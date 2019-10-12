Son Dakika Haberleri: Olivier Giroud, Türkiye'ye mesaj verdi!
Son Dakika Spor Olivier Giroud, Türkiye'ye mesaj verdi!

Olivier Giroud, Türkiye'ye mesaj verdi!

1 saat önce

Spor Arena Dış Haberler | Türkiye A Milli Futbol Takımımızın Arnavutluk'u yendiği maçın ardından Fransa'dan Olivier Giroud açıklamalarda bulundu.

Olivier Giroud, Türkiye'ye mesaj verdi!, System.String[]

Spor Arena Dış Haberler | Türkiye A Milli Futbol Takımımızın Arnavutluk'u yendiği maçın ardından Fransa'dan Olivier Giroud açıklamalarda bulundu.


Fransa'nın deplasmanda İzlanda'yı 1-0 yendiği maçta galibiyet golünü atan Giroud, "İzlanda çok kalabalık savunma yapıyordu, attığım gol çok önemliydi. Şimdi sırada Türkiye var. Türkiye'den intikam almak istiyoruz. Tek düşüncemiz kazanmak ve gruptan çıkmak." ifadelerini kullandı.


DESCHAMPS: "SÜRPRİZ OLMADI"


Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps ise Giroud'u överken "Giroud kulübünde fazla oynama şansı bulamasa da neler yapabileceğini kanıtlamış bir oyuncu. İzlanda maçında da bunu gösterdi. Zaten hep onunla başlamayı düşünüyordum, benim için sürpriz olmadı." dedi.


Arnavutluk, Türkiye, Fransa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:21 
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