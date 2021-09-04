Okullarda yeni dönem için son hazırlıklar - Son Dakika

Normalleşme süreciyle birlikte okullar 6 Eylül'de yüz yüze eğitim başlayacak..

Yeni dönem öncesi dezenfekte ve

temizlik işleri tamamlandı..

Sıra, masa ve sandalyelerle birlikte okul bahçesi

dahil her detay elden geçti..

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan

"COVID-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" ile servislerdeki ve okullardaki hijyen tedbirleri, maske kullanımı, havalandırma gibi tüm ayrıntılar paylaşılmıştı.

Bu kapsamda ülke genelindeki yaklaşık 58 bin okula maske, dezenfektan ve temizlik ihtiyaçlarıyla ilgili 650 milyon Türk lirası ödenek gönderildi, 113 bin temizlik

personeli görevlendirildi..

Yeni dönemle birlikte yaklaşık 1,5 yıldır kontak kapatan

okul servisleri de yollara çıkmaya hazırlanıyor..

Okulların açılacağı 6 Eylül Pazartesi günü özel araç yoğunluğu yaşanmaması için İstanbul'da tüm toplu ulaşım araçları, 06.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz olacak..

Aynı gün servis araçlarına İSPARK'larda tam gün ücretsiz park imkanı verilecek. Okul servis araçlarının arabalı vapurlardan öncelikli olarak faydalanması sağlanacak..

Ayrıca okul araçları, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinde denetlenecek..

Öğrencilerin güvenli şekilde okullara gidip gelmesini sağlamak üzere önlemler de sıkılaştırıldı..

Buna göre öncelik kategorisinde olduğu belirlenen okullarda sabit olarak

"okul kolluk görevlisi", okul yönetimi ile sürekli iletişim halinde bulunacak. "Güvenli eğitim

koordinasyon görevlisi", okulların giriş ve çıkış saatleri öncesi okul çevresinde ve öğrencilerin yoğun

olarak bulunduğu yerlerde görünür/hakim noktalarda görev yapacak.