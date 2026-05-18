Onikişubat Belediyesi ve İHH’dan anlamlı dayanışma: 250 yetim çocuğa bayramlık desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Onikişubat Belediyesi ve İHH’dan anlamlı dayanışma: 250 yetim çocuğa bayramlık desteği

Onikişubat Belediyesi ve İHH’dan anlamlı dayanışma: 250 yetim çocuğa bayramlık desteği
18.05.2026 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Onikişubat Belediyesi’nin katkılarıyla Kahramanmaraş İHH tarafından düzenlenen “İyilik Kahvaltısı” programında, 250 yetim çocuğa bayramlık hediye ulaştırılması için bağış kampanyası gerçekleştirildi. Yoğun katılımla düzenlenen organizasyonda birlik, dayanışma ve paylaşma mesajları verildi.

Kahramanmaraş’ta Kurban Bayramı öncesi düzenlenen anlamlı sosyal sorumluluk etkinliği, yetim çocukların yüzünü güldürmek için hayırseverleri bir araya getirdi. Onikişubat Belediyesi’nin destekleriyle Kahramanmaraş İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından Expo Alanı’ndaki Arasta Çarşı’da gerçekleştirilen “İyilik Kahvaltısı” programında, 250 yetim çocuğa bayramlık hediye ulaştırılması hedeflendi. Programa çok sayıda bağışçı, gönüllü, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve protokol üyesi katıldı.

Onikişubat Belediyesi ve İHH’dan anlamlı dayanışma: 250 yetim çocuğa bayramlık desteği

YETİM ÇOCUKLAR İÇİN DAYANIŞMA ÖRNEĞİ SERGİLENDİ

Kurban Bayramı öncesinde düzenlenen organizasyonda, yardımlaşma ve paylaşmanın önemine dikkat çekildi. Etkinlik boyunca yapılan bağışlarla hem Kahramanmaraş’taki hem de farklı ülkelerdeki ihtiyaç sahibi yetim çocuklara destek olunması amaçlandı. Katılımcılar, düzenlenen programın yalnızca maddi destek değil aynı zamanda toplumsal dayanışmanın güçlenmesi açısından da önemli olduğunu ifade etti.

Kahramanmaraş İHH Şube Başkanı Av. Yusuf Bülbül, İHH’nın uzun yıllardır yetim çocuklara yönelik çalışmalar yürüttüğünü belirterek, “Bugün burada yetim çocuklarımıza bayramlık hediye edebilmek amacıyla bir araya geldik. Kurban Bayramı dolayısıyla hem şehrimizdeki hem de savaş ve kriz bölgelerindeki yetim çocuklarımız yararına projeler gerçekleştiriyoruz” dedi.

Bülbül, dünyanın farklı coğrafyalarında zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren çocuklara destek olmanın insani bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, bağışçılara gösterdikleri duyarlılık nedeniyle teşekkür etti.

Onikişubat Belediyesi ve İHH’dan anlamlı dayanışma: 250 yetim çocuğa bayramlık desteği

KAHRAMANMARAŞ’TA 800 YETİM ÇOCUĞA DÜZENLİ DESTEK SAĞLANIYOR

İHH’nın yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi veren Yusuf Bülbül, Kahramanmaraş’ta 800 yetim çocuğa düzenli destek sağlandığını söyledi. Çocukların eğitim, sağlık, barınma ve okul giderlerinin karşılanması için sürekli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Bülbül, üniversite eğitimleri tamamlanana kadar çocukların yanında olmaya devam ettiklerini belirtti.

Bülbül ayrıca, düzenli destek verilen çocukların dışında dönemsel olarak yardım ulaştırılan 1000’den fazla çocuk ve aile bulunduğunu kaydetti. İHH’nın dünya genelinde ise 150 binden fazla yetim çocuğa destek sunduğunu belirten Bülbül, Ramazan Bayramı’nda 1000 çocuğa bayramlık ulaştırıldığını, Kurban Bayramı’nda da benzer yardımların süreceğini ifade etti.

Programın gerçekleşmesinde önemli katkı sağlayan Onikişubat Belediyesi’ne teşekkür eden Bülbül, özellikle Belediye Başkanı Hanifi Toptaş’ın desteklerinin organizasyonda büyük rol oynadığını dile getirdi.

“GÖNÜLLERE DOKUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Kibar da programda yaptığı konuşmada, belediye olarak sosyal dayanışmayı artıran her projenin yanında olduklarını söyledi. Yetim çocuklara yönelik çalışmaların büyük anlam taşıdığını ifade eden Kibar, “Başkanımız Hanifi Toptaş’ın destekleriyle gönüllere dokunmaya devam edeceğiz. Böyle anlamlı bir organizasyonda paydaş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Kurban Bayramı’nın birlik ve beraberlik duygularını güçlendirmesi temennisinde bulunan Kibar, yapılan yardımların çocukların bayram sevincine katkı sunacağını belirtti. Program sonunda katılımcılar da organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, benzer sosyal sorumluluk projelerinin artarak devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Haber: Mehmet Güngördü

Yerel Haberler, Onikişubat, Belediye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Onikişubat Onikişubat Belediyesi ve İHH’dan anlamlı dayanışma: 250 yetim çocuğa bayramlık desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı Ölüm kalım mücadelesi kamerada Döviz bürosuna girip peş peşe tetiğe bastı! Ölüm kalım mücadelesi kamerada
DSÖ küresel acil durum ilan etti Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var DSÖ küresel acil durum ilan etti! Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var
Çorum’da gelin ve görümce bıçakla birbirini yaraladı Çorum'da gelin ve görümce bıçakla birbirini yaraladı
Savaşta bir ilk BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı Savaşta bir ilk! BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı
Polisin dikkati suikastı önledi Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı Polisin dikkati suikastı önledi! Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı
Lula savaştaki tarafını haftalar sonra açıkladı Lula savaştaki tarafını haftalar sonra açıkladı
Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi hayatını kaybetti Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
Elleri ve üstü kan içindeydi Konya’daki aile vahşetinde veteriner çift toprağa verildi Elleri ve üstü kan içindeydi! Konya'daki aile vahşetinde veteriner çift toprağa verildi
Gökhan Cumalı dosyası yeniden açıldı Tutuklama sonrası gözler eski ihalelerde Gökhan Cumalı dosyası yeniden açıldı! Tutuklama sonrası gözler eski ihalelerde
Tekirdağ Çorlu’da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu Tekirdağ Çorlu'da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu

11:29
Pakistan, İran’ın savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD’ye iletti
Pakistan, İran'ın savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti
11:08
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler! Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
10:49
Ağlayan rakibiyle dalga geçti, sonu fena oldu
Ağlayan rakibiyle dalga geçti, sonu fena oldu
10:43
İsrail, Gazze’ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na saldırdı
İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı
10:37
Sen bu hallere düşecek adam mıydın Mbappe Satış listesine koyuldu
Sen bu hallere düşecek adam mıydın Mbappe? Satış listesine koyuldu
10:37
Görüntü Türkiye’den Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar
Görüntü Türkiye'den! Mezarlıkta bir garip olay: Cenazeyi gömüldüğü yerden çıkardılar
09:55
Cenazede TikTok videosu çeken isim, Umut Akyürek’in kızı çıktı
Cenazede TikTok videosu çeken isim, Umut Akyürek'in kızı çıktı
09:50
İfadesinde “Kredi kartı borçlarımı döndürüyordum“ diyen Rasim Ozan Kütahyalı’nın mal varlığı
İfadesinde "Kredi kartı borçlarımı döndürüyordum" diyen Rasim Ozan Kütahyalı'nın mal varlığı
09:42
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
Aracını muayeneye sokacaklar dikkat: Zorunlu ekipman listesi genişletildi
09:35
Erdoğan talimatı vermişti, 20 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu
Erdoğan talimatı vermişti, 20 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu
09:26
Sahilde çıplak dolaşan kadına saldırı O anlar kamerada
Sahilde çıplak dolaşan kadına saldırı! O anlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 11:44:19. #7.13#
SON DAKİKA: Onikişubat Belediyesi ve İHH’dan anlamlı dayanışma: 250 yetim çocuğa bayramlık desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.