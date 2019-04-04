Son Dakika Haberleri: Okul Sporları Müsabakalarında Başarılı Olanlara Ödül

Okul Sporları Müsabakalarında Başarılı Olanlara Ödül

1 saat önce

Bandırma'da Okul Sporları Balıkesir İl Tertip Komitesi tarafından, ortaokul ve liseler arasında düzenlenen müsabakalarda başarı elde eden okullar, kupayla ödüllendirildi.

Okul Sporları Müsabakalarında Başarılı Olanlara Ödül, System.String[]
Bandırma'da Okul Sporları Balıkesir İl Tertip Komitesi tarafından, ortaokul ve liseler arasında düzenlenen müsabakalarda başarı elde eden okullar, kupayla ödüllendirildi.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'ndaki ödül töreninde, bu yıl en az 50 bin çocuğa spor yaptırma hedefiyle yola çıktıklarını söyledi.

Hedeflerine yaklaştıklarını belirten Arıcıoğlu, "Bu kapsamda, 47 bin çocuğumuza spor yaptırdık. Bu, her 4 çocuğumuzdan birinin spor karşılaşmalarına katılması anlamına gelir. Hedefi daha da yükseltmek istiyoruz. Gelecek yıl, spor karşılaşmalarında başarıya ulaşan öğrencileri bireysel olarak da ödüllendireceğiz." diye konuştu.

Bandırma Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Elüstü de Balıkesir'deki okul sporlarının merkez, körfez ve Marmara olmak üzere üç grupta yapıldığını dile getirdi.

Marmara grubunda 2018 yılı kasım ayından bu yana süren okul sporlarına 161 takım ve 113 bireysel sporcunun katıldığını aktaran Elüstü, "Karşılaşmalarda 3 bin 674 kız, 4 bin 682 erkek olmak üzere 8 bin 469 sporcu, mücadele etti. Okul sporlarımızda 273 maç oynanmış, bin 365 hakem ve 25 personel görev almıştır." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından okul sporlarında başarı elde edenlere kupaları verildi.

Törene, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, Bandırma Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, Erdek Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz, Marmara Milli Eğitim Müdürü Orhan Yavuz ile Banvit Basketbol Kulübü Başkanı Özkan Kılıç da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:01 Kaynak: AA

Tertip Komitesi, Bandırma, Balıkesir, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'de Fener Ol Kampanyası Başladı! İşte Detaylar İrfan Can Eğribayat, Galatasaray'ın Kulübüyle Transfer Görüşmesi Yaptığını Açıkladı! Beşiktaş'ın Eski Oyuncusu Ahmet Dursun: Burak Yılmaz'ı Beğenmiyorum West Ham United, Dorukhan Toköz'ü Transfer Etmek İstiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 19:48:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okul Sporları Müsabakalarında Başarılı Olanlara Ödül
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]