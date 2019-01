Önder 3. Kültür Sanat Ödülleri Töreni (2)

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın , "İmam hatip nesli; bir eğitim, özgürlük, onur ve demokrasi mücadelesidir. Bu mücadeleye katkı veren bütün büyüklerimiz, çok zor zamanlarda bu ülkenin genç evlatlarına yeni eğitim imkanları sunmak için büyük fedakarlıklar yaptı ve bedeller ödedi. Bugün on binler, yüz binler, hatta milyonlar halinde imam hatipliler nesli, ülkemizin kalkınmasına, büyümesine, dünyanın barışına, huzuruna katkı sunan bir nesil haline gelmiş bulunuyor." dedi.Kalın, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kültür Sanat Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, imam hatipliler neslinin Türkiye 'nin kalkınmasına, büyümesine ve dünya barışına katkı sunar hale geldiğini söyledi.ÖNDER tarafından "Yılın Fikriyat Ödülü"ne layık görülen Kalın, bu ödülün önemli olduğunu dile getirdi.Kalın, "İmam hatim nesli; bir eğitim, özgürlük, onur ve demokrasi mücadelesidir. Bu mücadeleye katkı veren büyüklerimiz, çok zor zamanlarda bu ülkenin genç evlatlarına yeni eğitim imkanları sunmak için büyük fedakarlıklar yaptı ve bedeller ödedi. Bugün on binler, yüz binler, hatta milyonlar halinde imam hatipler nesli, ülkemizin kalkınmasına, büyümesine, dünyanın barışına, huzuruna katkı sunan bir nesil haline gelmiş bulunuyor." diye konuştu.Her şeyin araçsallaştığı ve yüzeyselleştiği bir çağda; derin düşünceye, fikriyata, tefekküre her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu aktaran Kalın, şöyle devam etti:"Kısa vadeli düşüncelerle, hesaplarla, yol alamayacağımızı, kadim medeniyetimiz bize gösteriyor. Çok uzun, yüzler, binlerce yıllık dönemler halinde yapılan analizler ancak bize tarihin akışını, hakikatini gösterebilir. Bizim de bu zaman ve mekan anlayışını, derinliğini bugün yeniden keşfetmemiz gerekiyor. Anlık üretip, anlık tükettiğimiz bir çağda, bizim geçici anların ötesinde, hakikatin evrensel kaynağına yeniden dönmemiz ve oraya yeniden tutunmamız gerekiyor ki, bu dünya hayatındaki kısa yolculuğumuzu layıkıyla, onurumuzla, imanımızla amelimizle tamamlayıp darü-l bekaya heybemiz dolu olarak gidebilelim."ÖNDER'i çalışmalarından dolayı tebrik eden Kalın, bütün dünyaya örnek olacak yeni eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi temennisinde bulundu.ÖNDER Başkanı Halit Bekiroğlu ise bir sivil toplum kuruluşu olarak; kültür sanat alanındaki eksikliği ifade etmenin ötesine geçip bu alanda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.Toplumun gelişmesinin yalnız başına maddiyatla olamayacağını vurgulayan Bekiroğlu, "Medeniyetler; maddi refahın ötesine geçip, kendi değerlerinden neşet eden estetik anlayışlarını eşyaya yansıtıp adeta ona ruh verenler sayesinde kurulur; Şehirler böyle imar edilir, insan böyle inşa edilir. Kültür sanat alanında maddi desteğin bir lütuf değil, elzem ve hayati bir araç olduğunu ve daha ötesine geçip ülkemizin en temel stratejik hedeflerinden biri olması gerektiğini bu vesileyle bir kez daha sizlerle ve kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Tam da bütün insanlık büyük bir kriz yaşıyorken, İslam dünyası ve ülkemizde zor ve zahmetli dönemler, buhranlar söz konusuyken, tüm günübirlik gündemlere ve güncel tartışmalara rağmen, kültüre, sanata, bilime, estetiğe önem vermeyi ve hatta esas meselelerimizden görmeyi önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Kalın'ın yanı sıra çok sayıda davetlinin katıldığı törende ödüller sahiplerine verildi. Bu yıl 13 alanda ödüller dağıtıldı."Yılın Sinema Ödülü" Kardeşim İçin Der'a filmine, "Yılın Müzik Ödülü" Prof. Dr. Ruhi Ayangil 'e, "Yılın Edebiyat Ödülü" Tarık Tufan 'a, "Yılın Kültür Sanat Programı" İnsanlık Hali'ne, "Yılın Kültür-Sanat Sivil Toplum Kuruluşu Ödülü" İstanbul Tasarım Merkezi'ne, "Yılın Kültür-Sanat Okulu Projesi Ödülü" Tekirdağ Süleymanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne ile Diyarbakır Hani Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne, "Yılın Okul Dergisi Ödülü" Bursa Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin çıkardığı Asım isimli dergiye, "Yılın Fikriyat Ödülü" Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a, "Yılın Geleneksel Sanat Ödülü" Hüseyin Kutlu 'ya, "ÖNDER Sanata Hizmet Ödülü" Hasan Aycın ve Mustafa Kutlu'ya verildi. "ÖNDER Özel Ödülü" ise Kenan Şurkoviç'e takdim edildi.Tören, hediye ve plaketlerin sunumuyla sona erdi.(Bitti)