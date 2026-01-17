Opera Genel Müdürü Sağtürk Görevden Alındı - Son Dakika
Opera Genel Müdürü Sağtürk Görevden Alındı

17.01.2026 01:31
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Bedri Tan Sağtürk görevden alındı. Sağtürk’ün görevden alınmasının ardından Genel Müdürlük görevine yeni bir atama yapılmadı. Bu arada bazı bakanlık ve kurumlarda üst düzey atama ve görevden alma kararları da yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Bedri Tan Sağtürk'ün görevine son verildi. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Ersoy da görevden alınırken yerine Barış Salcan'ın atandı.

Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Personel Genel Müdürü Hacı Ali Özel atanırken, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile çeşitli kamu kurumlarında genel müdür, genel müdür yardımcısı, il müdürü ve müfettiş gibi üst düzeyde çok sayıda atama ve görevden alma kararı gerçekleştirildi.

Atama ve görevden alma kararları 16 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kaynak: ANKA

Devlet Opera Ve Balesi, Tan Sağtürk, Güncel, Son Dakika

