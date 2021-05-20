Önce eğitim, sonra tankerler verildi - Son Dakika

Önce eğitim, sonra tankerler verildi

20.05.2021 15:25
Önce eğitim, sonra tankerler verildi, System.String[]

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe merkezlerinde oluşturulan itfaiye amirlikleri ve müfrezelerinin yanı sıra, tüm kırsal mahallelerde de su tankerleri konuşlandırılıyor.

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe merkezlerinde oluşturulan itfaiye amirlikleri ve müfrezelerinin yanı sıra, tüm kırsal mahallelerde de su tankerleri konuşlandırılıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın da katıldığı su dağıtım töreninde, itfaiye amirleri tarafından, kırsal mahalle muhtarlarına önce kısa bir yangın söndürme eğitimi verildi, sonrasında ise tankerler teslim edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından, kırsal mahallelere su tankeri dağıtımı gerçekleştiriliyor. 20 ilçe ve 910 kırsal mahallenin bulunduğu Balıkesir'de, ilçelerin tamamında itfaiye amirlikleri bulunurken, beldeden, kırsal mahalleye dönüşen ve yoğun nüfusun bulunduğu noktalarda da itfaiye müfrezeleri oluşturuldu. Balıkesir'in, Türkiye'nin en büyük illerinde biri olduğun dikkat çeken Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, bağlı adalar ile birlikte 18 bin kilometrekare alanda hizmet verdiklerini söyledi.

Her canlıya temas etme amacıyla hizmeti sürdürdüklerini belirten Başkan Yılmaz, "20 ilçe merkezi ve aynı zamanda 910 tane de kırsal mahallemiz var. Yani her 3 kilometrede, 2 buçuk kilometrede insanların yaşadığı alanlar var. Bu kadar insanın bulunduğu bir alanda yolu yapmak, yangın çıktğında müdahale etmek, oradaki her canlıya temas etmek, onların bıraktıkları atıkları kontrol altında tutmak, çevre temizliğine önem vermek gerçekten de zor. Büyükşehir yasasında önce görev yapmış valilerimiz, il özel idarede görev almış arkadaşlarımız, şehrimizle ilgili birçok sorunu çözmekle ilgili ellerindeki bütçeyi mantıklı bir şekilde kullanmışlar. Ama biz büyükşehir olduktan sonra, il özel idare bütçesine bağlı kalmadan, bütün kaynaklarla vatandaşlarımıza destek oluyoruz" dedi.

745 MAHALLEDE DAĞITIM TAMAMLANDI

Su tankerlerinin, en uzak yerdeki kırsal mahallelerde çıkabilecek olası yangınlara ön müdahale yapılması amacıyla dağıtıldığını söyleyen Başkan Yılmaz, "Bazı durumlarda, itfaiyeye bile gerek kalmadan yangın daha çıkma aşamasındayken söndürülüyor. Bugüne kadar 20 ilçede 745 kırsal mahallemizde su tankeri dağıtımı yapıldı. 7 ilçemizdeki kırsal mahalelerin tamamında dağıtım tamamlanırken, 13 kırsal mahallede eksik kalan 165 yerleşim yerine de otuzarlı paketler halinde dağıtımlar gerçekleştiriliyor. Bu tankerlerle kırsal mahallelerde farklı su ihtiyaçları da tamamlanıyor. Muhtarlardan ricamız, biraz daha mesuliyet alıp, arıza durumlarını takip etmek ve diğer bakımlarını sezona uygun şekilde yapmaları. Bu bakımlar yapılırsa tankerler, on yıllarca insanlığa hizmet edecek araçlar" diye konuştu.

TALİMAT BEKELEMDEN HAREKET

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İtfaiye Daire Başkanlığına, olası afet durumlarında talimat beklemeden müdahale edilmesi için gerekli bilgilendirmelerin yapıldığını da söyledi. Başkan Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"İtfaiye Daire Başkanlığındaki arkadaşlarımıza söylediğimiz bir şey var. Emir ikinci tekrarı yapmaya gerek yok. Bir kere söylüyoruz, diyoruz ki; 'Çevrede ne olursa olsun, talimat beklemeden inisiyatif alıp, en yakın ekiplerimiz, her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde direkt gitsin.' Varsın biz boşuna gitmiş olalım. 'Size gerek yoktu' desinler. Ama bir hayatı kurtarmak, dakikayla oluyorsa, hiçbir şey beklemeden, bir yerde deprem oldu, bir yerde sel oldu, bir yerde afat var; bununla ilgili İtfaiye Daire Başkanlığımız talimatlı. Depremi duyduğu an araçlar çıksın. Seli duyduğu an çıksın ki biz ilk müdahale edenlerden olalım. İzmir'de göçük altından bir canı çıkarmak üçüncü günün sonunda bizim ekibe nasip olmuştu. Ben bu gayretlerinden dolayı arkadaşlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Personelimizin yanı sıra ekipmanımızı da geliştiriyoruz. İyi bir planlama maliyetleri azalttığı gibi

eylemsel gücünüzü de arttırıyor. Geldiğimiz noktada ortalama müdahale süremiz, 7.5 dakikadan, 6.3 dakikaya düştü. Bu kadar büyük bir ilde, dünya standartlarından sadece 55 saniye gerideyiz. Bu iyi bir planlama ve ekibin doğru konuşlanmasına önem vermemizden kaynaklanıyor."

MUHTARLAR MEMNUN

Kırsal mahallelerine götürülmek üzere teslim belgelerini alan muhtarlar ise, tanker dağıtımlarının  kendileri için son derece önemli olduğunu söyledi. Tankerleri kendileri için büyük bir nimet olduğunu belirten Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Sebiller Mahalle Muhtarı Cemal Coşgun, "Benim mahallem ilçe merkezine 35 kilometre. İtfaiye ekibi gelene kadar, bu tankerler sayesinde yangına müdahale etme şansım olacak. Bu da vatandaşlarımız için büyük bir nimet. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Hacılar Mahalle Muhtarı Mehmet Yalçın, ufak yangınlara müdahale için tankerlerin önemli olduğunu belirtti. Çaltıcak Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Tekin ise, "Geçtiğimiz günler çıkan yangında bir ambar yandı. Oradan başka bir ambara alevler sıçradı. Ne tanker vardı, ne de söndürecek boru. Bundan sonra bu durumlarda önlem alma şansımız olacak" diye konuştu.


Önce eğitim, sonra tankerler verildi
Önce eğitim, sonra tankerler verildi
Önce eğitim, sonra tankerler verildi
Önce eğitim, sonra tankerler verildi

Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Önce eğitim, sonra tankerler verildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Ali Koç, Fenerbahçe başkanlığına yeniden talip oldu Son Dakika: Ali Koç, Fenerbahçe başkanlığına yeniden talip oldu Akşener, Rize ziyaretinde kendisine yöneltilen soruya sert tepki gösterdi: Sizi Allah'a havale ediyorum Akşener, Rize ziyaretinde kendisine yöneltilen soruya sert tepki gösterdi: Sizi Allah'a havale ediyorum Avrupa medeniyeti bu mu! İspanyol askerleri mültecilere şiddet uygulayarak denize attı Avrupa medeniyeti bu mu! İspanyol askerleri mültecilere şiddet uygulayarak denize attı Esra Erol'da, terk edilen kocadan bomba iddia: Karım internetten tanıştığı kadınla kaçtı Esra Erol'da, terk edilen kocadan bomba iddia: Karım internetten tanıştığı kadınla kaçtı Son Dakika: Pfizer/BioNTech, Türkiye ile 90 milyon doz aşı sağlama konusunda anlaştı Son Dakika: Pfizer/BioNTech, Türkiye ile 90 milyon doz aşı sağlama konusunda anlaştı Son Dakika: Salgın tedbirlerini yerden yere vuran Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut geçici olarak görevden uzaklaştırıldı Son Dakika: Salgın tedbirlerini yerden yere vuran Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut geçici olarak görevden uzaklaştırıldı Peker'in Hürriyet gazetesi itirafından sonra Peker'in Hürriyet gazetesi itirafından sonra "Çok rahatladım" diyen AK Partili Boynukalın, paylaşımını sildi Çinliler sonunda başardı! ABD artık Mars'ta yalnız değil Çinliler sonunda başardı! ABD artık Mars'ta yalnız değil

Son Dakika Haberleri
11:53 Belçika'yı terör paniği ayağa kaldırdı: Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti!
11:09 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kuzey Marmara Otoyolu'nu hizmete açacak
11:08 Abdurrrahim Albayrak, Galatasaray seçimlerinde 'Bende varım' diyor!
11:02 Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı
10:53 Kaptan Arda Turan'dan Fatih Terim'e: Sevince böyle bakarsın
10:48 Kripto parada dev çöküş: Bir haftada yüzde 50'ye ulaştı!
17:43 Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı
17:38 Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu
17:28 Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi
17:06 Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de çifte kupalı Beşiktaş'ı kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de çifte kupalı Beşiktaş'ı kabul etti         
15:36
Son Dakika! Bakan Akar: Kandil'in ışıkları söndü, teröristlerin sonu geliyor Son Dakika! Bakan Akar: Kandil'in ışıkları söndü, teröristlerin sonu geliyor         
15:00
Emre Belözoğlu, Galatasaraylı dostuna içini döktü: Hoca olarak kalmazsam ayrılırım Emre Belözoğlu, Galatasaraylı dostuna içini döktü: Hoca olarak kalmazsam ayrılırım         
14:30
Liverpool'un kadroda düşünmediği Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oldu Liverpool'un kadroda düşünmediği Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oldu         
14:09
Çakarlı maganda davasında sürpriz gelişme! 8 yıl 4 ay hapis cezası verilen saldırgan için mahkemeden tahliye kararı çıktı Çakarlı maganda davasında sürpriz gelişme! 8 yıl 4 ay hapis cezası verilen saldırgan için mahkemeden tahliye kararı çıktı         
13:36
Gaziantep'le masaya oturan Erol Bulut'un istediği maaş dudak uçuklattı Gaziantep'le masaya oturan Erol Bulut'un istediği maaş dudak uçuklattı         
13:20
Sedat Peker masayı yumruklayınca düşen yüzüğüyle mesaj verdi: Teşkilat-ı Mahsusa'nın sembolü yere düşmez Sedat Peker masayı yumruklayınca düşen yüzüğüyle mesaj verdi: Teşkilat-ı Mahsusa'nın sembolü yere düşmez         
12:09
Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi, dün geceki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi, dün geceki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti         
11:28
Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı         
11:03
Teklifini kabul etmeyince kurşun yağdırdı! Arife öğretmen platonik aşkın kurbanı oldu Teklifini kabul etmeyince kurşun yağdırdı! Arife öğretmen platonik aşkın kurbanı oldu         
10:50
Saldırganlara fidyeyi Bitcoin ile ödemişler Saldırganlara fidyeyi Bitcoin ile ödemişler         
10:31
Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu         
10:09
Faslı kadın turist Taksim Meydanı'nda soyunarak çırılçıplak dolaştı Faslı kadın turist Taksim Meydanı'nda soyunarak çırılçıplak dolaştı         
09:23
Sedat Peker'in kaçtığı BAE'yle ilgili skandal gerçeği Bakan Soylu açıkladı: 15 Temmuz'un faillerini saklıyorlar Sedat Peker'in kaçtığı BAE'yle ilgili skandal gerçeği Bakan Soylu açıkladı: 15 Temmuz'un faillerini saklıyorlar         
23:27
Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı         
22:57
Kızını vahşice öldüren annenin ifadeleri kan dondurdu: Boğarken avuç içlerini öptüm Kızını vahşice öldüren annenin ifadeleri kan dondurdu: Boğarken avuç içlerini öptüm         
19:24
Süper mini elbisesiyle ayna pozu veren Demet Özdemir'in paylaşımına övgüler yağdı Süper mini elbisesiyle ayna pozu veren Demet Özdemir'in paylaşımına övgüler yağdı         
19:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2021 15:41:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Önce eğitim, sonra tankerler verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement