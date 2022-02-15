Olay iddia! MOBESE krizi Süleyman Soylu ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın arasını açtı - Son Dakika

Halk TV muhabiri Seyhan Avşar'ın emniyet kaynaklarından aktardığı iddiaya göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ait MOBESE görüntüleri, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın bilgisi dışında alınarak servis edildi.

"SADECE ŞİFRESİ OLAN BAZI POLİSLER ULAŞABİLİYOR"

Görüntülerin servis edilmesi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı da rahatsız ettiği iddia edildi. Yerlikaya konuya ilişkin Zafer Aktaş ile görüştü. Ancak Aktaş kendisine herhangi bir bilgi verilmeden görüntülerin alındığını aktardı. MOBESE görüntülerine her polis memurunun ulaşamayacağını vurgulayan emniyet kaynakları, "Söz konusu görüntülere sadece şifresi olan bazı polisler ulaşabiliyor. Herkesin girip alabileceği bir görüntü değil. Görüntüleri kimin aldığının tespit edilmesi de oldukça kolay. Ancak servis edilen görüntüler Zafer Aktaş'ın bilgisi dışında alındı" iddiası büyük ses getirdi.

"Aktaş'ın sorumluluğunda olan polis memurları ona sormadan görüntüleri mi sızdırdı?" şeklindeki soruya emniyet kaynakları, "Bu durum araştırma sonucu ortaya çıkar. Ancak bilinmesi gereken şey bu görüntülere Ankara'dan da ulaşılabiliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı'nda da söz konusu kayıtlar mevcut" sözlerine yer verdi.