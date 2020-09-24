Osmangazi'de edebiyat söyleşileri başladı - Son Dakika

Osmangazi'de edebiyat söyleşileri başladı

Osmangazi Belediyesi'nin Ahmet Hamdi Tanpınar Etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği 'Edebiyat Söyleşileri'nin ilk konuğu, Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması'nın bu yılki kazananı Halil Ziya Doğruöz oldu.

Osmangazi'de edebiyat söyleşileri başladı, System.String[]

Osmangazi Belediyesi'nin Ahmet Hamdi Tanpınar Etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği 'Edebiyat Söyleşileri'nin ilk konuğu, Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması'nın bu yılki kazananı Halil Ziya Doğruöz oldu. Genç yazar, Türkiye'nin en uzun soluklu edebiyat yarışmasında birinci olmanın kendisine tarifsiz bir gurur yaşattığını söyledi.

Osmangazi Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması'nın bu yıl 19'uncusu gerçekleştirildi. Bu yıl hikaye dalında gerçekleşen yarışmada birinciliği, 'Müzmin Susuzluk' adlı eseriyle Bursa'dan katılan Halil Ziya Doğruöz elde etti. Genç yazar, Osmangazi Belediyesi'nin Ahmet Hamdi Tanpınar Etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği 'Edebiyat Söyleşileri'nin ilk konuğu oldu. Seher Özkök'ün yönettiği söyleşide yarışmaya katılma sürecini ve yazdığı eserin detaylarını anlatan Doğruöz, kendisi gibi genç edebiyatseverlere de önemli tavsiyelerde bulundu.

Kendisini tam bir edebiyat tutkunu olarak tanımlayan Doğruöz, "Uzun yıllardır eserler yazıyorum. Aile, eş, dost ve akrabalardan oluşan bir okur kitlem var. Bu kişiler bana yazdıklarımın güzel olduğunu söylüyorlardı. Farklı kişilerin yazdığım eserler hakkında ne düşüneceğini merak ederek yarışmaya karar verdim. Yarışma jürisi çok değerli isimlerden oluşuyor. Bu değerli isimlerin yazdıklarımı nasıl bulacaklarını çok merak ettim. Kendimi değerlendirmek adına katıldım. Birinci olduğumu öğrendiğimde çok mutlu oldum ve büyük bir gurur yaşadım" dedi.

Yarışmada birinci olmayı beklemediğini dile getiren genç yazar, "Aslında eserimin birinci olacağıma inanmıyordum. Eserimin son satırlarını yarışmaya başvurunun son gününün sabahında yazdım ve teslim ettim. Hikaye, şizofren hastası bir karakterin kendi evinde kapının anahtarını bulamamasıyla başlıyor ve geçmişin özlemini yaşattığım bir konudan oluşuyor. Tanpınar diyor ya 'Geçmiş neden bir kuyu gibi bizi içine çekmektedir?. İşte buna mukabil oluşturduğum karakter de hikayede bunu aradı" diye konuştu.

Kendisi için Oğuz Atay ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın okuma ve yazma hayatında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek Doğruöz, "Tanpınar'ın karakterlerinde bir yalnızlık ve yabancılaşma hüküm sürüyor. Yazdığım esere baktığınız zaman metnimin Tanpınar ve Oğuz Atay'a selam durduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı. Doğruöz, söyleşinin sonunda kendisi gibi genç yazarlara da tavsiyelerde bulunarak, nitelikli yazarların nitelikli eserlerini okuyarak yazmaya devam etmelerini söyledi. Pandemi dolayısıyla seyircisiz olarak gerçekleştirilen söyleşi, Osmangazi Belediyesi'nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayımlandı. - BURSA

Osmangazi Belediyesi, Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 17:16 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Osmangazi'de edebiyat söyleşileri başladı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Hatay'da 8 farklı noktada orman yangını çıkartan şahıs elinde çakmakla suçüstü yakalandı Prof. Dr. Naci Görür: Depremin yeri endişe verici, 7.2 büyüklükte deprem beklediğimiz fayı tetikleyebilir Kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki hemşire hayatını kaybetti İntihar süsü verilen cinayette yasak aşk şüphesi: Eşimin mesajlaştığını gördüm Eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek isteyen eşi Yağmur Aşık'ın 20 yıla kadar hapsi istendi Fenerbahçe, Porto'lu Ze Luis ile anlaştı Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi
Son Dakika: Eski Zaman Gazetesi yazarı Mümtazer Türköne, tahliye edildi Son Dakika: Eski Zaman Gazetesi yazarı Mümtazer Türköne, tahliye edildi         
19:53
Son Dakika: Türkiye'de 24 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 74 can kaybı, 1721 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 74 can kaybı, 1721 yeni vaka tespit edildi         
19:17
Beşiktaş, Vodafone Park'ta tur peşinde! Canlı anlatım Beşiktaş, Vodafone Park'ta tur peşinde! Canlı anlatım         
18:48
İmamoğlu ile Taksiciler Odası yöneticileri arasında 6 bin taksi tartışması: Sesini yükseltme lütfen İmamoğlu ile Taksiciler Odası yöneticileri arasında 6 bin taksi tartışması: Sesini yükseltme lütfen         
18:29
"Kişiye özel" ilan açan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'ın görevine son verildi         
17:50
Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu         
17:25
Ağabeyli Göleti tamamlanınca milli ekonomiye her yıl 3,7 milyon lira kazandıracak Ağabeyli Göleti tamamlanınca milli ekonomiye her yıl 3,7 milyon lira kazandıracak         
15:45
Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu         
15:29
Merkez Bankası'nın rezervleri 1 milyar 869 milyon dolar azaldı Merkez Bankası'nın rezervleri 1 milyar 869 milyon dolar azaldı         
14:51
Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi         
14:45
Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz sürprizi! Joker olarak yarışmaya katılıyor Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz sürprizi! Joker olarak yarışmaya katılıyor         
14:33
Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu         
13:54
Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu         
13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?         
13:28
"Ersin Düzen 400 bin TL maaş alıyor" iddiasının arkasında duran milletvekili Atilla Sertel rest çekti: Beni mahkemeye versin         
13:19
Vezneci, arkadaşlarını uyardığı hatalı parayla 10 dakika sonra kendisi karşılaştı Vezneci, arkadaşlarını uyardığı hatalı parayla 10 dakika sonra kendisi karşılaştı         
13:19
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı         
10:24
FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi         
09:34
Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2020 20:17:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmangazi'de edebiyat söyleşileri başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei