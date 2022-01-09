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Operasyonda ele geçirilmişti! Jivaro kabilesine ait 500 yıllık kesik insan kafalarının gizemi çözüldü - Son Dakika

Operasyonda ele geçirilmişti! Jivaro kabilesine ait 500 yıllık kesik insan kafalarının gizemi çözüldü

09.01.2022 11:58
Operasyonda ele geçirilmişti! Jivaro kabilesine ait 500 yıllık kesik insan kafalarının gizemi çözüldü

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir ev ve depoya düzenlenen operasyonda, Jivaro kabilesinin düşmanlarının kafalarını keserek küçülttükleri kafatası eserleri ele geçirilmişti. Tsantsa olarak adlandırılan 4 kafatası üzerinde yapılan inceleme sonucunda, kafaların düşmanlara ait olmasından dolayı kötü ruhlarını hala içlerinde taşıdıklarına inandıkları ve bunun dışarı çıkmaması için dudaklarını iple diktikleri öğrenildi.

İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Aliağa'daki bir evde tarihi eserlerin bulunduğu bilgisine ulaştı. Eve 6 Aralık'ta operasyon düzenleyen ekipler, Bizans dönemine ait 5 sikke, 4 kemik saç iğnesi, Osmanlıca el yazması 19 kitap ve çeşitli dönemlere ait kase, ok ucu, kandil ve çeşitli objelerinde aralarında bulunduğu toplam 59 parça tarihi eser ele geçirdi.

Operasyonda ele geçirilmişti! Jivaro kabilesine ait 500 yıllık kesik insan başlarının gizemi çözüldü

4 TSANTSA, İKİ DE MUMYALANMIŞ KESİK BAŞ BULUNDU

Soruşturmayı genişleten ekipler, 3 gün sonra bu defa Aliağa'daki bir depoya operasyon düzenlendi. Depodaki aramada da 18'inci yüzyıla ait 27 yağlı boya tablo ve ikona ile çeşitli dönemlere ait 269 tarihi obje ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler arasında Amazon'un derinliklerinde yaşayan yerlilerin kestikleri, özel işlemlerden geçirip, küçülttükleri, 'tsantsa' olarak adlandırılan 4 insan başı, 2 de mumyalanmış insan başı bulundu.

Operasyonda ele geçirilmişti! Jivaro kabilesine ait 500 yıllık kesik insan başlarının gizemi çözüldü

DUDAKLARINDA İPLERİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Tsantsaların yerlilerinin öldürdükleri düşmanlarının başlarını kesip, içini boşaltarak, portakal büyüklüğüne getirip, boyunlarına asarak kahramanlık gösterisinde bulundukları ve bunun kendilerini koruyacağına, iyi şans getirdiğine inandıkları belirtildi. Öte yandan, dudak kısmında bulunan iplerin de gizemi çözüldü. Kesik başların düşmanlara ait olmasından ötürü kötülük barındıran ruhlarını hala içlerinde taşıdıkları ve bu kötü ruhların dışarı çıkmaması için tsantsaların dudaklarını iple diktikleri öğrenildi.

Operasyonda ele geçirilmişti! Jivaro kabilesine ait 500 yıllık kesik insan başlarının gizemi çözüldü

DETALI İNCELEME YAPILACAK

Ele geçirilen tarihi eserler İzmir Müze Müdürlüğü, yağlı boya tablolar ise İzmir Resim, Heykel Müzesi ve Galerisi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, tsantsalara burada makroskobik inceleme yapıldı. İzmir Müze Müdürlüğü'nün talebi üzerine, Ankara'dan gelen bir arkeoloji profesörü tarafından, tsantsalar üzerinde makroskobik inceleme yapıldı. Ele geçirilen 4 tsantsadan 1'inin sahte olduğu anlaşılırken, diğer 3'ünün orjinal olduğu belirlendi. İlerleyen süreçte, insan başlarının hangi kabileye ait olduğunun belirlenmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koordinesinde DNA çalışması yapılacağı öğrenildi.

Operasyonda ele geçirilmişti! Jivaro kabilesine ait 500 yıllık kesik insan başlarının gizemi çözüldü
Operasyonda ele geçirilmişti! Jivaro kabilesine ait 500 yıllık kesik insan kafalarının gizemi çözüldü
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Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Aralık, Aliağa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Operasyonda ele geçirilmişti! Jivaro kabilesine ait 500 yıllık kesik insan kafalarının gizemi çözüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Operasyonda ele geçirilmişti! Jivaro kabilesine ait 500 yıllık kesik insan kafalarının gizemi çözüldü - Son Dakika
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