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OSB'lere elektrik kısıtlaması! En az 3 gün boyunca devam edecek - Son Dakika

OSB'lere elektrik kısıtlaması! En az 3 gün boyunca devam edecek

24.01.2022 09:03
OSB'lere elektrik kısıtlaması! En az 3 gün boyunca devam edecek

İran, kendi sınırları içinde kalan doğal gaz boru hattında meydana gelen bir arıza nedeniyle Türkiye'ye doğal gaz akışını 10 gün süre ile durdurduğunu açıklamıştı. Türkiye'de organize sanayi bölgelerine (OSB) en az 3 gün olmak üzere elektrik kısıtlaması yapılacağını duyurdu.

İran, kendi sınırları içinde kalan doğal gaz boru hattında meydana gelen bir arıza nedeniyle Türkiye'ye doğal gaz akışını 10 gün süre ile durdurduğunu açıklamıştı. İran tarafından önceki hafta yapılan açıklamanın akabinde Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), ilgili arızanın neden olduğu arz aksaklığına bağlı olarak Kademe 1* abone grubu dışındaki tüketicilerin doğal gaz çekişlerine yüzde 40 oranında kısıntı uygulayacağını belirtmişti.

"PROGRAM DAHİLİNDE KISINTI UYGULANACAKTIR"

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından konuya dair yapılan duyuruda, "Ağrı ili Gürbulak giriş noktasından Ülkemize gelen doğalgaz iletim hattının İran tarafında kalan arızasından dolayı Doğalgaz Kombine Çevrim Santrallerine gaz kısıntısı uygulanacağından, elektrik arz talep dengesinin sağlanması maksadıyla gerek iletim sistemine gerek ise dağıtım sistemine bağlı mesken ve ticarethane harici kullanıcılara program dâhilinde kısıntı uygulanacaktır. Hangi kullanıcılara kısıntı uygulanacağı ve kısıntı miktarı ile ilgili, Dağıtım Şirketleri ve Teşekkülümüz tarafından bilgilendirme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği, Doğalgaz, İran, OSB, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: OSB'lere elektrik kısıtlaması! En az 3 gün boyunca devam edecek - Son Dakika
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