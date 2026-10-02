Okul bahçesi yağmur sonrası göle döndü: Öğretmenler sıralardan geçiş yolu yaptı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde etkili olan sağanak yağış, bir okulun bahçesini kısa sürede suyla doldurdu. Altyapının yetersiz kalması nedeniyle bahçede biriken su, öğrencilerin giriş ve çıkışını zorlaştırdı. Öğretmenler ve okul yönetimi, öğrencilerin suya girmeden ilerleyebilmesi için sınıflardaki sıra ve sandalyeleri kullanarak geçiş yolu oluşturdu.

SULAR ALTINDA KALAN BAHÇEDE ÇARE SIRALAR OLDU

Sağanak sonrası okulun bahçesinde oluşan yoğun su birikintisi nedeniyle öğrencilerin güvenli şekilde ilerlemesi için geçici bir çözüm geliştirildi. Sınıflardan çıkarılan sıra ve sandalyeler yan yana dizilerek suyun üzerine geçiş güzergahı oluşturuldu.

ÖĞRENCİLER SIRALARIN ÜZERİNDEN İLERLEDİ

Bahçedeki suyun çekilmemesi üzerine öğrenciler, öğretmenlerin yardımıyla sıraların üzerinden tek sıra halinde ilerledi. Bazı öğrenciler dengelerini korumakta zorlanırken, öğretmenler geçiş sırasında öğrencilere eşlik etti.

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, okul bahçesinin geniş bölümünün suyla kaplandığı ve öğrencilerin sıraları kullanarak ilerlediği görüldü. Yaşananlar, sağanak yağış sırasında okul çevresindeki su tahliyesinin yetersiz kaldığını ortaya koydu.