OSB'de bulunan AKE firması, 20 deneyimsiz mühendisi ekibine dahil edecek - Son Dakika

OSB'de bulunan AKE firması, 20 deneyimsiz mühendisi ekibine dahil edecek

09.11.2020 13:08
OSB'de bulunan AKE firması, 20 deneyimsiz mühendisi ekibine dahil edecek, System.String[]

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan AKE firması, üniversiteden yeni mezun olmuş, iş deneyimi olmayan mühendislere teorik ve pratik eğitimler vererek, deneyim kazandırıyor.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan AKE firması, üniversiteden yeni mezun olmuş, iş deneyimi olmayan mühendislere teorik ve pratik eğitimler vererek, deneyim kazandırıyor. 3 aylık AKE MEP eğitim sürecinin sonunda 16 genç mühendisi kadrosuna dahil eden firma, yine en az 20 deneyimsiz mühendisi ekiplerine dahil edecek.

Üniversiteden yeni mezun olan ve her iş başvurusunda önlerine çıkan 'deneyim' şartını aşamayan genç mühendislere kapılarını açan AKE Asansör ve Yürüyen Merdiven şirketi, 3 ay önce başlattığı Meslek Edindirme Projesi (AKE-MEP) kapsamında 18 yeni mezun mühendisi kadrolarına dahil edip eğitime tabi tuttu. Genç mühendislere 3 aylık süreç içerisinde 90 saat kaynak, 27 saat talaşlı imalat, 45 saat genel imalat, 6 saat boyahane, 90 saat ürün montajı, 16 saat yalın dönüşüm, 2 saat iş hayatına hazırlık kişisel gelişim eğitimi olmak üzere toplam 276 saat teorik ve pratik eğitim verilerek deneyim kazanmaları sağlandı. Şirket yetkilileri eğitimler sonunda AKE'de çalışmaya devam etmek isteyen 16 mühendisi istihdam etti.

Fabrikada sertifika töreni

İŞKUR paydaşlığında gerçekleşen Meslek Edindirme Projesi'nin sertifika töreni, AKE Asansör ve Yürüyen Merdiven şirketinin Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikasında yapıldı. AKE Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Keskin ve Genel Müdür Yardımcısı Canan Keskin Gürkan ev sahipliğinde düzenlenen törene Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Şaban Tat, Makine Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı İbrahim Atmaca, Genç Organize Sanayi Derneği Başkanı Elçin Ekici Öztürk, İŞKUR Antalya İl Müdürü Veli Tekkanat, Antalya OSB Bölge Müdürü İlhan Metin, Antalya OSB Teknopark Genel Müdürü Dr. Aylin Tümay, İŞKUR yetkilileri, AKE kadrosu ve genç mühendisler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, "Bir ülkenin geleceğine kast etmek istiyorsanız, o ülkedeki gençlerin umutlarını yok etmelisiniz. İş hayatına yeni atılan, deneyim şartı nedeniyle iş bulmakta zorlanan ve bu nedenle umutsuzluğa kapılan gençlerimize el uzatan Keskin ailesi, ülkemizin geleceğine yaptıkları katkılar nedeniyle her türlü övgüyü ve teşekkürü fazlası ile hak etmektedir. Sorumluluk artık burada çalışacak genç kardeşlerimizdedir. Keskin ailesinin bu fedakarlığına sahip çıkarak, önce firmanın, akabinde sektörün ilerlemesine katkıda bulunmak için her türlü özveriyi göstereceğinize yürekten inanıyorum. Ayrıca Bölgemizde başlattığımız eğitim seferberliğine kendi projeleri ile yeni bir halka ekleyen AKE firmasına ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Teknik Kolejimiz ve Teknoparkımız ile başlattığımız dönüşüm ve eğitim vizyonumuzun Bölgemiz firmalarınca sahiplenilmesi, yeni projelerle desteklenmesi, sanayi sektörünün ve Antalya'nın gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır" dedi.

"Elimizi taşın altına koymak istedik"

AKE-MEP'in tecrübe yetersizliği nedeniyle iş bulmakta zorlanan genç mühendisler ile yetkin personel istihdamında sorun yaşayan işverenlere çözüm sunmak için hazırlandığını belirten Genel Müdür Yardımcısı Canan Keskin Gürkan, "İş ilanlarının genelinde 'deneyimli mühendis' arıyoruz ibaresi bulunmaktadır. Çoğu genç, meslekte bir adım öne geçmek ve tercih edilen kişi olmak için daha okurken deneyim imkanlarını oluşturmaya çalışıyor. Bizler de bu gelişmelerden yola çıkarak hem mesleğimizi gelecek nesillere sevdirmek hem gençlerimizin geleceklerine hem de ülkemiz istihdamına katkı sağlamak için elimizi taşın altına koymak istedik. Mesleğimizin temelinde mühendislik, ustalık ve teknik beceri var. Amaçlarımızdan biri de sektörümüzde işi mutfağından öğreterek, teknik süreçlere hakim, iş akış süreçlerinde bilgili, iş ilişkileri konusunda görüş kazanmış mühendisler yetiştirmektir" şeklinde konuştu.

20 mühendis daha alınacak

Projede yer alan 18 mühendisten 16'sı ile çalışmaya devam edeceklerini aktaran Gürkan, "16 arkadaşımız Ar-Ge, asansör, üretim, yürüyen merdiven üretim, kalite, satış sonrası destek departmanlarında göreve başlayacaklar. Projenin ikinci etabı çok kısa süre içerisinde başlayacak ve yine en az 20 deneyimsiz mühendis arkadaşımızı ekibimize dahil edip, kapsamlı eğitimlere tabi tutup, yine istihdam edecek ya da istihdam edilmelerine vesile olacağız" ifadelerini kullandı - ANTALYA

OSB'de bulunan AKE firması, 20 deneyimsiz mühendisi ekibine dahil edecek
OSB'de bulunan AKE firması, 20 deneyimsiz mühendisi ekibine dahil edecek
OSB'de bulunan AKE firması, 20 deneyimsiz mühendisi ekibine dahil edecek
OSB'de bulunan AKE firması, 20 deneyimsiz mühendisi ekibine dahil edecek
OSB'de bulunan AKE firması, 20 deneyimsiz mühendisi ekibine dahil edecek

Organize Sanayi Bölgesi, Organize, Antalya, OSB, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel OSB'de bulunan AKE firması, 20 deneyimsiz mühendisi ekibine dahil edecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bomba iddia: Binali Yıldırım ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir Juventus, Cristiano Ronaldo'yu sezon sonunda elinden çıkarmak istiyor Aylar önce Furkan'ı azarlayıp ağlatan Mehmet Yalçınkaya'dan itiraf: Ailemden bile tepki aldım Son Dakika! İletişim Başkanlığı, Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımıyla ilgili açıklama yapacak Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Azerbaycan tehdit edilirse ülkeme Türk askerini davet edeceğim Çakmak gazı şüphesi! 15 yaşındaki Fatmanur'un kalbi arkadaşlarıyla sohbet ederken durdu Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, kendisine küfür eden takipçisine küfürle karşılık verdi
Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımı sonrası Erdoğan'ın, Canikli ve Ağbal ile ekonomi zirvesi yaptığı iddia edildi Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımı sonrası Erdoğan'ın, Canikli ve Ağbal ile ekonomi zirvesi yaptığı iddia edildi         
14:14
"Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri açıklama" suçundan yargılanan Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız tahliye edildi         
13:56
Yeni haftaya sert düşüşle başlayan dolar 8 liranın altını zorluyor Yeni haftaya sert düşüşle başlayan dolar 8 liranın altını zorluyor         
13:08
Hes Kablo Kayserispor, Aykut Kocaman'la büyük ölçüde anlaşma sağladı Hes Kablo Kayserispor, Aykut Kocaman'la büyük ölçüde anlaşma sağladı         
12:13
Son Dakika! Berat Albayrak'la ilgili açıklama beklenirken Bakan Varank'tan Son Dakika! Berat Albayrak'la ilgili açıklama beklenirken Bakan Varank'tan "Kararlılık" vurgusu geldi         
12:07
Sokak ortasında yapılan fuhuş pazarlığı mahalle halkını isyan ettirdi Sokak ortasında yapılan fuhuş pazarlığı mahalle halkını isyan ettirdi         
11:30
Sevgilisi başka kadınla sarmaş dolaş görüntülenen Hazar Ergüçlü'den ilginç çıkış: Aldatıldıysam kendimden şüphe etmeliyim Sevgilisi başka kadınla sarmaş dolaş görüntülenen Hazar Ergüçlü'den ilginç çıkış: Aldatıldıysam kendimden şüphe etmeliyim         
11:05
Performansıyla sert eleştirilerle karşılaşan Vedat Muriqi, milli takımda kadro dışı kalacak Performansıyla sert eleştirilerle karşılaşan Vedat Muriqi, milli takımda kadro dışı kalacak         
10:55
Akşener, Albayrak'ın istifa paylaşımının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği videoyu paylaştı Akşener, Albayrak'ın istifa paylaşımının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği videoyu paylaştı         
10:05
Arkadaşına dehşeti yaşattı! Önce hatırını sordu, ardından bıçakla kovaladı Arkadaşına dehşeti yaşattı! Önce hatırını sordu, ardından bıçakla kovaladı         
09:59
Davutoğlu'ndan Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımına ilk yorum: Sistemin değişmesi zorunlu Davutoğlu'ndan Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımına ilk yorum: Sistemin değişmesi zorunlu         
09:41
Yardım çığlıklarını bastırmak için akılalmaz yöntem! Soydukları kadının bağrışlarını Yardım çığlıklarını bastırmak için akılalmaz yöntem! Soydukları kadının bağrışlarını "gulu gulu" diyerek bastırdılar         
09:40
MasterChef Türkiye'de favori gösterilen isim, yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de favori gösterilen isim, yarışmaya veda etti         
07:52
Bakanlık görevini bıraktığını açıklayan Berat Albayrak'la ilgili Resmi Gazete'de herhangi bir bilgi yer almadı Bakanlık görevini bıraktığını açıklayan Berat Albayrak'la ilgili Resmi Gazete'de herhangi bir bilgi yer almadı         
00:47
Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu         
23:36
Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi         
22:21
İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz         
21:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2020 14:28:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: OSB'de bulunan AKE firması, 20 deneyimsiz mühendisi ekibine dahil edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei