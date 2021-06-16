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Organize Sanayi Bölgelerinde aşılama çalışmaları başladı - Son Dakika

Organize Sanayi Bölgelerinde aşılama çalışmaları başladı

16.06.2021 15:37

Organize Sanayi Bölgelerinde aşılama çalışmaları başladı OSB'lerde çalışan 76 bin işçiye aşı yapılacak Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgelerinde, işçilere korona virüs aşıları yapılmaya başlandı.

Organize Sanayi Bölgelerinde aşılama çalışmaları başladı

OSB'lerde çalışan 76 bin işçiye aşı yapılacak

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgelerinde, işçilere korona virüs aşıları yapılmaya başlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, aşı takvimine üretimin devamlılığı ve güvenliği için Organize Sanayi Bölgelerinde çalışan işçilerin de alındığını duyurmasının ardından, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgeleri'nde aşılama çalışmaları başladı. Bu kapsamda Gebze İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı mobil ekipler, ilk aşıları Güzeller Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan işçilere uyguladı.

"Yoğun bir şekilde aşılama programını başlattık"

Aşı kampanyasının son 1 haftada çok hızlandığını söyleyen Gebze İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, "Dün de Sağlık Bakanımızın sosyal medyada paylaştığı mesajı sonrasında biz Gebze bölgesinde organizasyon yapmaya başladık. Gebze'de yoğun olarak fabrika ve sanayi kuruluşlarımız var. Büyük OSB'lerimiz var. Öncelikle bugün Güzeller Organize Sanayi Bölgesinde bu planlamayı yaptık. Ekiplerimiz geldiler ve yoğun bir şekilde aşılama programını başlattık. Bütün SGK kapsamında olan herkes aşı kapsamına dahil oldu. Sadece son 6 ay içerisinde Covid-19 geçirmiş insanlar varsa onlar aşı olamıyorlar. Onun dışında bütün herkes aşılarını yaptırabiliyorlar" dedi.

"Bizim hedefimiz bütün işçileri aşılamak"

İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak hedeflerinin bölgelerinde bulunan bütün işçileri aşılanması üzerine olduğunu belirten Kadıoğlu, "Şu anda Güzeller Organize Sanayi Bölgesinde yaklaşık 10 bin çalışan, 140 civarında tesis var. Biz bunun hepsini bitirmeyi planlıyoruz. Bunlardan bazıları hastanelerden randevu aldıysa, onlar aşılarını oradan yaptıracaklardır. Ama biz burada olduğumuz müddetçe hedefimiz bütün işçileri aşılamak. Aşı da hiçbir sıkıntımız yok, bakanımız da açıklıyor bunu. Biontech aşımızdan bol miktarda var elimizde. Sanayi kuruluşlarında olan çalışanlarımızı aşılamak istiyoruz. Ama bu sadece bizimle olmuyor. Aynı zaman da bütün hastanelerimiz açık şu anda. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ve Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nden herkes aşı randevusu alabilir. Aynı zamanda bütün Aile Sağlığı Merkezlerinde de aşı yapılıyor şu anda. Yine İlçe Sağlık Müdürlüklerinin bünyesinde aşı yapılıyor. Biz aynı zamanda fabrikadaki düzenler bozulmasın diye OSB'lerin bulunduğu merkezlere ekiplerimizi getirdik, burada aşılamaya devam edeceğiz. Ben bütün bölgemizde olan işçiler başta olmak üzere Gebze halkımızı aşı konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum. Aşı çok önemli. Pandeminin ortadan kalmasını sağlayacak en büyük sebep aşı. Onun için biz Haziran ve Temmuz ayında hedefimize ulaşmayı planlıyoruz. Bütün halkımızı aşı olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

"4 OSB'de 76 bin çalışan var"

Üretimin aksamaması için gerçekleştirilen mobil aşı uygulamasından dolayı Sağlık Bakanlığına teşekkür eden Güzeller Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Adem Ceylan, "Dün açıklandı, bugün burada hizmet başladı. İnsanların sıra bekleyip işin aksamaması, buraya getirilmesi büyük bir hizmet. Herkes randevu alıp sırada beklemeden, iş aksamadan buraya bu hizmeti getirdik. İnşallah bu hızla giderse 20 gün içerisinde bütün sanayi aşılanmış olur. Çok güzel bir hizmet, teşekkür ediyorum bakanlığımıza. Aşı olanlar var, daha önce yaptıranlar var, onları düşersek sadece bizim burada 10 bin civarında çalışan işçi var. Sadece şu 4 OSB'de 76 bin çalışan var. Bunun 12 bini bizde. Hayırlısıyla başladık. Çalışanlar aşı konusunda biraz daha duyarlı. Fabrika sahipleri zaten bunun olmasını istiyorlar. Hepimiz kendi sağlığımız için, çevremizdekilerin sağlığı için bunu yapma mecburiyetindeyiz. Bunun başka bir yolu olmadığı ortada" şeklinde konuştu.

"Gerçekten çok doğru bir strateji"

Organize Sanayi Bölgelerinde aşılama çalışması yapılmasının geç kalmış ancak doğru bir hamle olduğunun altını çizen Güzeller Organize Sanayi Bölgesi Sanayici Destekleme Merkezi Müdürü Tümay Okyay ise, "Çünkü OSB'ler çalışan sayısının fazla olduğu ve gerçekten yoğunluğunun da fazla olduğu bölgeler, üretimin fazla olduğu bölgeler. Hijyen ve temizliğin ön planda olduğu bölgeler. O yüzden bu bölgelerdeki aşılamanın belli bir sistematik çatı kuruluşlarının altına verilmesi gerçekten çok doğru bir strateji. Biz de bunu bölgemizde en hızlı uygulamaya koyan bölgelerden biri olduk. Hayırlısıyla bu bölgedeki diğer OSB'lerle birlikte çok hızlı bir şekilde aşılamaları bitirip, en azından üretim de bir daha bu tarz aksamaların yaşanmaması için her türlü çalışma yapılacaktır. İnşallah ülkemizden de bir an önce bu korona belasının def olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Herkesin aşı olması gerektiğini düşünüyorum"

Aşı olmadan önce biraz korktuğunu ancak aşı olduktan sonra korkulacak bir şey olmadığını gördüğünü söyleyen makine mühendisi Selçuk Yılmaz da, "Bize verilen belgeyi imzaladık, geldik aşımızı olduk. Biraz çekiniyordum açıkçası 'Acıyacak mı?' diye. Ancak herhangi bir acı hissetmedim. 'Acaba yan etkisi olacak mı?' diye düşünüyorum. Ancak şimdiye kadar bir sürü insan aşı oldu, herhangi bir yan etki görülmedi. Umarım bende de bir yan etkisi olmaz. Herkesin aşı olması gerektiğini düşünüyorum ben . Aşı bizi virüsten korumaktan ziyade, diğer insanlara bulaştırmamızı da engelleyecek. Dolayısıyla diğer insanların da aşı olması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

Organize Sanayi Bölgelerinde aşılama çalışmaları başladı
Organize Sanayi Bölgelerinde aşılama çalışmaları başladı
Organize Sanayi Bölgelerinde aşılama çalışmaları başladı
Organize Sanayi Bölgelerinde aşılama çalışmaları başladı

Koronavirüs, Hisarcık, Gebze, OSB, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Organize Sanayi Bölgelerinde aşılama çalışmaları başladı - Son Dakika


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