervin Aci'nin, gelinleri Şükriye Aci hakkında torunlarını kendilerine göstermediği iddiasıyla açtıkları davanın görülmesine devam edildi. İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen ön inceleme duruşmasında davacı Özer Aci ile Pervin Aci hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı.

Tedbiren şahsi ilişki kurulmasını talep etti

Duruşmada davacı avukatı Hacı Orhan, dava dilekçelerini tekrar ettiğini söyleyerek tedbiren şahsi ilişki kurulmasını talep ettiklerini söyledi.

Davalı avukatı ise çocuk psikiyatristinin de bulunduğu bir heyetten yeni bir rapor alınmasını istedi.

Heyete bir çocuk psikiyatristinin de dahil edilmesine hükmedildi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, davalı avukatının itirazlarını değerlendirmek üzere dosyanın Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'ne gönderilmesine ve heyete bir çocuk psikiyatristinin de dahil edilmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, tedbiren şahsi ilişki kurulması talebinin ek rapor geldiğinde değerlendirilmesine de hükmederek duruşmayı erteledi.

"Aradan geçmiş 2 yıl. Bu saatten sonra çocuk beni tanıyacak mı"

Duruşmanın ardından mahkeme önünde konuşan Özer Aci, "Rapor alınacakmış, o rapora istinaden karar verecekmiş hakime hanım. Bu saatten sonra, aradan geçmiş 2 yıl. Bu saatten sonra çocuk beni tanıyacak mı? Gözden uzak olan gönülden de uzak oluyor. Benim soyadımı taşıyan insan, mahkeme nasıl bir karar veriyor ben anlamıyorum. 3-4 yıl sonra ben bu çocuğu görsem ne olacak görmesem ne olacak? 29 yaşında bir evlat kaybetmişiz, gömmüşüz toprağa. Evladın evladına sahip çıkmaya çalışıyoruz, suç mu işliyoruz? Kusura bakmasınlar" dedi.

"Evladımın çocuğunu görmek benim hakkım değil mi?"

Pervin Aci ise "Ben çocuğumu istiyorum, başka kimseyi istemiyorum. Soyadımı taşıyan çocuğumu istiyorum. Evladımın çocuğunu görmek benim hakkım değil mi?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Hukuk, Yaşam, Aile, Son Dakika

