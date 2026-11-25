Öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdüren Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV), kurucusu ve daimî destekçisi Garanti BBVA’nın katkılarıyla eğitimde yapay zekâ teknolojilerinin erişilebilirliğini artıran yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Bu proje kapsamında ÖRAVAI dijital platformu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde 1.500 devlet okulu öğretmeninin bir yıl boyunca ücretsiz kullanımına sunuluyor. Platform, öğretmenlerin ders hazırlıklarından sınıf içi uygulamalarına kadar farklı ihtiyaçlarına yanıt verirken yapay zekânın eğitim süreçlerinde etkin, güvenli ve etik kullanımını desteklemeyi amaçlıyor.

Millî Eğitim Bakanlığı müfredatıyla uyumlu olan ÖRAVAI, öğretmenlerin farklı ihtiyaçlarına yanıt veren 50’den fazla yapay zekâ aracını bir araya getiriyor. Platform sayesinde öğretmenler ders planları hazırlayabiliyor, öğrencilerinin farklı öğrenme ihtiyaçlarına uygun eğitim materyalleri oluşturabiliyor, sınav ve ölçme-değerlendirme süreçlerini destekleyen içerikler geliştirebiliyor.

“Teknolojinin sunduğu fırsatları eğitimde daha fazla öğretmene ulaştırmak istiyoruz”

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı ve Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Taşcı Firuzbay, projeye ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Garanti BBVA olarak eğitimin, toplumların geleceğini şekillendiren en önemli alanlardan biri olduğuna inanıyoruz. Profesyonel yaşamda da bir okul olma yaklaşımımızla, öğrenmeyi ve gelişimi kurum kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Kurucusu ve daimî destekçisi olduğumuz Öğretmen Akademisi Vakfı ile öğretmenlerimizin mesleki ve kişisel gelişimine katkı sunmak için çalışıyoruz. Bugün yapay zekâ birçok alanda olduğu gibi, eğitimde de önemli fırsatların kapısını aralıyor. Bizim için önemli olan, bu teknolojilerin sunduğu imkânların daha fazla öğretmene ulaşması ve sınıflarda gerçek bir faydaya dönüşmesi. ÖRAVAI ile 1.500 devlet okulu öğretmenimizin yapay zekâ destekli araçlardan ücretsiz yararlanmasını sağlayarak onların mesleki gelişimlerini ve günlük çalışmalarını desteklemeyi hedefliyoruz. Öğretmenlerimizin öğrencilerine daha fazla zaman ayırabilmesine, farklı öğrenme ihtiyaçlarına yönelik içerikler geliştirebilmesine katkı sunmak bizim için çok kıymetli. 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle, geleceği şekillendiren, her gün yeni nesillerin hayatına değer katan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Öğretmenlerimizin bilgi ve deneyimlerini teknolojiyle güçlendirebildikleri, yeniliklere birlikte öncülük edebildikleri bir eğitim ortamının gelişmesine katkı sunmayı çok önemsiyoruz. Eğitime yaptığımız yatırımlarla öğretmenlerimizin yanında olmaya ve geleceğin eğitimine katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

“Öğretmenlerin dijital yetkinliklerini güçlendirmeyi hedefliyoruz”

ÖRAV Genel Müdürü Arzu Atasoy ise yapay zekânın öğretmenlerin mesleki gelişiminde önemli fırsatlar sunduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Çalışmalarımızın merkezinde her zaman öğretmenlerimiz ve onların ihtiyaçları var. Eğitimde yapay zekânın sunduğu olanakları değerlendirirken teknolojiyi bilgi, deneyim ve pedagojik birikimini destekleyen bir araç olarak ele alıyoruz. Yapay zekânın doğru, bilinçli ve etik kullanımı, öğretmenlerimizin farklı öğrenme ihtiyaçlarına yönelik içerikler geliştirmelerine, yaratıcı uygulamalar tasarlamalarına ve eğitim süreçlerinde yeni yaklaşımları hayata geçirmelerine önemli katkılar sunabilir. Garanti BBVA'nın desteğiyle 1.500 devlet okulu öğretmenimizi ÖRAVAI ile buluşturmak, öğretmenlerimizin dijital yetkinliklerini güçlendirmek ve eğitimde teknolojinin sunduğu fırsatlara erişimlerini desteklemek açısından önemli bir adım. Hedefimiz, bu imkânları zaman içerisinde daha fazla öğretmene ulaştırmak ve eğitimde yapay zekânın bilinçli kullanımının yaygınlaşmasına katkı sağlamak.”

Öğretmenlerin dijital yolculuğuna yapay zekâ desteği

Eğitimde dijital dönüşümle birlikte yapay zekâ teknolojileri, öğretmenlere eğitim süreçlerinin farklı aşamalarında yararlanabilecekleri yeni olanaklar sunuyor. ÖRAVAI, öğretmenlerin ders hazırlıklarından sınıf içi uygulamalarına kadar farklı ihtiyaçlarını destekleyen yapay zekâ araçlarını bir araya getiriyor.

Platformda yer alan 50'den fazla araç sayesinde öğretmenler farklı sınıf seviyelerine ve öğrencilerinin öğrenme ihtiyaçlarına uygun ders içerikleri hazırlayabiliyor, etkinlikler tasarlayabiliyor, sınav ve ölçme-değerlendirme materyalleri oluşturabiliyor. ÖRAVAI, öğretmenlerin yapay zekâ teknolojilerinin eğitimde sunduğu olanaklardan etkin ve verimli biçimde yararlanmalarını desteklemeyi amaçlıyor.

Garanti BBVA'nın desteğiyle yürütülen proje kapsamında, 29 Ekim'de başlayan başvuru sürecinin ardından başvurular değerlendirilerek bir yıl boyunca ücretsiz ÖRAVAI kullanım hakkından yararlanacak 1.500 devlet okulu öğretmeni belirlendi. ÖRAV eKampüs üzerinden sunulan temel yapay zekâ eğitimini tamamlayan öğretmenler arasından seçilen katılımcılar, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde açıklandı. Projeyle öğretmenlerin dijital yetkinliklerinin güçlendirilmesi ve yapay zekâ teknolojilerinin eğitimde bilinçli kullanımının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Öğretmen Akademisi Vakfı

Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) öğretmenlerin, geleceğe yön veren kuşakların çağdaş ve sağlıklı bir dünya yaratabilmeleri için yetiştirilmesinde liderlik etmelerine katkı sağlamak amacıyla 2008 yılında Garanti BBVA tarafından kuruldu.

Vakıf, aynı zamanda eğitimin en önemli odak noktalarından olan öğretmenliğin; özel bilgi, beceri ve tutum gerektiren bir meslek olarak toplum algısında hak ettiği değere ulaşmasına destek oluyor. 21. yüzyılın gerektirdiği zihinsel, sosyal, duygusal ve dijital becerilere sahip bireylerin yetiştirilmesinde sorumluluk üstlenen öğretmenlerin sürekli gelişimleri için eğitimler tasarlayan ve yaygınlaştıran, atölyeler ve seminerler düzenleyen ÖRAV, bugüne kadar Türkiye’nin 81 ilinde 506.326 öğretmene ulaştı. ÖRAV’ın devam eden projelerinin yanı sıra tamamlayıcı bir sürekli eğitim ve bilgi paylaşım platformu olarak kurulan ve bugün tüm eğitimlerin gerçekleştirildiği ‘’eKampüs Uzaktan Eğitim Platformu’’ da düzenli olarak yenilenerek, kullanım kapsamı zenginleştiriliyor. Platformun tüm Türkiye’den 60 binden fazla aktif kullanıcısı bulunuyor.

www.orav.org.tr

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