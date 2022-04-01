Orman Şehitleri Bahar Kupası Kano Yarışları, Köyceğiz'de yapıldı - Son Dakika
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Orman Şehitleri Bahar Kupası Kano Yarışları, Köyceğiz'de yapıldı

01.04.2022 15:35
Orman Şehitleri Bahar Kupası Kano Yarışları, Köyceğiz'de yapıldı

Türkiye Kano Federasyonunun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Durgunsu Kano Köyceğiz Belediyesi Orman Şehitleri Bahar Kupası ve Milli Takım Seçme Yarışları tamamlandı.

Türkiye Kano Federasyonunun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Durgun su Kano Köyceğiz Belediyesi Orman Şehitleri Bahar Kupası ve Milli Takım Seçme Yarışları tamamlandı.

Köyceğiz Su Sporları Merkezi'ndeki 200, 500 ve bin metrelik parkurlarda yapılan yarışlara kadın ve erkeklerde 27 takımdan 178 sporcu katıldı.

Organizasyonda, erkeklerde Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü birinci, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ikinci, Çarşamba Belediyespor Kulübü de üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Bozova Gençlik ve Spor Kulübü birinci, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ikinci, Adana Gençlik ve Spor Kulübü de üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, 3 gün süren Köyceğiz Belediyesi Orman Şehitleri Bahar Kupası ve Milli Takım Seçme Yarışları'nın çekişmeli mücadelelere sahne olduğunu söyledi.

Kabakçı, Köyceğiz'de sporcuların çok önemli başarılara imza attığını belirterek, "Güzel bir organizasyon oldu. Öncelikle dereceye giren sporcularımızı, kulüplerimizi tebrik ediyoruz. Bu işe emek veren antrenörlerimize, hakemlerimize ve bu faaliyetin burada icra edilmesinde katkılarından dolayı başta Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Kaymakamlığımıza, Köyceğiz Belediyemize, yereldeki hizmet eden tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Köyceğiz'de 10 gün sonra milli takım kampının başlayacağını ve yaklaşık 20 gün süreceğini ifade eden Kabakçı, kampa 24 sporcunun katılacağını dile getirdi.

Organizasyonda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Belediye Başkanı Kamil Ceylan, CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Muğla Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Serkan Paçalı ile protokol üyeleri tarafından verildi.

Köyceğizli orman şehitleri Görkem Hasdemir, Şahin Akdemir ve Hayati Ömür Ercedoğan anısına yapılan organizasyonda şehitlerin yakınlarına da plaket takdim edildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Orman Şehitleri Bahar Kupası Kano Yarışları, Köyceğiz'de yapıldı - Son Dakika


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