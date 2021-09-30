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Ordu Valisi Sonel öğrencilerle "Akif" filmini izledi - Son Dakika

Ordu Valisi Sonel öğrencilerle "Akif" filmini izledi

30.09.2021 16:04
Ordu Valisi Sonel öğrencilerle

Ordu Valisi Tuncay Sonel, öğrencilerle "Akif" filmini izledi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, öğrencilerle "Akif" filmini izledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sonel, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle çekilen "Akif" filmini, Eyüplü Şehit Sezer Aydın Ortaokulu ile Öceli Ortaokulu öğrencileriyle seyretti.

Öğrenciler, Sonel'in ikram ettiği Ordu'nun meşhur gazozu ve patlamış mısır ile sinema keyfi yaşadı.

Vali Sonel, öğrencilerle bu güzel filmi birlikte izlemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Mehmet Akif Ersoy'un, vatan toprakları işgal altındayken kaleme aldığı İstiklal Marşı'nın, milli mücadele ruhunu, Türk milletinin vatan sevgisini, bağımsızlığa olan tutkusunu en güzel biçimde yansıttığını vurgulayan Sonel, şunları kaydetti:

"Vatanı için gerektiğinde canını feda etmekten kaçınmayan büyük Türk milletinin kahramanlık destanı olan İstiklal Marşı, bizlere vatanın ne kadar kutsal bir emanet olduğunu göstermektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanımız uğruna şehit ve gazi olan kahramanlarımızı saygı, minnet ve şükranla anıyorum. Milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiş olan Mehmet Akif Ersoy, fikirleri, idealleri, mütevazı hayatı, asil duruşuyla da kendinden sonraki nesiller için önemli bir ilham kaynağı, örnek bir şahsiyettir. Akif filminde de bunu görüyoruz."

Kentteki bir sinema salonunda düzenlenen etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ile İl Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu da katıldı.

İstiklal Marşı, Tuncay Sonel, Şehit, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu Valisi Sonel öğrencilerle 'Akif' filmini izledi - Son Dakika


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