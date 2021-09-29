OKA Yönetim Kurulu Toplantısı Çorum'da yapıldı - Son Dakika

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Yönetim Kurulu Toplantısı, Samsun Valisi Zülkif Dağlı başkanlığında Çorum'da yapıldı.

Dağlı, toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin, pek çok afet türünün sıklıkla yaşandığı bir ülke olduğunu vurguladı.

Deprem, heyelan, sel, çığ gibi doğa kaynaklı afetlerin yanı sıra jeopolitik konumu nedeniyle afet denilebilecek insani krizlerin de yaşanabildiğini belirten Dağlı, "Bölgemize komşu Kastamonu ve Sinop illerinde yaşanan sel felaketi sonrası şehirleşme, afet yönetimi gibi konular da kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği halinde mevcut durumlarını ve gelecek dönem planlarını gözden geçirmelerinin gerekliliğini bir kere daha ortaya koymuştur. Bu vesileyle yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Afet sonrası çalışmaları koordine etmek üzere bölgede görev yapan valilerimize iş makinelerini, yardım malzemelerini ve personellerini bölgeye sevk eden belediye başkanlarımıza da teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülke ve bölge ekonomisini etkilediğine dikkati çeken Dağlı, "Salgınla birlikte yaşamak, üretim, istihdam, ürün ve hizmet tedariki başta olmak üzere pek çok alandaki değişikliklere uyum sağlamak konusunda da toplumun bütün kesimleri olarak tecrübe kazanmış durumdayız. Bu çerçevede değişen şartlar ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar çerçevesinde biz de kaynakların hızlı ve etkili sonuçlar elde edilmesi için kullanımı konusunda çalışmalarımıza yön vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu

Toplantıya Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Tokat Valisi Mustafa Masatlı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Çorum İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Tokat İl Genel Meclisi Başkanı Erol Duyum, Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal da katıldı.