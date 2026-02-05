Osmaniye'de Deprem Sergisi Açıldı - Son Dakika
Osmaniye'de Deprem Sergisi Açıldı

05.02.2026 15:09
Osmaniye'de 6 Şubat depremlerine dair fotoğraf sergisi açıldı, MEB AKUB'un çalışmaları sergilendi.

1) OSMANİYE'DE 6 ŞUBAT DEPREMLERİ MEB AKUB'UN KARELERİYLE SERGİLENDİ

OSMANİYE'de, asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremleri, fotoğraflarla anlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 6 Şubat Depremleri Fotoğraf Sergisi, kentteki bir alışveriş merkezinde açıldı. Sergide, Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekiplerinin deprem sonrası yürüttüğü kurtarma çalışmalarında çekilen yaklaşık 2 bin 500 fotoğraf arasından seçilen 30 kare yer aldı. Fotoğraflarda, depremlerin ilk anlarından itibaren yaşananlar, arama kurtarma çalışmaları ve dayanışma örnekleri gözler önüne serildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümünde acıların hala taze olduğunu belirterek, sergide yer alan fotoğrafların depremin genelini değil, Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ile Milli Eğitim Destek Hizmetleri ekiplerinin sahada yürüttüğü çalışmaları yansıttığını söyledi. Albak, "O gece hepimiz için tarifi imkansız acıların yaşandığı bir geceydi. Sergide, depremin ilk saatlerinde çekilmiş fotoğraflar da yer alıyor. Türkiye'de ilk MEB AKUB ekibini kuran illerden biriydik. Bu bilinçli bir tercih değil, ilimizin deprem bölgesi olması nedeniyle gönüllü öğretmenlerimizden oluşan bir ekipti. O gece ve sonrasındaki günlerde gerçekten büyük işler başardılar. Tüm öğretmenlerimiz sahadaydı. Vatandaşlarımızın barınmasından temel ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar, o süreci daha rahat atlatmaları için yürüttüğümüz çalışmaları anlatan bir sergi olduö dedi.

Osmaniye MEB AKUB Ekip Lideri ve Türkçe öğretmeni Ahmet Şanlıer ise, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde açılan fotoğraf sergisinde yaklaşık 2 bin 500 fotoğraf arasından seçilen 30 kareye yer verdiklerini belirterek, "Sergilenen fotoğraflar, depremin hemen ardından sahada çekilen görüntülerden oluşuyor. Arama kurtarma çalışmalarımızın yanı sıra, iaşe ve iyileştirme süreçlerine ait kareler de bulunuyorö dedi.

Şanlıer, Osmaniye'de MEB AKUB ekiplerinin çalışmaları sonucu 280 vatandaşın sağ olarak enkazdan çıkarıldığını vurgulayarak, "Öğretmenlerimiz sadece arama kurtarmada değil; çadır kurma, malzeme dağıtımı, depo yönetimi ve iyileştirme çalışmalarında da aktif rol aldı. Fedakar gönüllü öğretmenlerimizin sahadaki çalışmalarını bu sergiyle kamuoyuna yansıttıkö ifadelerini kullandı.

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.