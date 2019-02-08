Son Dakika Haberleri: Ordu'da Hayırsever İş Adamı Tarafından Yaptırılan Ana Sınıfının Açılışı Yapıldı

Ordu'da Hayırsever İş Adamı Tarafından Yaptırılan Ana Sınıfının Açılışı Yapıldı

53 dakika önce

Ordu'da iş adamı Cem Şenocak tarafından yaptırılan Hasibe Şenocak Anasınıfı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Ordu'da Hayırsever İş Adamı Tarafından Yaptırılan Ana Sınıfının Açılışı Yapıldı, System.String[]
Ordu'da iş adamı Cem Şenocak tarafından yaptırılan Hasibe Şenocak Anasınıfı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Altınordu Saraycık İlkokulu bünyesinde yaptırılan anasınıfının açılış töreninde yaptığı konuşmasında, Şenocak ailesine teşekkür ederek, okul açılışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 16 yılda, sessiz ve büyük bir devrim gerçekleştirdiğini belirten Yavuz, bu devrimin en önemli ayaklarından bir tanesinin de eğitim olduğunu söyledi.

Eğitime yapılan yatırımlar sayesinde derslik nedeniyle okula gidemeyen çocuk sorununun ortadan kalktığına vurgu yapan Vali Yavuz, sadece Ordu'da son 16 yılda 3 bin derslik inşa edildiğini hatırlattı.

Vali Seddar Yavuz, şöyle konuştu:

"Eğitim elbette sadece devlet imkanlarıyla yapılabilecek ya da sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nın görev ve sorumluluğuna bırakılabilecek bir alan olmadığını hepimiz biliriz. O yüzden hayırseverlerimizin bu alana ilgi duyması, yatırım yapması fevkalade önemlidir. Aynı zamanda toplumla kucaklaşma vesilesi ve toplumla bir sevgi bağı oluşturma meselesidir. O yüzden biz buna sadece bir maddi katkı sunmak, fiziki bir mekan temin etmek olarak bakmıyoruz. Kıymetli Şenocak ailesinin, Saraycıkla kucaklaşmasıdır. Kazandığını toplumla paylaşmasıdır, Ordulularla paylaşmasıdır. O yüzden biz iş adamlarımızın, zenginlerimizin böylesine toplumsal sorumluluk projelerinde, eğitim alanında rol almalarını fevkalade önemsiyor ve bu tür açılışlara da mutlak suretle katılarak onların sevinçlerine ortak olmak istiyoruz. Bu vesileyle kıymetli Cem Şenocak beye, rahmetli babasına ve ailesine çok teşekkür ediyoruz."

Törende Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş da bir konuşma yaparak, Şenocak ailesine teşekkür etti.

Hayırsever iş adamı Cem Şenocak ise eğitime hizmet ettikleri için mutlu olduklarını belirtti.

Altınordu Saraycık İlkokulu Müdürü Metin Şeyhoğlu da okulda 120 öğrencinin eğitim-öğretim gördüğünü ifade ederek, "120 öğrenci, 11 öğretmen, 3 idareci, 2 yardımcı personel ile dün olduğu gibi bundan sonra da yarının öğretmenlerini, avukatlarını, doktorlarını, mühendislerini yetiştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Vali Seddar Yavuz, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından beraberinde hayırsever iş adamı Cem Şenocak ve protokol mensupları ile birlikte okul binasını gezerek bilgiler aldı.

Programın sonunda açılışı yapılan ana sınıfında eğitim gören çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Törene, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan, Gülyalı Belediye Başkanı Talip Şen, İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş, Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Acu ve Saraycık mahallesinin sakinleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:39 Kaynak: AA

Altınordu, Ordu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğrenci Velisi, Tartışma Yaşadığı Oğlunun Öğretmenine Bıçakla Saldırdı Sinirlerine Hakim Olamayan Öğretmen, Kız Öğrencisine Şiddet Uyguladı

20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Ataması Yapıldı Son Dakika! Ziraat Bankası'ndan Seracılara Müjde: Kredilerde 7 Yıla Kadar Vade Vereceğiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 16:32:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu'da Hayırsever İş Adamı Tarafından Yaptırılan Ana Sınıfının Açılışı Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]