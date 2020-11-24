Son dakika haberi: Ordu Kurul Kalesi'nde 2 bin 100 yıllık büst ve masklar bulundu - Son Dakika

Son dakika haberi: Ordu Kurul Kalesi'nde 2 bin 100 yıllık büst ve masklar bulundu

24.11.2020 15:09

Son dakika kültür sanat haberi... Ordu Kurul Kalesi'nde 2 bin 100 yıllık büst ve masklar bulundu Doğu Karadeniz'in ilk bilimsel arkeolojik kazı alanı olan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne aday 2 bin 300 yıllık Ordu Kurul Kalesi'nde, 2 bin 100 yıllık olduğu tahmin edilen pişmiş topraktan yapılmış çeşitli tiplerde...

Ordu Kurul Kalesi'nde 2 bin 100 yıllık büst ve masklar bulundu

ORDU - Doğu Karadeniz'in ilk bilimsel arkeolojik kazı alanı olan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne aday 2 bin 300 yıllık Ordu Kurul Kalesi'nde, 2 bin 100 yıllık olduğu tahmin edilen pişmiş topraktan yapılmış çeşitli tiplerde yirmiden fazla tanrı Dionysos ve satyr büst ve maskları bulundu.

Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait olan ve Karadeniz Bölgesi'nin ilk bilimsel arkeolojik kazısı olma unvanına sahip Kurul Kalesi'nde tarih gün yüzüne çıkarılmaya devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile Ordu Müze Müdürlüğü'nün başkanlığı ve Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt'un bilimsel danışmanlığında kazı çalışmaları devam eden Ordu Kurul Kalesi'nde 2020 yılı kazı çalışmaları içerisinde bulunan çok sayıda terracotta Dionysos ve Satyr büst ve maskları heyecan uyandırdı.

Dionysos ile Satyr büst ve maskları bulundu

2016 yılında bulunan Türkiye'de tahtında oturan ilk "Ana Tanrıça Kybele" heykeliyle Karadeniz ve Anadolu arkeolojisi için önemli merkezlerden haline gelen Ordu-Kurul Kalesi 2020 yılında on iki aylık kazı statüsü kazanmıştı.

Kalenin kuzey terasında bu yıl yürütülen kazılarda açığa çıkarılan bir yapı içerisindeki kült odasında pişmiş topraktan yapılmış çeşitli tiplerde yirmiden fazla tanrı Dionysos ve satyr büst ve maskları bulundu. Pişmiş toprak büst ve maskların kült ritüelinin bir uygulaması olarak bilinçli bir şekilde kırılarak bu alana atıldıkları tespit edildi.

Kazılarda 10.yıl

10 senedir devam eden ve Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen kazılarda ortaya çıkarılan arkeolojik veriler, bölgenin önemli bir çekim merkezi haline gelmesini sağladı.

Yapılan kazılarda en önemli tarihi eser olarak tahtında oturan 200 kilo ağırlığında ve 1 metre boyunda 2 bin 100 yıllık 'Ana Tanrıça Kybele' heykeli ile 'Bereket Tanrıları Dionyss ve Pan' heykeli ve hayvan biçimli dini kap olan 'Riton' bulundu. 1'inci derece arkeolojik sit alanı olan kaledeki çalışmalarda şu ana kadar yaklaşık 2 bin parça tarihi eser ile 300 basamaklı dehliz merdiven, milattan önceki dönemlere ait pişmiş topraktan çatı kiremitler, duvar örgüsü seramik parçaları bulundu.

Helenistik Pontos Kralı VI. Mithradates'in kalelerinden birisi olan Kurul Kalesi, askeri kimliğinin ötesinde, dönemin dinsel inançları ve kült uygulamalarına ışık tutmaya devam edecek.

Son dakika haberi: Ordu Kurul Kalesi'nde 2 bin 100 yıllık büst ve masklar bulundu
Son dakika haberi: Ordu Kurul Kalesi'nde 2 bin 100 yıllık büst ve masklar bulundu
Son dakika haberi: Ordu Kurul Kalesi'nde 2 bin 100 yıllık büst ve masklar bulundu
Son dakika haberi: Ordu Kurul Kalesi'nde 2 bin 100 yıllık büst ve masklar bulundu

Karadeniz Bölgesi, Karadeniz, Kurul, Ordu, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberi: Ordu Kurul Kalesi'nde 2 bin 100 yıllık büst ve masklar bulundu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratacak sözler: Hala iktidarı destekleyen öğretmene ben öğretmen demem Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan hakkındaki dokunulmazlık açıklamalarına sert yanıt: Eğer kaldırmazsanız namertsiniz, vatan hainisiniz Rusya'nın korona aşısı Sputnik V'nin maliyeti 10 dolardan az olacak Eşini zincirle bağlayıp, kerpetenle tırnaklarını çeken caninin 34 yıl hapsi istendi ''Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm'' demişti! Üniversiteli Raşit'in katiline müebbet verildi Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti Asfalt patladı içine kamyonet düştü; araçtaki işçiler boğulmaktan son anda kurtuldu Ünlü oyuncu Ceyda Ateş karnı burnunda pozuyla güzel haberi verdi: Yarın doğum var
Sosyal medya devi Facebook, İzmirli depremzedeler için 1 milyon TL'lik yardım yapacak Sosyal medya devi Facebook, İzmirli depremzedeler için 1 milyon TL'lik yardım yapacak         
15:39
Mustafa Denizli'nin açtığı davayı kaybeden kayınbiraderi hapis cezasına çarptırıldı Mustafa Denizli'nin açtığı davayı kaybeden kayınbiraderi hapis cezasına çarptırıldı         
14:55
Azerbaycan şehidinin kabrinde Galatasaray bayrağı dalgalanıyor Azerbaycan şehidinin kabrinde Galatasaray bayrağı dalgalanıyor         
14:36
Bilim Kurulu Üyesi Özlü Türkiye'de denenen Çin aşısıyla ilgili konuştu: Herhangi bir yan etki görülmedi Bilim Kurulu Üyesi Özlü Türkiye'de denenen Çin aşısıyla ilgili konuştu: Herhangi bir yan etki görülmedi         
14:33
Sokaklarda tek başında yaşıyordu! Cansız bedeni dere kenarında bulundu Sokaklarda tek başında yaşıyordu! Cansız bedeni dere kenarında bulundu         
14:27
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun         
14:11
Eşi teknik direktörü eleştirdi, yıldız futbolcu kadro dışı bırakıldı Eşi teknik direktörü eleştirdi, yıldız futbolcu kadro dışı bırakıldı         
13:38
Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı         
12:58
AK Parti kongresinde yumruklu kavga! Polis ekipleri iki grubu zor ayırdı AK Parti kongresinde yumruklu kavga! Polis ekipleri iki grubu zor ayırdı         
12:39
Uçan araba yapan Siirtli kaşif, ilk denemesinde aracı uçurmayı başardı Uçan araba yapan Siirtli kaşif, ilk denemesinde aracı uçurmayı başardı         
12:38
Vicdansız kadın, yenidoğan bebeğini dondurucu soğukta ölüme terk etmeye işte böyle gitmiş Vicdansız kadın, yenidoğan bebeğini dondurucu soğukta ölüme terk etmeye işte böyle gitmiş         
12:27
Koronadan hayatını kaybedenlerin defnedildiği Ortaköy Mezarlığı'nda yeni mezarlar açılıyor Koronadan hayatını kaybedenlerin defnedildiği Ortaköy Mezarlığı'nda yeni mezarlar açılıyor         
12:20
Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları         
12:11
Özge Ulusoy, verdiği pozla Victoria Beckham'a meydan okudu: İşine bak kardeşim Özge Ulusoy, verdiği pozla Victoria Beckham'a meydan okudu: İşine bak kardeşim         
11:47
Uludağ'ın Robinson Crusoe'u koronavirüs salgınını aylar sonra dağcıdan öğrenmiş Uludağ'ın Robinson Crusoe'u koronavirüs salgınını aylar sonra dağcıdan öğrenmiş         
11:18
Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, "Sana ev açarım" vaadinde bulunmuş         
09:51
Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a 200 bin lira teklif ettiler, düşünmeden reddetti Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a 200 bin lira teklif ettiler, düşünmeden reddetti         
09:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2020 15:46:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Ordu Kurul Kalesi'nde 2 bin 100 yıllık büst ve masklar bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei