Okuldaki dansözlü etkinlik gündem olmuştu! Bakan Özer yeni kararı açıkladı: Aile birlikleri, etkinlik düzenleyemeyecek

Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'ndeki bir ilkokulda geçen ay Hıdırellez ve Anneler Günü için etkinlik düzenlendi. Okul Aile Birliği tarafından okulun konferans salonunda yapılan etkinlikte müzik eşliğinde dansöz sahneye çıktı. O anlar, etkinliğe katılan bazı kişiler tarafından cep telefonuyla kayda alınıp, sosyal medyada paylaşıldı.

TEPKİ ÇEKTİ

Görüntüler, tepkilere neden oldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili inceleme ve idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında okul müdürü C.Ş. görevden uzaklaştırıldı.

MÜDÜR GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi: "İlimizdeki bir 'İmam Hatip Ortaokulu' hakkında bazı haber sitelerinde yer alan haberlerle ilgili olarak; habere konu olan olayın bahsi geçen okulda gerçekleşmediği, aynı bölgede bulunan başka bir ilkokulda gerçekleştiği tespit edilmiştir. Söz konusu okulun okul aile birliği tarafından sadece kadınlara yönelik olarak ders dışı bir zamanda gerçekleştirilen etkinlikle ilgili okul yönetimi ve okul aile birliği hakkında gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Okul müdürü hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmış olup, konu hakkındaki çalışmalar, tüm boyutlarıyla ve hassasiyetle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

"TÜM ETKİNLİKLER MÜDÜRDEN İZNE TABİ OLACAK"

Bir dizi temas ve açılışlar için Bursa'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de konuyla ilgili ilk kez konuştu. Bursa'da bir okulun aile birliği tarafından düzenlenen etkinlikte dansöz oynatıldığının hatırlatılması üzerine Bakan Özer şunları söyledi: "Önce imam hatip okulunda yapıldığına dair bir bilgi geldi. Daha sonra doğru olmadığı ortaya çıktı. Okul aile birlikleri sosyal etkinlik düzenlediği zaman okul müdüründen izin almadan yapabiliyordu. Geniş çerçeve içinde düzenlemeleri yapabiliyordu. Resmi Gazete'de yayınlanan dünkü değişiklikle okul aile birliklerinin tüm sosyal etkinlikleri müdürden izinli ve denetime tabi olacak. Kritik olan konu; ülkemizin milli maneviyatına tezat teşkil eden hiçbir etkinliğe izin vermeyeceğiz."