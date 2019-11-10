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Ordu'da Atatürk'ü Anma Yol Koşusu gerçekleştirildi

6 saat önce

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla Ordu'da, Atatürk'ü Anma Yol Koşusu yapıldı.

Ordu'da Atatürk'ü Anma Yol Koşusu gerçekleştirildi, System.String[]

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla Ordu'da, Atatürk'ü Anma Yol Koşusu yapıldı.

Ordu Valiliği himayesinde Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen yarışmaya, 18 ilden 200 sporcu katıldı.

Mesudiye Belediyesinin ev sahipliğindeki etkinlikte, genç erkekler 3 bin metre ve genç bayanlar 2 bin metre yarışları ile 2 bin metrelik parkurda halk koşusu gerçekleştirildi.

Yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları, Ordu Vali Yardımcısı Ekrem Ballı, Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Adem Atik, Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Vali yardımcısı Ekrem Ballı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurtuluş Savaşı'nın kahramanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 81. yılında rahmet, minnetle ve şükranla yad ettiğini söyledi.

Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül de ilçe olarak böylesine önemli bir etkinliğe ev sahibi yaptıkları için mutlu olduklarını dile getirirken, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ise gelecek yıllarda da yarışmanın devam edeceğini aktardı.

Mustafa Kemal Atatürk, Ordu Valiliği, Mesudiye, Ordu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 04:58 Kaynak: AA
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