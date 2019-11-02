Son Dakika Haberleri: Ömrünü Aydın'ın uçması için mücadele vererek geçiren Şevki Çıldır, son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Yerel Ömrünü Aydın'ın uçması için mücadele vererek geçiren Şevki Çıldır, son yolculuğuna uğurlandı

Ömrünü Aydın'ın uçması için mücadele vererek geçiren Şevki Çıldır, son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Ömrünü Aydın'ın uçması için mücadele vererek geçiren Şevki Çıldır, son yolculuğuna uğurlandıAYDIN - Aydın'a havalimanı açılması için 500 dönüm arazi bağışlayan Mustafa Çıldır'ın damadı ve yeğeni olan ve ömrünü Aydın'ın uçması için mücadele vererek 95 yaşında tamamlayan Şevki Çıldır son...

Ömrünü Aydın'ın uçması için mücadele vererek geçiren Şevki Çıldır, son yolculuğuna uğurlandı

AYDIN - Aydın'a havalimanı açılması için 500 dönüm arazi bağışlayan Mustafa Çıldır'ın damadı ve yeğeni olan ve ömrünü Aydın'ın uçması için mücadele vererek 95 yaşında tamamlayan Şevki Çıldır son yolculuğuna uğurlandı.

Dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden 3'ü kız 4 çocuk babası Şevki Çıldır için, bugün öğlen namazına müteakip Bey Cami'de cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, AK parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı başta olmak üzere çok sayıda vatandaş ve sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı. Şevki Çıldır kılınan cenaze namazının ardından Tellidede Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Hayatı boyunca Çıldır Havalimanı'nın tarifeli uçuşlara açılması için verdiği mücadele ile bilinen emekli öğretmen Şevki Çıldır, rahatsızlığı süresince de en büyük isteğinin Çıldır Havalimanı'nın tarifeli uçuşlara açılmasını istemişti.

Ömrünü Aydın'ın uçması için mücadele vererek geçiren Şevki Çıldır, son yolculuğuna uğurlandı

Yerel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 04:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul seçimlerini bilen anket şirketi "İmamoğlu mu Erdoğan mı?" diye sordu
Cüneyt Özdemir, 'Cumhuriyet kadını' tartışmalarına isyan etti: Hala bıkmadınız mı bunlardan? Ziya Selçuk, terör örgütünün tehdit ettiği Seçil öğretmen için gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını duyurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 22:52:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ömrünü Aydın'ın uçması için mücadele vererek geçiren Şevki Çıldır, son yolculuğuna uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]