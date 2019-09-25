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Organlarıyla 3 hastaya umut oldu

1 saat önce

Sivas'ta iş kazası sonucu hayatını kaybeden kişinin organları, 3 hastaya umut oldu.

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Sivas'ta iş kazası sonucu hayatını kaybeden kişinin organları, 3 hastaya umut oldu.

Koyulhisar ilçesinde 14 Eylül'de çalıştığı inşaattan düşerek ağır yaralanan 53 yaşındaki Naci Yıldız'ın tedavi gördüğü Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin Cerrahisi Bölümü'nde beyin ölümü gerçekleşti.

Organ Nakli Birimi yetkililerince aileyle yapılan görüşmeler sonucu Yıldız'ın organları bağışlandı.

Türkiye Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezinin koordinasyonunda, Malatya'dan gelen ekibin yaklaşık 3 saat süren operasyonunun ardından, Yıldız'ın karaciğer ve böbrekleri alındı. Karaciğer, nakil bekleyen hasta için Malatya'ya, böbrekler ise Erzurum ile İstanbul'a gönderildi.

Operasyonu gerçekleştiren İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakli Birimi'nde görevli Dr. Öğr. Üyesi Fatih Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, bağışçı aileye teşekkür etti.

Yıldız'a Allah'tan rahmet dileyen Özdemir, "Sivas Cumhuriyet Üniversitesine ve bağışcı aileye böyle bir bağışta bulundukları için teşekkür ederiz. Allah sabırlar versin. Yaptıkları iş hayırlı bir iş oldu. Karaciğer, İnönü Üniversitesinde karaciğer bekleyen bir hastaya nakledilecek. Böbrekler ise biri Erzurum diğeri İstanbul'da organ bekleyen hastalara nakledilecek." dedi.

Bahattin Yıldız da ağabeyinin organlarını ailesiyle görüşerek bağışlama kararı aldıklarını belirtti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:06 Kaynak: AA
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