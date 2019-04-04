Okul Sporları Müsabakalarında Başarılı Olanlara Ödül

Bandırma
'da Okul Sporları Balıkesir
İl Tertip Komitesi
tarafından, ortaokul ve liseler arasında düzenlenen müsabakalarda başarı elde eden okullar, kupayla ödüllendirildi.
Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Banvit
Kara Ali Acar
Spor Salonu'ndaki ödül töreninde, bu yıl en az 50 bin çocuğa spor yaptırma hedefiyle yola çıktıklarını söyledi.
Hedeflerine yaklaştıklarını belirten Arıcıoğlu, "Bu kapsamda, 47 bin çocuğumuza spor yaptırdık. Bu, her 4 çocuğumuzdan birinin spor karşılaşmalarına katılması anlamına gelir. Hedefi daha da yükseltmek istiyoruz. Gelecek yıl, spor karşılaşmalarında başarıya ulaşan öğrencileri bireysel olarak da ödüllendireceğiz." diye konuştu.
Bandırma Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Elüstü de Balıkesir'deki okul sporlarının merkez, körfez ve Marmara
olmak üzere üç grupta yapıldığını dile getirdi.
Marmara grubunda 2018 yılı kasım ayından bu yana süren okul sporlarına 161 takım ve 113 bireysel sporcunun katıldığını aktaran Elüstü, "Karşılaşmalarda 3 bin 674 kız, 4 bin 682 erkek olmak üzere 8 bin 469 sporcu, mücadele etti. Okul sporlarımızda 273 maç oynanmış, bin 365 hakem ve 25 personel görev almıştır." ifadesini kullandı.
Konuşmaların ardından okul sporlarında başarı elde edenlere kupaları verildi.
Törene, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Manyas
Kaymakamı Muhammed Kaya, Bandırma Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, Erdek
Milli Eğitim Müdürü Erbil
Camgöz, Marmara Milli Eğitim Müdürü Orhan Yavuz
ile Banvit Basketbol Kulübü Başkanı Özkan Kılıç da katıldı.