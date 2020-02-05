Öldürülen terörist, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne bombalı saldırının planlayıcısı çıktı - Son Dakika

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde, 30 Ekim 2019'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin, İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinin 500 bin lira ödüllü gri kategorisinde yer alan 'Xalil Adil' kod adlı Ramazan Toprak olduğu ortaya çıktı. 11 Nisan 2017 tarihinde Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne tünel kazılarak gerçekleştirilen ve 1'i polis memuru 3 kişinin şehit olduğu, 10 kişinin de yaralandığı saldırıyı planlayan terörist gruptan hayatta kalan son terörist olduğu belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Lice ilçesine bağlı Karahasan Mahallesi'nde, 30 Ekim 2019 tarihinde düzenlen 'Şehit Jandarma Er Fatih Yeniay-2' operasyonunda, PKK'lı terörist saklandığı evde etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristin, terör örgütünün sözde 'Amed eyaleti özel güç' içerisinde, sabotajcı olarak faaliyet yürüten, İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde, 500 bin lira ödüllü gri kategorisinde yer alan 'Xalil Adil' kod adlı Ramazan Toprak olduğu belirlendi. Terörist Toprak'ın 11 Nisan 2017 tarihinde Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü binasına tünel kazılarak gerçekleştirilen ve 1 polis ile 3 sivilin şehit olduğu, 10 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıyı planlayan terörist gruptan hayatta kalan son terörist olduğu saptandı.

2 GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ ŞEHİT ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI