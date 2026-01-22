Oktay: Suriye'nin Egemenliği Hayati

Haber: Melis YILDIRIM

(TBMM) - TBMM Dışişleri Komisyon Başkanı Fuat Oktay, " Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunması, terör örgütlerinden tamamen arındırılması elzemdir. Türkiye bu süreçte Suriye hükümetinin ve Suriye halkının yanında yer almaya devam edecektir" dedi. TBMM Dışişleri Komisyonu'nda Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, "Birleşik Arap Emirlikleri'ne Sedat Peker'e ilişkin iade talebimiz en son 4-5 Aralık 2024 tarihinde iletildi" derken, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Ömer Serdar Atabey de "Son 10 yılda, 2016-2026 yılları arasında ülkemizin Etiyopya'dan suçluların iadesi konusunda toplam 8 talebi olmuştur, 6 tanesi FETÖ" ifadesini kullandı.

TBMM Dışişleri Komisyonu bugün Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığında toplandı. Dışişleri Bakan Yardımcıları Zeki Levent Gümrükçü, Musa Kulaklıkaya ve Hacı Ali Özel, Amerika kıtası ve Orta Doğu'daki son gelişmelere ilişkin TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kapalı oturumda sunum yaptı.

Oktay, açılış konusunda Komisyon'un 2026 yılındaki ilk toplantısını yaptıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Suriye'de son derece kritik gelişmelerin yaşandığı bir süreçteyiz. SDG daha önce imzaladığı mutabakatlara sadık kalmamış, verdiği sözleri ne yazık ki tutmamıştır. Suriye hükümeti bunun üzerine geçtiğimiz hafta işgal altında tutulan Halep'teki mahalleleri, ardından Fırat'ın batısında ve doğusunda yer alan önemli alanları terör örgütlerinden arındırmıştır. 20 Ocak'ta da yine belirli bir anlaşma çerçevesinde dört günlük bir ateşkes sağlanmıştır. Ümit ediyoruz, bu iyi bir şekilde sonuca ulaşır. Bu noktada SDG'ye düşen görev, Suriye hükümeti ile entegrasyonu sağlama, verdiği sözlere ve taahhütlerine riayet etmektir.

Bu vesileyle iki gün önce Suriye sınırında bayrağımıza yönelik olarak yapılan saldırıyı da bir kez daha lanetliyor ve bunun faillerinin cezasız kalmayacağını buradan bir kez daha belirtmek istiyorum.

Suriye'de barış, istikrarı ve refahın tesis edilmesi başta ülkemiz olmak üzere tüm bölge açısından hayati öneme sahiptir. Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunması, terör örgütlerinden tamamen arındırılması elzemdir. Türkiye bu süreçte Suriye hükümetinin ve Suriye halkının yanında yer almaya devam edecektir."

"İran'ın geleceğinin İran halkı tarafından belirlenmesi gerektiği yönündeki tutumuzu vurgulamak isterim"

Yılbaşından bu yana bölgede yaşanan bir diğer önemli gelişmenin İran'daki olaylar olduğuna değinen Oktay, "İran'da daha fazla can kaybı yaşanmadan istikrarın sağlanmasını ve sorunların diyalog ve uluslararası boyutlarının diplomatik yöntemlerle çözülmesini temenni ediyoruz. Yüzyıllardır aynı sınırı paylaştığımız İran'ın geleceğini dış güçler tarafından değil yalnızca İran halkı tarafından belirlenmesi gerektiği yönündeki tutumumuzu bir kez daha vurgulamak isterim" ifadelerini kullandı.

"Gazze'deki Filistinlilere yönelik İsrail saldırılarının tamamen durdurulması elzem"

Oktay Gazze'deki gelişmeleri yakından takip etmeye devam ettiklerini dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gazze Şeridi'nin idaresini üstlenecek Filistinli teknokrat komitenin kurulması ve diğer üyeler yanında Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'ın bu komitenin çalışmalarını denetlemek de dahil olmak üzere oluşturulan Yürütme Kurulu'nda yer alacağının açıklanması önemli gelişmeler olmuştur.

Halen son derece zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren Gazze'deki Filistinlilere yönelik İsrail saldırılarının tamamen durdurulması ve insani yardımların hiçbir engellemeye tabi tutulmadan bölgeye ulaştırılması elzemdir. Barış Planı'nın ikinci aşamasının başarıyla sürdürülmesi ve Gazze'nin yeniden imar sürecinin bir an önce başlatılması gerekmektedir. Bu kapsamda ülkemizde Barış Kurulu'na katılma kararı almıştır.

İsrail'in Lübnan ve Suriye'deki işgal ve saldırılarına ilaveten Somaliland'ı tanıyarak Somali Federal Cumhuriyeti'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alması bölgeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik politikalarının son örneğini teşkil etmiştir. Bu adım yerleşik uluslararası normların ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın açık bir ihlalidir. Türkiye olarak Somali'nin egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz desteğimizi bir kez daha teyit ediyor. Bu doğrultuda uluslararası hukuka uygun biçimde attığı diplomatik ve hukuki adımları desteklemeye devam edeceğimizi vurgulamak istiyorum."

"Venezuela halkının barış ve huzur içinde yaşamasını arzuluyoruz"

Venezuela'daki gelişmelerin uluslararası hukukun üstünlüğü, devletlerin egemenliği ve bölgesel barış açısından kaygı verici bir gelişme olduğunu söyleyen Oktay, "Uluslararası ilişkilerde temel ilke evrensel hukuka, devletlerin bağımsızlığına ve egemenliğine saygıdır. Venezuela halkının barış ve huzur içinde yaşaması ile bölgesel istikrarın bu çerçevede sağlanmasını arzuluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye olarak her türlü diplomatik çabayı desteklemeyi sürdürüyoruz"

Rusya-Ukrayna savaşının tüm şiddetiyle sürdüğünü kaydeden Oktay, "Zaman zaman barışa yaklaşıldığı yönünde açıklamalar yapılsa da sahadaki çatışmalar devam ediyor. Türkiye olarak başta İstanbul Süreci olmak üzere savaşın sona erdirilmesine yönelik her türlü diplomatik çabayı desteklemeyi ve bu yönde aktif rol üstlenmeyi sürdürüyoruz" dedi. Oktay şöyle konuştu:

"Orta Doğu'daki gelişmelere ilaveten ABD ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında küresel rekabet, ticaret savaşı, ABD yönetiminin Latin Amerika'ya yönelik politikaları, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında Avrupa güvenlik mimarisinde yaşanan gelişmeler ve Grönland'a ilişkin ABD taleplerinin transatlantik ilişkilerinde yarattığı gerilim uluslararası düzeni derinden etkilemekte, hatta sarsmaktadır. Böylesi bir ortamda ülkemizin hem içeride hem de dışarıda güçlü olması hayati önemdedir."

Oktay'ın açılış konuşmasının ardından CHP milletvekillerinin gündem değişikliği talebi oy çokluğuyla reddedildi ve Komisyon gündem sırasına göre çalışmalarını yaptı.

Ardından komisyon gündemindeki uluslararası anlaşmalar görüşüldü. Komisyon'da "Maliye Mükemmeliyet Merkezi'nin (CEF) Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Suçluların İadesi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Devleti Hükümeti Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşmaya Dair Andlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Teklifi", "Türkiye Cumhuriyeti ile Cibuti Cumhuriyeti Arasında Hükümlü Nakli Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Suçluların İadesi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hükümlü Nakli Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi" kabul edildi.

Maliye Mükemmeliyet Merkezi'nin (CEF)'in Kurulmasına İlişkin Anlaşma görüşmesinde, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın anlaşmanın kim tarafından imzalandığı sorusu üzerine Bakanlık diplomatı, sonradan katılma usulüyle anlaşmaya katılındığı için Türkiye tarafından henüz imzalanmadığını belirtti.Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, "Biz katılmaya onay istiyoruz" dedi.

"Son 10 yılda ülkemizin Etiyopya'dan suçluların iadesi konusunda 8 talebi oldu"

Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Ömer Serdar Atabey, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Suçluların İadesi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın'ın detaylı bilgi istemesi üzerine,"Son 10 yılda, 2016-2026 yılları arasında ülkemizin Etiyopya'dan suçluların iadesi konusunda toplam 8 talebi olmuştur. 6 tanesi FETÖ" dedi.

Atabey, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Devleti Hükümeti Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşmaya Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Teklifi" ile ilgili soruyu, "Ülkemiz tarafından Birleşik Arap Emirlikleri'ne cezai konularda, adli yardımlaşma taleplerimize baktığımızda ciddi bir yoğunluk söz konusu. 240 adet iade talebinde bulunmuşuz. Aramızda da bir anlaşma olmadığı için neredeyse yarısı derdest durumda" ifadeleriyle yanıtladı.

Kulaklıkaya ise bu konuda şu bilgileri paylaştı:

"2015-2025 yılları arasında ülkemiz tarafından Birleşik Arap Birlikleri'ne iletilen 204 ceza istinabe talebinin 110'u sonuçlandırılmıştır. Anılan dönemde Birleşik Arap Birlikleri'nin ülkemizden toplam 35 ceza istinabe talebinin 20'si hitama uğramış, 15'inin ise süreci devam etmektedir. 2015-2025 yılları arasında ülkemizin Birleşik Arap Emirlikleri'nden ceza tebligat talebi olmamıştır. Anılan dönemde Birleşik Arap Emirlikleri tarafından ülkemize iletilen 17 ceza tebligat talebinin ise 14'ü sonuçlandırılmıştır."

Gemi kaptanı Ali Yol'un durumu... "Davanın ilk duruşmasında vatandaşımızın kefaretle serbest bırakılması talebi reddedildi"

Gemi kaptanı Ali Yol'un durumuyla ilgili Kulaklıkaya, şöyle konuştu:

"Vatandaşımız Ali Yol, dördüncü kaptan olarak görev yaptığı Art Horizon isimli geminin kopan çapasının Kızıldeniz'deki fiber kablolara zarar verdiği iddiasıyla ilk etapta Birleşik Arap Emirlikleri güvenlik yetkililerince terör saldırısı şüphesiyle, ardından kamu malına zarar verme suçlamasıyla tutuklanmıştır. Müteakiben gemi sahibi şirket tarafından istihdam edilen hukuk firmasının geminin yükünün Umman'dan alındığını beyan etmesi ve daha sonra yükün Irak'tan alındığının ortaya çıkması nedeniyle vatandaşımızın soruşturmasına kaçakçılık amaçlı sahte evrak takdiminin de eklendiği avukatından öğrenilmiştir.

Davanın 19 Ocak 2025 tarihindeki ilk duruşmasında vatandaşımızın kefaretle serbest bırakılması talebi reddedilmiştir. Duruşma sanığın savunmasının alınmasını teminen 2 Şubat 2026 tarihine ertelenmiştir. Vatandaşımız hakkında diplomatik kanallardan bilgi alınabilmesi ve Büyükelçiliğimizce ziyaret edilebilmesini teminen ilk olarak 21 Kasım'da ilgili ülke makamları nezdinde yazılı girişimde bulunulmuş, ardından 24 ve 25 Kasım ile 26 Aralık 2025 tarihinde Abu Dabi Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri ile yapılan temaslarda vatandaşımıza ilişkin bilgi ve ziyaret taleplerimize yanıt beklendiği hatırlatılmış, yazılı talebimiz keza 26 Aralık'ta tekrarlanmıştır.

Yol'un adli süreci devam ederken limanda bekleyen gemide tutulmasına yönelik ayrıca iletilen talebimiz Birleşik Arap Emirlikleri makamlarınca olumsuz yanıtlanmıştır. Vatandaşımızın durumu ailesiyle temas halinde olan Bakanlığımız ve Abu Dabi Büyükelçiliğimizce Birleşik Arap Birlikleri makamları nezdinde yakından takip ediliyor."

"Sedat Peker'e ilişkin iade talebimiz en son 4-5 Aralık 2024 tarihinde iletildi"

Kulaklıkaya, Sedat Peker'in suç işlemek amacıyla örgüt kurma, varsayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanarak yağma, silahla yağma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve benzeri suçları hakkında Türk mahkemeleri tarafından hakkında yakalama emri bulunduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:

"İlgili Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca hazırlanan iki ayrı iade dosyası ilgili ülke makamlarına Mayıs 2021 tarihinde iletilmiştir. Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğümüzün talebi üzerine Interpol Genel Sekreterliğince adı geçen hakkında 01.02.2022 tarihli kırmızı bülten yayınlanmıştır. Adı geçene ilişkin iade talebimiz en son 4-5 Aralık 2024 tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç tarafından da muhataplarına iletilmiştir. Konu Bakanlığımız ve Abu Dabi Büyükelçiliğimiz tarafından takip edilmektedir."

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hükümlü Nakli Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi" görüşmelerinde Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun Türkiye'de yaptığı trafik kazası sonucu bir motokuryenin hayatını kaybetmesiyle ilgili sürecin hangi aşamada olduğunu sorması üzerine Kulaklıkaya soruyu yazılı olarak yanıtlayacaklarını belirtti.

Dışişleri Bakan Yardımcıları Musa Kulaklıkaya, Hacı Ali Özel ve Zeki Levent Gümrükçü kanun tekliflerinin ardından Amerika kıtası ve Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin kapalı oturumda sunum yaptı.