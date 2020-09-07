Orman yangınına müdahalede yaralanan "kahraman" işçi, görevine döneceği günü bekliyor - Son Dakika

Orman yangınına müdahalede yaralanan "kahraman" işçi, görevine döneceği günü bekliyor

Çorum ve Sinop arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sırasında arazözün yanması sonucu yaralanan işçilerden Bilal Kumlar, iyileştikten sonra görevinin başına döneceğini söyledi.

Çorum ve Sinop arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sırasında arazözün yanması sonucu yaralanan işçilerden Bilal Kumlar, iyileştikten sonra görevinin başına döneceğini söyledi.

Çorum'un Kargı ilçesi Sinanözü köyü ile Sinop'un Saraydüzü ilçesi Yalmansaray köyü arasındaki ormanlık alanda 3 Eylül'de başlayan ve dün itibarıyla büyük ölçüde kontrol altına alınan orman yangınına müdahale ederken alevler arasında kalan arazözün yanması sonucu yaralanan Karabük Orman İşletme Müdürlüğü personeli Bilal Kumlar (42) ve Cemal Çankaya'nın tedavileri Çorum ve Ankara'daki hastanelerde sürüyor.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden 3 çocuk babası Kumlar'ın, hayati tehlikeyi atlattığı, sağlık durumunun da iyi olduğu belirtildi.

Eşi Canan Kumlar'ın refakat ettiği hastane odasında yaşadıklarını anlatan Kumlar, yangın bölgesinde su takviyesi yaptıkları sırada alevlerin arasında kaldıklarını söyledi.

Rüzgarın yön değiştirmesi sonucu alevlerin üstlerine geldiğini belirten Kumlar, "Arabanın içinde yakaladı bizi. Arabanın suyunu açtık, indik diyene kadar Allah korudu. O sırada ters rüzgar esti, hemen kaçtık aşağıya. Arazözün içindeydik. Alevler karşıdan geldi bir anda, dönmeye fırsat kalmadı. Açık alan da yoktu. Bizi hemen bir araçla olay yerindeki ambulansa götürdüler. İlk müdahalemizin ardından önce Kargı'daki sonra da Çorum'daki hastaneye getirdiler." diye konuştu.

Yıllardır orman yangın işçisi olarak görev yaptığını ifade eden Kumlar, "Bu tür durumlarla sık sık karşılaşıyoruz zaten ama bu şekilde ilk defa bir olay yaşadım. Alevlerin önünde durup, su sıktığımız oldu ama rüzgar işi, bir anlık her şey. İlk defa arabanın içinde yakalandım. Allah tüm arkadaşlarımıza yardım etsin. İyileşeyim, inşallah görevimin başına dönerim." dedi.

"Vücudunun yüzde 30'unda yanık var"

Doç. Dr. Murat Kendirci de Kumlar'ın tedavisinin sürdüğünü, hayati tehlikeyi atlattığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Her iki hastamızı da ilk müdahalesinden sonra yoğun bakımda takibe aldık. İkisinin de genel durumu iyi, hayati tehlikeleri atlattılar. Bir hastamız kendi isteğiyle Ankara'daki bir hastaneye sevk oldu. Bilal Kumlar'ın vücudunda yüzde 30 civarında bir yanığı var, alev yanığı. Genel durumu, beslenmesi iyi. Bir süre daha tedavisi devam edecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli'den "geçmiş olsun" paylaşımı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda, yangına müdahale sırasında yaralanan Kumlar ve Çankaya ile tedavisinin ardından taburcu edilen Bilge Kağan Şeker'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Pakdemirli'nin, tedavileri süren Kumlar'ın durumlarını yakından takip ettiği ve tüm ihtiyaçlarının karşılanması konusunda Orman Genel Müdürlüğü yöneticilerine talimat verdiği öğrenildi.

Çorum Orman İşletme Müdürü Ömer Birkan Kayaalp, Karabük Orman İşletme Müdürü Aydın Kırımlı, Öz Orman İş Sendikası Genel Sekreteri Zeki Sungur Kızılkaya ve Amasya Şube Başkanı Ramazan Şahin, Kumlar'ı hastanede ziyaret etti.

Tedavileri için hastaneye getirildikleri anı gösteren fotoğrafları sosyal medyada paylaşılan Kumlar ve Çankaya'ya, büyük destek geldi. Geçmiş olsun dileklerini paylaşan sosyal medya kullanıcıları, Kumlar ve Çankaya'yı "yeşil vatan" olarak nitelendirdikleri ormanların koruyucusu ve kahramanı olarak nitelendirdi.

Orman yangınına müdahalede yaralanan kahraman işçi, görevine döneceği günü bekliyor

Çankaya, Sinop, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 17:16 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Orman yangınına müdahalede yaralanan 'kahraman' işçi, görevine döneceği günü bekliyor - Son Dakika

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