Son dakika haberi: Ordu Kurul Kalesi'nde 2 bin 100 yıllık büst ve masklar bulundu - Son Dakika

Ordu Kurul Kalesi'nde 2 bin 100 yıllık büst ve masklar bulundu

ORDU - Doğu Karadeniz'in ilk bilimsel arkeolojik kazı alanı olan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne aday 2 bin 300 yıllık Ordu Kurul Kalesi'nde, 2 bin 100 yıllık olduğu tahmin edilen pişmiş topraktan yapılmış çeşitli tiplerde yirmiden fazla tanrı Dionysos ve satyr büst ve maskları bulundu.

Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait olan ve Karadeniz Bölgesi'nin ilk bilimsel arkeolojik kazısı olma unvanına sahip Kurul Kalesi'nde tarih gün yüzüne çıkarılmaya devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile Ordu Müze Müdürlüğü'nün başkanlığı ve Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt'un bilimsel danışmanlığında kazı çalışmaları devam eden Ordu Kurul Kalesi'nde 2020 yılı kazı çalışmaları içerisinde bulunan çok sayıda terracotta Dionysos ve Satyr büst ve maskları heyecan uyandırdı.

Dionysos ile Satyr büst ve maskları bulundu

2016 yılında bulunan Türkiye'de tahtında oturan ilk "Ana Tanrıça Kybele" heykeliyle Karadeniz ve Anadolu arkeolojisi için önemli merkezlerden haline gelen Ordu-Kurul Kalesi 2020 yılında on iki aylık kazı statüsü kazanmıştı.

Kalenin kuzey terasında bu yıl yürütülen kazılarda açığa çıkarılan bir yapı içerisindeki kült odasında pişmiş topraktan yapılmış çeşitli tiplerde yirmiden fazla tanrı Dionysos ve satyr büst ve maskları bulundu. Pişmiş toprak büst ve maskların kült ritüelinin bir uygulaması olarak bilinçli bir şekilde kırılarak bu alana atıldıkları tespit edildi.

Kazılarda 10.yıl

10 senedir devam eden ve Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen kazılarda ortaya çıkarılan arkeolojik veriler, bölgenin önemli bir çekim merkezi haline gelmesini sağladı.

Yapılan kazılarda en önemli tarihi eser olarak tahtında oturan 200 kilo ağırlığında ve 1 metre boyunda 2 bin 100 yıllık 'Ana Tanrıça Kybele' heykeli ile 'Bereket Tanrıları Dionyss ve Pan' heykeli ve hayvan biçimli dini kap olan 'Riton' bulundu. 1'inci derece arkeolojik sit alanı olan kaledeki çalışmalarda şu ana kadar yaklaşık 2 bin parça tarihi eser ile 300 basamaklı dehliz merdiven, milattan önceki dönemlere ait pişmiş topraktan çatı kiremitler, duvar örgüsü seramik parçaları bulundu.

Helenistik Pontos Kralı VI. Mithradates'in kalelerinden birisi olan Kurul Kalesi, askeri kimliğinin ötesinde, dönemin dinsel inançları ve kült uygulamalarına ışık tutmaya devam edecek.