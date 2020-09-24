Osmangazi'de edebiyat söyleşileri başladı - Son Dakika

Osmangazi Belediyesi'nin Ahmet Hamdi Tanpınar Etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği 'Edebiyat Söyleşileri'nin ilk konuğu, Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması'nın bu yılki kazananı Halil Ziya Doğruöz oldu. Genç yazar, Türkiye'nin en uzun soluklu edebiyat yarışmasında birinci olmanın kendisine tarifsiz bir gurur yaşattığını söyledi.

Osmangazi Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması'nın bu yıl 19'uncusu gerçekleştirildi. Bu yıl hikaye dalında gerçekleşen yarışmada birinciliği, 'Müzmin Susuzluk' adlı eseriyle Bursa'dan katılan Halil Ziya Doğruöz elde etti. Genç yazar, Osmangazi Belediyesi'nin Ahmet Hamdi Tanpınar Etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği 'Edebiyat Söyleşileri'nin ilk konuğu oldu. Seher Özkök'ün yönettiği söyleşide yarışmaya katılma sürecini ve yazdığı eserin detaylarını anlatan Doğruöz, kendisi gibi genç edebiyatseverlere de önemli tavsiyelerde bulundu.

Kendisini tam bir edebiyat tutkunu olarak tanımlayan Doğruöz, "Uzun yıllardır eserler yazıyorum. Aile, eş, dost ve akrabalardan oluşan bir okur kitlem var. Bu kişiler bana yazdıklarımın güzel olduğunu söylüyorlardı. Farklı kişilerin yazdığım eserler hakkında ne düşüneceğini merak ederek yarışmaya karar verdim. Yarışma jürisi çok değerli isimlerden oluşuyor. Bu değerli isimlerin yazdıklarımı nasıl bulacaklarını çok merak ettim. Kendimi değerlendirmek adına katıldım. Birinci olduğumu öğrendiğimde çok mutlu oldum ve büyük bir gurur yaşadım" dedi.

Yarışmada birinci olmayı beklemediğini dile getiren genç yazar, "Aslında eserimin birinci olacağıma inanmıyordum. Eserimin son satırlarını yarışmaya başvurunun son gününün sabahında yazdım ve teslim ettim. Hikaye, şizofren hastası bir karakterin kendi evinde kapının anahtarını bulamamasıyla başlıyor ve geçmişin özlemini yaşattığım bir konudan oluşuyor. Tanpınar diyor ya 'Geçmiş neden bir kuyu gibi bizi içine çekmektedir?. İşte buna mukabil oluşturduğum karakter de hikayede bunu aradı" diye konuştu.

Kendisi için Oğuz Atay ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın okuma ve yazma hayatında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek Doğruöz, "Tanpınar'ın karakterlerinde bir yalnızlık ve yabancılaşma hüküm sürüyor. Yazdığım esere baktığınız zaman metnimin Tanpınar ve Oğuz Atay'a selam durduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı. Doğruöz, söyleşinin sonunda kendisi gibi genç yazarlara da tavsiyelerde bulunarak, nitelikli yazarların nitelikli eserlerini okuyarak yazmaya devam etmelerini söyledi. Pandemi dolayısıyla seyircisiz olarak gerçekleştirilen söyleşi, Osmangazi Belediyesi'nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayımlandı. - BURSA