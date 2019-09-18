Okullarına adı verilen şehitleri tanıyacaklar

Türkiye'de şehitlerin adı verilen okulların öğrencilerine, o şehidi tanıtmak, vatan ve bayrak sevgisini kazandırmak amacıyla hazırlanan "Şehidimi Tanıyorum, Vatanıma Sahip Çıkıyorum" adlı e-Twinning projesi Muğla'nın Bodrum ilçesinde tanıtıldı.

Şehit Türkmen Tekin Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen projenin tanıtımda konuşan Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, projenin Milli Eğitim Bakanlığı Ulusal Destek Servisi tarafından onaylandığını söyledi.

Korkmaz, öğrencilere milli ve manevi değerlerin anlatılarak bu konuda farkındalık oluşturmayı amaçlayan projeye emeği geçenlere teşekkür etti.

Projeyi yazan okulun matematik öğretmeni Sevgi Şeremet Yıldırım, öğrencilerin okula adı verilen şehidi tanımadığını fark ettiğini söyledi.

Bu durumun ardından projeyi öğretmen arkadaşı Betül Kısa ile yazdığını kaydeden Yıldırım, "Biz öğrencilerimize milli ve manevi değerlerimizi, vatan sevgisini, bayrak sevgisini kazandırarak farkındalık oluşturup bunu Türkiye'ye yaymayı hedefliyoruz. 81 ilde adında şehit olan okullarımızı da projeye dahil ettik. Vatanları uğruna canlarını feda edenlere öğretmen olarak bir vefa borcumun olduğunu düşünüyorum. Projemiz kapsamında çeşitli etkinlikler olacak. Öğrenciler birbirlerine şehitleri tanıtacaklar. Şehitleri anan mektuplar, şiirler yazacaklar." dedi.

İngilizce öğretmeni Betül KIsa ise şehitleri tanımak ve tanıtmanın her Türk gencinin görevi olduğunu kaydetti.

Projeye 28 ilde 47 farklı okulun katıldığı ve şehitlerin adı verilen tüm okullara e-Twinning üzerinden dahil olmaları için davet edildiği öğrenildi.

Projeye katılan okulların 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümünde Bodrum'da bir araya gelecekleri kaydedildi.