Okul bahçesi yağmur sonrası göle döndü: Öğretmenler sıralardan geçiş yolu yaptı - Son Dakika
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Okul bahçesi yağmur sonrası göle döndü: Öğretmenler sıralardan geçiş yolu yaptı

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Mardin’in Nusaybin ilçesinde etkili olan sağanak, bir okulun bahçesini su altında bıraktı. Yağışın ardından tahliye sisteminin yetersiz kalmasıyla bahçede biriken su nedeniyle öğrencilerin geçişi zorlaştı. Okul yönetimi ve öğretmenler, öğrencilerin suya girmemesi için sınıflardaki sıra ve sandalyeleri yan yana dizerek geçici bir yol oluşturdu.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde etkili olan sağanak yağış, bir okulun bahçesini kısa sürede suyla doldurdu. Altyapının yetersiz kalması nedeniyle bahçede biriken su, öğrencilerin giriş ve çıkışını zorlaştırdı. Öğretmenler ve okul yönetimi, öğrencilerin suya girmeden ilerleyebilmesi için sınıflardaki sıra ve sandalyeleri kullanarak geçiş yolu oluşturdu.

SULAR ALTINDA KALAN BAHÇEDE ÇARE SIRALAR OLDU

Sağanak sonrası okulun bahçesinde oluşan yoğun su birikintisi nedeniyle öğrencilerin güvenli şekilde ilerlemesi için geçici bir çözüm geliştirildi. Sınıflardan çıkarılan sıra ve sandalyeler yan yana dizilerek suyun üzerine geçiş güzergahı oluşturuldu.

ÖĞRENCİLER SIRALARIN ÜZERİNDEN İLERLEDİ

Bahçedeki suyun çekilmemesi üzerine öğrenciler, öğretmenlerin yardımıyla sıraların üzerinden tek sıra halinde ilerledi. Bazı öğrenciler dengelerini korumakta zorlanırken, öğretmenler geçiş sırasında öğrencilere eşlik etti.

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, okul bahçesinin geniş bölümünün suyla kaplandığı ve öğrencilerin sıraları kullanarak ilerlediği görüldü. Yaşananlar, sağanak yağış sırasında okul çevresindeki su tahliyesinin yetersiz kaldığını ortaya koydu.

Yerel HaberlerNusaybinMardinSon Dakika

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