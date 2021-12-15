Üye Girişi
Ordu'da öğrencilere AHOB programı hediye edildi - Son Dakika

Ordu'da öğrencilere AHOB programı hediye edildi

15.12.2021 19:00
Ordu'da öğrencilere AHOB programı hediye edildi

Ordu Valiliği, öğrencilere derslerinde başarıya ulaşmalarına destek olmak için "Zekasoft AHOB" programını hediye etti.

Ordu Valiliği, öğrencilere derslerinde başarıya ulaşmalarına destek olmak için "Zekasoft AHOB" programını hediye etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ordu Valiliği ile Zekasoft arasında yapılan protokol ile yaklaşık 350 öğrenciye AHOB kullanım lisansı alındığı belirtildi.

Lisansların, İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla şehit ve gazi çocuklarının da aralarında bulunduğu öksüz ve yetim çocuklara iletildiği aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Vali Tuncay Sonel, bu yazılımın katkısı sayesinde öğrencilerin derslerindeki başarılarını artırmayı hedeflediklerin belirtti.

Sonel, yazılımın il genelindeki ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler tarafından kullanılmaya başlandığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Programın hedefinin özellikle teknolojik aletler ile aşırı haşır neşir olan çocuklarda ve diğer çocuklarımızda da sıkça gördüğümüz okuma alışkanlığı, dikkat dağınıklığı ve odaklanma problemlerinin yanında bu teknolojik aletlerden de kaynaklı olan göz koordinasyonu ve göz kasları tembelliğini gidermek olduğunu uygulamalarda tespit ettik. Belirtilen problemler maalesef günümüzün hastalığı ve zararlı alışkanlığı olarak karşımızda duruyor. Bu yazılım sayesinde lisansları kullanmaya başlayan çocuklarımızda bir ay sonra gözle görülebilir ve hissedilebilir bir değişikliğin ve gelişimin olacağını göreceğiz. Bu öğrencilerimizin kullanımından sonra sonuçlarını yeniden değerlendireceğiz elbette."

Programı kullandıktan sonra çocukların okuma hızının artacağını, dikkat dağınıklığı ve odaklanma sorunlarının çözüleceğini, göz koordinasyonu bozukluğu ve göz kasları tembelliğinin de geride kalacağını vurgulayan Sonel, "Çocuklarımıza, öğrencilerimize katkı sunacak bu ve bunun gibi uygulamaları hep destekleyeceğiz. Yeter ki öğrencilerimizin başarıları artsın. Onları hep başarılı görmek istiyoruz. Tek amacımız onların başarılarına katkıda bulunmaktır." ifadelerini kullandı.

Zekasoft Doğu Karadeniz Bölge Bayi Bahtiyar Kahveci ise yapılan işbirliğinin kullanıcı öğrencilerin derslerine ve eğitim gelişimlerine çok büyük katkı sunacağını kaydetti.

Ordu'da öğrencilere AHOB programı hediye edildi
Ordu'da öğrencilere AHOB programı hediye edildi

Milli Eğitim Müdürlüğü, Ordu Valiliği, Şehit, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'da öğrencilere AHOB programı hediye edildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
18:45 Tanju Özcan'dan bomba cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması
18:42 Asılı Tük bayrağını kopardığı ön sürülen Rus turistin ifadesi ortaya çıktı: Güzel olan her şeye dokunurum
18:40 Antalya'da dev hortum vatandaşları korkuttu
18:38 Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in vasiyeti yerine getirildi
18:10 Asansörde genç kıza tecavüz etme girişiminde bulunan sapığın ilk ifadesi ortaya çıktı
18:04 Muslera'nın sakatlığı sonrası Galatasaray'ın transfer listesindeki 4 kaleci
17:27 Prof. Dr. İzzet Özgenç'in OHAL çıkışına Bahçeli'den çok sert tepki: Gündeme getirmek gafillik
17:21 Samuel Eto'o, işe geç kalan çalışanlarının görevine son verdi
17:00 Ünlü şarkıcı Semiha Yankı'dan çok konuşulacak itiraf: Kocamla 16 sene birbirimizi dövdük
16:54 TikTok fenomeni uçakta sevgilisiyle cinsel ilişkiye girerken bayıldı
Merkez Bankası'nın faiz kararından önce dolarda hareketlenme! Kur, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü Merkez Bankası'nın faiz kararından önce dolarda hareketlenme! Kur, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü         
18:59
3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da leopar görüldü 3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da leopar görüldü         
16:59
Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak         
15:52
Hemşirelerden cerrah hakkında suçlama: Biz soyunurken kapı deliğinden bizi izliyordu Hemşirelerden cerrah hakkında suçlama: Biz soyunurken kapı deliğinden bizi izliyordu         
15:28
PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu         
15:08
Son Dakika: Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero yeşil sahalara veda etti Son Dakika: Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero yeşil sahalara veda etti         
14:51
Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor         
14:20
Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi         
12:44
Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade         
12:14
Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı         
11:42
Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
11:35
Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı         
10:37
Son Dakika: Sivas'ın Zara ilçesinde sahte içkiden 3 kişi yaşamını yitirdi, ülke genelinde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi Son Dakika: Sivas'ın Zara ilçesinde sahte içkiden 3 kişi yaşamını yitirdi, ülke genelinde ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi         
09:59
Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu         
09:55
Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu         
09:35
Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı         
08:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 19:10:33. #1.12#
SON DAKİKA: Ordu'da öğrencilere AHOB programı hediye edildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement