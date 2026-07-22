Ortega seçimleri resmen kaldırdı, ABD'den sert tepki gecikmedi - Son Dakika
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Ortega seçimleri resmen kaldırdı, ABD'den sert tepki gecikmedi

Ortega seçimleri resmen kaldırdı, ABD\'den sert tepki gecikmedi
22.07.2026 07:40
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Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın "Ülkede bir daha seçim yapılmayacak" sözleri uluslararası tepki çekti. Muhalefeti "darbe yanlısı" ve "vatan haini" olmakla suçlayan Ortega, iktidarın seçim yoluyla değişmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Açıklamalara ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio sert tepki göstererek, bu ifadelerin Ortega rejiminin "gerçek otoriter niteliğini" gözler önüne serdiğini belirtti.

ABD, Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın ülkede bir daha seçim yapılmayacağını açıklamasına sert tepki gösterdi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yayımladığı açıklamada Ortega'nın seçimleri tamamen kaldırmaya yönelik ifadelerini eleştirdi.

"OTORİTER NİTELİĞİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ"

Rubio, Ortega'nın açıklamalarının rejiminin "gerçek otoriter niteliğini" gözler önüne serdiğini belirterek, seçimlerin kaldırılmasına yönelik söylemlerin demokratik değerlere aykırı olduğunu ifade etti.

Ortega seçimleri resmen kaldırdı, ABD'den sert tepki gecikmedi
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio

ORTEGA "BİR DAHA SEÇİM YAPILMAYACAK" DEMİŞTİ

Daniel Ortega, başkent Managua'da Sandinista Devrimi'nin 47. yıl dönümü kutlamalarında yaptığı konuşmada, ABD müdahalesini ve ülkenin egemenliğini gerekçe göstererek Nikaragua'da bir daha seçim yapılmayacağını duyurmuştu. Ortega, "Burada hükümeti ve iktidarı ele geçirmeye çalışabilecekleri seçimler bir daha asla yapılmayacak." ifadelerini kullanmıştı.

MUHALEFET DE TEPKİ GÖSTERDİ

Ortega'nın açıklamaları ülkedeki muhalefetin de tepkisini çekti. Muhalif isimler Felix Maradiaga Saenz ve Juan Sebastian Chamorro, Ortega'nın tek parti yönetimini açıkça ilan ettiğini savunarak anayasanın iktidarın çıkarları doğrultusunda ihlal edildiğini öne sürdü.

Ortega seçimleri resmen kaldırdı, ABD'den sert tepki gecikmedi
Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega

ORTEGA YÖNETİMİ

80 yaşındaki Ortega, Somoza ailesinin diktatörlüğünü sona erdiren Sandinista Devrimi'nin zaferinin ardından 1980'li yıllarda Nikaragua'yı yönetti.

2007'de yeniden iktidara gelen Ortega, o tarihten bu yana ülkenin yönetiminde bulunuyor. Son yıllarda ise muhalefeti sistematik biçimde bastırmakla suçlanan Ortega yönetimi, çok sayıda sivil toplum kuruluşunu kapattı, gazetecileri, insan hakları savunucularını ve aktivistleri hedef alan uygulamalarıyla uluslararası eleştirilere konu oldu.

Ülkede çok sayıda sivil toplum kuruluşu, üniversite, medya organı ve dini dernek kapatılırken, hükümeti eleştiren birçok kişinin mal varlığına el konuldu. Bu adımlar, Ortega yönetiminin muhalefete yönelik baskıyı giderek artırdığı yönündeki eleştirileri daha da güçlendirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Nikaragua Uzmanlar Grubu, Ortega hükümetinin bazı eylemlerinin insanlığa karşı suç teşkil edebileceğini savunuyor. Managua hükümeti ise bu raporları reddederek bunları sözde müdahaleci girişimler olarak nitelendiriyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Marco Rubio, Nikaragua, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Nikaragua Ortega seçimleri resmen kaldırdı, ABD'den sert tepki gecikmedi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ümit Yurtsever Ümit Yurtsever:
    evet işte bu akapenin yapmak istediğide budur 6 1 Yanıtla
  • Sadun NAMYETER Sadun NAMYETER:
    acaba? 0 0 Yanıtla
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