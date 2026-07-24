Osimhen neden yok, Galatasaray Monza maçında Uğurcan Çakır, Torreira, Davinson Sanchez, Lemina, Abdülkerim, Sane, Barış, Yunus neden yok? - Son Dakika
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Osimhen neden yok, Galatasaray Monza maçında Uğurcan Çakır, Torreira, Davinson Sanchez, Lemina, Abdülkerim, Sane, Barış, Yunus neden yok?

Osimhen neden yok, Galatasaray Monza maçında Uğurcan Çakır, Torreira, Davinson Sanchez, Lemina, Abdülkerim, Sane, Barış, Yunus neden yok?
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Galatasaray'ın Monza ile oynadığı hazırlık maçında Victor Osimhen, Uğurcan Çakır, Lucas Torreira, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ün kadroda yer almaması taraftarların dikkatini çekti. "Osimhen neden yok?", "Torreira neden oynamıyor?", "Davinson Sanchez neden kadroda yok?" soruları kısa sürede gündem olurken, sarı-kırmızılı kulüpten ve teknik heyetten gelecek resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.

Galatasaray-Monza hazırlık karşılaşması öncesinde ilk 11 ve maç kadrosunun açıklanmasının ardından birçok yıldız futbolcunun listede bulunmaması futbolseverlerde merak uyandırdı. Victor Osimhen, Uğurcan Çakır, Lucas Torreira, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ün neden forma giymediği araştırılırken, oyuncuların durumuna ilişkin gelişmeler ve teknik direktör Okan Buruk'un tercihleri gündemin en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı.

GALATASARAY-MONZA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya temsilcisi Monza ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı ekibin kamp dönemindeki önemli sınavlarından biri olan mücadele öncesinde futbolseverler maçın yayın saati, hangi kanalda yayınlanacağı ve oynanacağı stat hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Galatasaray-Monza maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak ve nerede oynanacak?

GALATASARAY-MONZA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray ile Monza arasında oynanacak hazırlık karşılaşması, S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, platformun internet yayını üzerinden maçı şifreli olarak izleyebilecek.

GALATASARAY-MONZA MAÇI S SPORT PLUS CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Galatasaray-Monza hazırlık maçını canlı izlemek isteyenler, S Sport Plus platformuna üyelik yaparak internet üzerinden karşılaşmayı takip edebilecek. S Sport Plus, internet yayınının yanı sıra desteklenen akıllı televizyonlar, mobil cihazlar ve diğer dijital platformlar üzerinden şifreli yayın hizmeti sunuyor.

Osimhen neden yok, Galatasaray Monza maçında Uğurcan Çakır, Torreira, Davinson Sanchez, Lemina, Abdülkerim, Sane, Barış, Yunus neden yok?

GALATASARAY-MONZA MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Hazırlık karşılaşması olan Galatasaray-Monza maçı, 24 Temmuz 2026 Cuma günü futbolseverlerle buluşacak.

GALATASARAY-MONZA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Galatasaray ile Monza arasındaki mücadelede ilk düdük saat 21.00'de çalacak. Karşılaşma, iki takımın yeni sezon öncesindeki son durumunu görmek açısından büyük önem taşıyor.

GALATASARAY-MONZA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ile Monza arasındaki hazırlık maçı, Avusturya'nın Linz kentinde bulunan Raiffeisen Arena Stadyumu'nda oynanacak. Kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren sarı-kırmızılı ekip, güçlü rakibi karşısında yeni transferlerini ve taktik organizasyonlarını test etme fırsatı bulacak.

GALATASARAY HAZIRLIK MAÇINDA HEDEF YENİ SEZONA HAZIR GİRMEK

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, yeni sezon öncesinde oynadığı hazırlık maçlarıyla takımın fiziksel seviyesini yükseltmeyi ve yeni transferlerin uyum sürecini hızlandırmayı amaçlıyor. Monza karşılaşması da hem teknik heyet hem de taraftarlar açısından takımın son durumunu görmek adına dikkatle takip edilecek mücadelelerden biri olacak.

İLK 11:

Osimhen neden yok, Galatasaray Monza maçında Uğurcan Çakır, Torreira, Davinson Sanchez, Lemina, Abdülkerim, Sane, Barış, Yunus neden yok?

Kadroda olmayan oyuncular ile ilgili Galatasaray’dan resmi açıklama yapılmadı.

Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez, Victor Osimhen, Lucas Torreira, Uğurcan Çakır, Galatasaray, Yunus Akgün, Leroy Sane, Son Dakika

Son Dakika Soğuk Haber Osimhen neden yok, Galatasaray Monza maçında Uğurcan Çakır, Torreira, Davinson Sanchez, Lemina, Abdülkerim, Sane, Barış, Yunus neden yok? - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osimhen neden yok, Galatasaray Monza maçında Uğurcan Çakır, Torreira, Davinson Sanchez, Lemina, Abdülkerim, Sane, Barış, Yunus neden yok? - Son Dakika
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