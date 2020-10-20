OSB arıtma tesisi için imzalar atıldı - Son Dakika

OSB arıtma tesisi için imzalar atıldı

20.10.2020 15:57
OSB arıtma tesisi için imzalar atıldı, System.String[]

Malatya 1.OSB'ye yapılacak olan Atık su Arıtma Tesisi Projesinin yapım ihalesini kazanan firmayla sözleşme imzalandı.

Malatya 1.OSB'ye yapılacak olan Atık su Arıtma Tesisi Projesinin yapım ihalesini kazanan firmayla sözleşme imzalandı. İmza töreninde konuşan MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Bu tesisle birlikte Malatya'mızın ve sanayimizin kaderi değişecek" dedi.

Malatya 1.OSB'ye yapılacak olan Atıksu Arıtma Tesisi Projesinin yapım ihalesini kazanan firmayla sözleşme imzalandı. 1. OSB Müdürlüğünde yapılan sözleşme imza töreninde konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, göreve geldikleri günden itibaren Malatya sanayisinin en önemli sorununun arıtma tesisi sorunu olduğunu ifade etliklerini ve bununla ilgili çalışma başlattıklarını söyledi.

Sadıkoğlu, "Özellikle Şahnahan bölgesinde dereye akan atık suların çevreye verdiği zararı, o suyla sulama yapılan sebze ve meyvelerin sağlığımızı tehdit ettiğini birçok platformda dile getirdik Günlük 80 bin metreküp kapasite ile uzun yıllar sanayimizin arıtma yükünü projemizi hazırladık. Ocak ayında yaşadığımız depremin ardından ilimiz Pütürge ilçesine teşrif eden Cumhurbaşkanımıza mevcut atık şu arıtma tesisimizin depremden zarar görerek işlevselliğini yitirdiğini İlettik. Afet sonrası oluşan buruk atmosferde konuya büyük bir hassasiyet gösteren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları sonucu çalışmalar ivedilikle başlatılmıştı. Göreve geldiğimiz günden bu yana yoğun bir tempoyla üzerinde çalıştığımız arıtma tesisinin ihalesi 24 Eylül'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda yapıldı. İhaleye MTSO Başkanı olarak ben de eşlik ettim . İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdi. İhaleyi kazanan HNC inşaat firmasıyla bugün sözleşme imzalayacağız. Proje Müdürümüz Mehmet Özmen Öztürk Bey aramızda. Yaklaşık 250 Milyon TL değerindeki tesisin 24 ay sonunda faaliyete geçmesini hedefliyoruz. Günlük 80 bin metreküp kapasite ile uzun yıllar sanayimizin arıtma Yükünü taşıyacak tesis tamamlandığında Türkiye'nin en büyük ve teknolojik arıtma tesislerinden olacak. Tesisin tamamlanmasıyla Malatya'nın gelecek 50 yılında OSB kaynaklı çevre kirliliğinin de önüne geçilmiş olacak.30 yıldır çözülemeyen arıtma sorununun çözülmüş olması, bunun da görev süremizde hayata geçmesi bizleri mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

Sadıkoğlu projenin Malatya'nın ve sanayinin kaderini değiştireceğini aktararak "Bu dev projenin hayata geçmesinde katkı sunan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Olmak üzerev Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a Maratyalı hemşerilerim ve sanayicilerimiz adına teşekkürlerimi sunarım. Malatya'mıza, sanayimize ve sanayicilerimize hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.

Başkan Sadıkoğlu ve firma yetkilileri daha sonra tesisin yapılacağı alanı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Günlük 80 bin metreküp kapasite ile uzun yıllar sanayimizin arıtma yükünü taşıyacak tesis tamamlandığında Türkiye'nin en büyük ve teknolojik arıtma tesislerinden olacak. Yaklaşık 250 Milyon TL değerindeki tesisin 24 ay sonunda faaliyete geçmesini hedefleniyor. Tesisin tamamlanmasıyla Malatya'nın gelecek 50 yılında OSB kaynaklı çevre kirliliğinin de önüne geçilmiş olacak. - MALATYA

OSB arıtma tesisi için imzalar atıldı
OSB arıtma tesisi için imzalar atıldı
OSB arıtma tesisi için imzalar atıldı

Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası, Ticaret, Malatya, OSB, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi OSB arıtma tesisi için imzalar atıldı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti Ayak bileğinden sakatlanan Hakan Çalhanoğlu Celtic maçında yok Takım arkadaşı Renato Sanches'den Burak Yılmaz'a övgü dolu sözler Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu Durağın altında can veren Gülseren, tüp bebek tedavisi için doktora gidiyormuş Son Dakika! Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra Zengilan şehrini işgalden kurtardı Hollanda'da cinsiyet eşitliği kapsamında kadınlara da zorunlu askerlik yükümlülüğü getirildi Kanlar içinde yere yığıldı! Yaşlı adamın feci şekilde hayatını kaybettiği kaza kamerada
İYİ Parti'de FETÖ kavgası büyüyor! Ümit Özdağ'dan Akşener'e yanıt gecikmedi: Bombanın pimini çekenlere baksın İYİ Parti'de FETÖ kavgası büyüyor! Ümit Özdağ'dan Akşener'e yanıt gecikmedi: Bombanın pimini çekenlere baksın         
16:06
Eşini ve 40 günlük bebeğini bıçaklayan adamdan şaşırtmayan ifade: Kasten yaralamadım Eşini ve 40 günlük bebeğini bıçaklayan adamdan şaşırtmayan ifade: Kasten yaralamadım         
15:27
Esra Erol'un programında ilginç olay! Karısı evi terk edip başka bir adama düğün yaptı Esra Erol'un programında ilginç olay! Karısı evi terk edip başka bir adama düğün yaptı         
14:54
Doğum sırasında kafası kopan bebeğin vücudu anne rahminde kaldı Doğum sırasında kafası kopan bebeğin vücudu anne rahminde kaldı         
14:33
Yüzüne lavabo açıcı patlayan kadın, üretici firmaya 1,5 milyonluk tazminat davası açtı Yüzüne lavabo açıcı patlayan kadın, üretici firmaya 1,5 milyonluk tazminat davası açtı         
14:18
Kılıçdaroğlu parti grubunda Bahçeli'ye teşekkür etti: İktidarın rezilliği bundan iyi anlatılamazdı Kılıçdaroğlu parti grubunda Bahçeli'ye teşekkür etti: İktidarın rezilliği bundan iyi anlatılamazdı         
14:08
Aşiret düğününde gelin ve damada 40 dakikada 1 milyon liralık takı Aşiret düğününde gelin ve damada 40 dakikada 1 milyon liralık takı         
13:54
Bu kadarına da pes! Kumar oynatılması için duvarı kırıp, gizli bölme açmışlar Bu kadarına da pes! Kumar oynatılması için duvarı kırıp, gizli bölme açmışlar         
13:01
Yatağın altından çıkan 1,5 metrelik yılan, ev sahiplerini dehşete düşürdü Yatağın altından çıkan 1,5 metrelik yılan, ev sahiplerini dehşete düşürdü         
12:30
Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor         
12:16
Ünlü yazar Jeffrey Toobin kamerasını kapalı sanıp, online toplantıda mastürbasyon yaptı Ünlü yazar Jeffrey Toobin kamerasını kapalı sanıp, online toplantıda mastürbasyon yaptı         
11:54
Esenyurt'ta dini nikahlı eşinin baba evini kurşunlayan şüpheli kamerada Esenyurt'ta dini nikahlı eşinin baba evini kurşunlayan şüpheli kamerada         
11:50
Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi feci şekilde can verdi Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi feci şekilde can verdi         
11:31
"Mekanın sahibi geri geliyor" diyen Buket Aydın, yeni projesini duyurdu         
11:02
Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu         
10:47
Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı         
10:47
Kızgın damadın ormanlık alanı sulayarak yetiştirdiği mantarlar yok satıyor Kızgın damadın ormanlık alanı sulayarak yetiştirdiği mantarlar yok satıyor         
10:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 16:23:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: OSB arıtma tesisi için imzalar atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei