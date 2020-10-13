Osmangazi'den eğitime tam destek - Son Dakika

Osmangazi'den eğitime tam destek

13.10.2020 14:06
Osmangazi'den eğitime tam destek, System.String[]

Pandemi sürecinde öğrencilere mağduriyet yaşatmamak için önemli çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen okullara tablet desteği vermeyi sürdürüyor.

Pandemi sürecinde öğrencilere mağduriyet yaşatmamak için önemli çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen okullara tablet desteği vermeyi sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı '500 bin öğrenciye ücretsiz tablet' müjdesi üzerine harekete geçen Osmangazi Belediyesi, geçtiğimiz günlerde tablet dağıtımını gerçekleştirerek öğrencilerin yüzünü güldürmeyi başardı. Uzaktan eğitim süresince öğrencilerin derslerinden geri kalmaması için ellerinden geleni yapacaklarını duyuran Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, son olarak Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan ve Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer ile eğitime destek iş birliği protokolü imzaladı.

Muradiye Turizm Otelcilik Uygulama Okulu'nda gerçekleştirdikleri tablet dağıtımında konuşan Başkan Dündar, "Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik ve sosyal yaşantımızı şekillendiriyoruz. Belediye olarak bütün imkanlarımızı seferber ederek, Milli Eğitim Bakanlığı'nın uzaktan eğitim çalışmasına destek veriyoruz. Osmangazi Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle imkanı olmayan 8 ile 12'nci sınıf öğrencilerine tablet dağıtıyoruz. İnşallah, imzaladığımız protokolle daha çok öğrenciye ulaşacağız. Hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan ise eğitimin her zaman öncelikli konu olduğunun altını çizerek, "Koronavirüs hayatımızdaki birçok şeyi değiştirdi. Bu durumdan eğitim hayatı da oldukça etkilendi. Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz mart ayından itibaren uzaktan eğitim modelini uygulamaya başladı. Bizler de, bilgisayar ve tableti olmayan öğrencilerimizin açığını kapatmak için bir tespit yaptık. Osmangazi Belediyesi bu konuda desteğini bir an olsun esirgemeyerek, ihtiyaç sahibi 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerine tablet dağıttı. Protokolümüz hayırlı olsun. Değerli başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA

Osmangazi'den eğitime tam destek
Osmangazi'den eğitime tam destek
Osmangazi'den eğitime tam destek

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Osmangazi'den eğitime tam destek - Son Dakika


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