Aşkı bambaşka bir yerde buldu, "Bro" dediği kişiyle nikah masasına oturdu

30.03.2026 19:19
Çanakkaleli Sacit Uslu ile online savaş oyununda tanışan Filipinli Angela Narciza dünyaevine girdi. Türk gelenek görenekleriyle gerçekleştirilen düğün töreninde nikah masasına oturan çiftten Uslu, “Ben baştan erkek sanıyordum. Sniper oluyordu, attığını da vuruyordu. Çok iyi falan. Sonra oyun içinde mesaj gönderdim arkadaşlık isteği. ‘Bro’ falan diyordum hatta. En son dayanamadı 'I am sis' dedi bana” ifadelerini kullandı.

FİLİPİNLER'DEN TÜRKİYE'YE MESAFE TANIMAYAN ‘ONLİNE OYUN’ AŞKI

Online savaş oyunu üzerinden Filipinli Angela Narciza ile tanışan 33 yaşındaki Uslu, karşısında oyun oynayan kişinin başta erkek olduğunu düşündüğünü belirtti. Mesajlaşmalarda karşısındakinin kadın olduğunu öğrenince teyit etmek istedi ve Angela Narciza'dan sosyal medya hesabını istedi. Filipinli Narciza'nın sosyal medya hesabını gören Uslu fotoğraflarını görünce hoşlanmaya başladı. Filipinli Narciza ise başta bir ilişkiden yana olmasa da sohbetin devam etmesiyle o da hoşlanmaya başladı. İkili arasındaki bu durum bir süre sonra aşka dönüşünce gözler ne mesafe ne farklı kültürleri tanıdı. Birbirine aşık ikili Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Türk gelenek ve görenekleriyle dünya evine girdi.

"TÜRK DÜĞÜNLERİNİ, İNSANLARINI VE YEMEKLERİNİ ÇOK BEĞENDİM"

Yabancı gelin Angela Narciza, tanışma hikayesini şöyle anlattı: "Öncellikle herkese teşekkür ederim. Eşim Sacit Uslu ile internette tanıştık. Çok yakışıklı fotoğrafları vardı. Çok hızlı aşık oldum. Sacit bana ilk merhaba mesajını attığında ben de ona merhaba dedim. Sosyal medya hesabında mesajlaşmaya başladık. Bir süre sonra Sacit bana gitar çalarken video attı. Şimdiki kocamın o videolarından çok etkilendim. Şimdi farklı bir kültür, hava ve Türkiye çok güzel. Ben Türk düğünlerini, insanlarını ve yemeklerini çok beğendim."

“SNİPER OLUYORDU, ATTIĞINI DA VURUYORDU; ‘BRO’ DİYORDUM HATTA”

Filipinli eşi Angela ile bilgisayar oyununda tanıştığını söyleyen Sacit Uslu, "Duygusal zamanlarım vardı benim başka bir ilişkiden dolayı. Bilgisayar oyunlarına sarmıştım. Bir oyunda tanıştık kendisiyle. Ben baştan erkek sanıyordum. Sniper oluyordu, attığını da vuruyordu. Çok iyi falan. Sonra oyun içinde mesaj gönderdim arkadaşlık isteği. ‘Bro’ falan diyordum hatta. En son dayanamadı 'I am sis' dedi bana. Ben kadınım falan, inanmadım. Sosyal medya hesabını istedim. Verdi, oradan ekledim. Hani baktım güzel böyle çekik gözlü falan. Bir anda öyle hoşlanmaya başladım ama baştan pas vermedi. Ben de baktım gitar falan çalıyor resimlerinden. Onu etkilemek için kendi gitar videolarımı gönderdim. Öylelikle o da yavaş yavaş etkilendi" dedi.

"BAŞKA KÜLTÜRLER, BAŞKA ÜLKELER BAŞTA BİRAZ YABANCI KARŞILADI"

Farkılıklar olmasına rağmen beraber aştıklarını belirten Uslu, "Biraz daha tabi başka kültürler, başka ülkeler başta biraz yabancı karşıladı. Sonradan her şeyin fotoğrafını gösterdim, her detayın videosunu gösterdim. Yavaş yavaş o da ısındı. Ondan sonra tabii maddi durumlar, pandemi falan girdi araya. Daha sonra işte geçen sene artık maddiyat durumunu da aşıp gittim Filipinler'e. Yaşımdan dolayı annem çok iyi karşıladı. 33 yaşındayım yani evlendirme derdi, tipik Türk kadını bilirsiniz, yadırgamadı. Angela'yı görünce daha çok mutlu oldu, beğendi. Çok güler yüzlü, çok sempatik. İngilizce üstünden konuşuyoruz, ortak dil olarak. Biraz Filipince, Tagalog öğrendim onun sayesinde. O da Türkçe öğrendi. Düğünümüz var, heyecanlıyız, mutluyuz" ifadelerini kullandı. 

