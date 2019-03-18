Son Dakika Haberleri: Opec ve Opec+ İzleme Komitesi Toplantısı Bakü'de Başladı

Opec ve Opec+ İzleme Komitesi Toplantısı Bakü'de Başladı

1 saat önce

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC üyesi olmayan ülkeler (OPEC+) İzleme Komitesi Azerbaycan'da bir araya geldi.

Opec ve Opec+ İzleme Komitesi Toplantısı Bakü'de Başladı, System.String[]
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC üyesi olmayan ülkeler (OPEC+) İzleme Komitesi Azerbaycan'da bir araya geldi.

Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de ilk defa düzenlenen 13. OPEC ve OPEC+ ülkeleri İzleme Komitesi toplantısı başladı. 13'üncü Ortak İzleme Komitesi toplantısına, OPEC Genel Sekreteri Mohammed Barkindo, OPEK Konferansı Başkanı, Venezüella Petrol Bakanı ve Devlet Petrol Şirketi Başkanı Manuel Salvador Quevedo Fernandez, Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Doğal Kaynaklar Bakanı Halid Abdulaziz el-Falih katıldı.

Toplantıya OPEC üyeleri olan Cezayir, BAE, Kuveyt, Irak, Libya, Nijerya, Kongo ve OPEC üyesi olmayan ülkeler Rusya, Kazakistan, Bahreyn ve Brunei'den bakanlar ve üst düzey heyetler katıldı.

Açılış konuşmalarını Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Şahbazov, Ortak İzleme Komitesi Başkanı Halid Abdulaziz El-Falih, OPEK Konferansı Başkanı Manuel Salvador Quevedo Fernandez ve OPEC Genel Sekreteri Mohammad Barkindo gerçekleştirdi.

Toplantının ardından OPEC'in piyasadaki gelişme hızının analizi ve Şubat ayındaki üretim performansına ilişkin Ortak Teknik Komisyonun raporuna dayanan sunum gerçekleştirilecek.

13. OPEC ve OPEC+ ülkeleri İzleme Komitesi toplantısının ardından basın toplantısı düzenlenecek. - BAKÜ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:00 Kaynak: İHA

Ekonomi
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