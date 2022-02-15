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Olay iddia! MOBESE krizi Süleyman Soylu ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın arasını açtı - Son Dakika

Olay iddia! MOBESE krizi Süleyman Soylu ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın arasını açtı

15.02.2022 09:38
Olay iddia! MOBESE krizi Süleyman Soylu ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın arasını açtı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İngiliz Büyükelçi ile buluştuğu iş yemeği ile ilgili MOBESE görüntülerinin sızdırılmasının, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı karşı karşıya getirdiği iddiası gündemde geniş yer buldu.

Halk TV muhabiri Seyhan Avşar'ın emniyet kaynaklarından aktardığı iddiaya göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ait MOBESE görüntüleri, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın bilgisi dışında alınarak servis edildi.

"SADECE ŞİFRESİ OLAN BAZI POLİSLER ULAŞABİLİYOR"

Görüntülerin servis edilmesi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı da rahatsız ettiği iddia edildi. Yerlikaya konuya ilişkin Zafer Aktaş ile görüştü. Ancak Aktaş kendisine herhangi bir bilgi verilmeden görüntülerin alındığını aktardı. MOBESE görüntülerine her polis memurunun ulaşamayacağını vurgulayan emniyet kaynakları, "Söz konusu görüntülere sadece şifresi olan bazı polisler ulaşabiliyor. Herkesin girip alabileceği bir görüntü değil. Görüntüleri kimin aldığının tespit edilmesi de oldukça kolay. Ancak servis edilen görüntüler Zafer Aktaş'ın bilgisi dışında alındı" iddiası büyük ses getirdi.

"Aktaş'ın sorumluluğunda olan polis memurları ona sormadan görüntüleri mi sızdırdı?" şeklindeki soruya emniyet kaynakları, "Bu durum araştırma sonucu ortaya çıkar. Ancak bilinmesi gereken şey bu görüntülere Ankara'dan da ulaşılabiliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı'nda da söz konusu kayıtlar mevcut" sözlerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, megakentte karla mücadele devam ederken bir balık restoranında yemek yediği anların MOBESE görüntülerinin servis edilmesine tepki göstermişti. Görüntülerin devlet eliyle sağlandığını öne süren ve olayın takipçisi olacağını belirten İmamoğlu'nun avukatları görüntülerin soruşturulması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesi sundu.

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Ekrem İmamoğlu, Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Olay iddia! MOBESE krizi Süleyman Soylu ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın arasını açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Olay iddia! MOBESE krizi Süleyman Soylu ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın arasını açtı - Son Dakika
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