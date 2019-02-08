Ordu'da Hayırsever İş Adamı Tarafından Yaptırılan Ana Sınıfının Açılışı Yapıldı

Ordu
'da iş adamı Cem Şenocak tarafından yaptırılan Hasibe Şenocak Anasınıfı düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Ordu Valisi Seddar Yavuz, Altınordu Saraycık
İlkokulu bünyesinde yaptırılan anasınıfının açılış töreninde yaptığı konuşmasında, Şenocak ailesine teşekkür ederek, okul açılışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye Cumhuriyeti
Devleti'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
liderliğinde son 16 yılda, sessiz ve büyük bir devrim gerçekleştirdiğini belirten Yavuz, bu devrimin en önemli ayaklarından bir tanesinin de eğitim olduğunu söyledi.
Eğitime yapılan yatırımlar sayesinde derslik nedeniyle okula gidemeyen çocuk sorununun ortadan kalktığına vurgu yapan Vali Yavuz, sadece Ordu'da son 16 yılda 3 bin derslik inşa edildiğini hatırlattı.
Vali Seddar Yavuz, şöyle konuştu:
"Eğitim elbette sadece devlet imkanlarıyla yapılabilecek ya da sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nın görev ve sorumluluğuna bırakılabilecek bir alan olmadığını hepimiz biliriz. O yüzden hayırseverlerimizin bu alana ilgi duyması, yatırım yapması fevkalade önemlidir. Aynı zamanda toplumla kucaklaşma vesilesi ve toplumla bir sevgi bağı oluşturma meselesidir. O yüzden biz buna sadece bir maddi katkı sunmak, fiziki bir mekan temin etmek olarak bakmıyoruz. Kıymetli Şenocak ailesinin, Saraycıkla kucaklaşmasıdır. Kazandığını toplumla paylaşmasıdır, Ordulularla paylaşmasıdır. O yüzden biz iş adamlarımızın, zenginlerimizin böylesine toplumsal sorumluluk projelerinde, eğitim alanında rol almalarını fevkalade önemsiyor ve bu tür açılışlara da mutlak suretle katılarak onların sevinçlerine ortak olmak istiyoruz. Bu vesileyle kıymetli Cem Şenocak beye, rahmetli babasına ve ailesine çok teşekkür ediyoruz."
Törende Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş
da bir konuşma yaparak, Şenocak ailesine teşekkür etti.
Hayırsever iş adamı Cem Şenocak ise eğitime hizmet ettikleri için mutlu olduklarını belirtti.
Altınordu Saraycık İlkokulu Müdürü Metin Şeyhoğlu da okulda 120 öğrencinin eğitim-öğretim gördüğünü ifade ederek, "120 öğrenci, 11 öğretmen, 3 idareci, 2 yardımcı personel ile dün olduğu gibi bundan sonra da yarının öğretmenlerini, avukatlarını, doktorlarını, mühendislerini yetiştirmeye devam edeceğiz." dedi.
Vali Seddar Yavuz, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından beraberinde hayırsever iş adamı Cem Şenocak ve protokol mensupları ile birlikte okul binasını gezerek bilgiler aldı.
Programın sonunda açılışı yapılan ana sınıfında eğitim gören çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
Törene, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan, Gülyalı
Belediye Başkanı Talip Şen
, İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş, Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Acu ve Saraycık mahallesinin sakinleri katıldı.