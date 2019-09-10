"Osmanlı'nın beşiği"ndeki anıt ağaçlara özel bakım

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna ev sahipliği yapan Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bulunan yüzlerce yıllık anıt ve tescilli ağaçların budama ve bakım çalışmasını yapıyor.

Çukurca beldesi Ilıcaksu Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında, asırlara meydan okuyan ağaçlar zararlı bakterilerden arındırılıyor, çürüyen ve ölü dokularına özel ilaçlar uygulanıyor.

Yok olma tehdidi altındaki asırlık ağaçların ömrü uzatılarak gelecek kuşaklara önemli bir miras olarak bırakılması hedefleniyor.

Çukurca Belediye Başkanı Emin Taşgın, AA muhabirine, Türkiye'de bilinen en yaşlı kavak ağaçlarından birinin Ilıcaksu'daki Sarıkız Mesire Alanı'nda bulunduğunu söyledi.

Bölgede geçmişi yüzlerce yıl önceye dayanan çok sayıda ağaç olduğunu belirten Taşgın, "Beldemizde bulunan 300 yıllık kavak ağacı asırlara dayandı ve hala yaprakları canlı bir ağaç. Hemen yanında 800 yıllık bir meşe ağacımız var. Biz bunları korumalı ve yaşatmalıyız. Tabii burada bu çalışmalar yapılırken diğer canlılara da dikkat etmeliyiz." dedi.

Çalışmalarını koordine eden orman mühendisi Yakup Turan da anıt ve tescilli ağaçların bakım ve restorasyonunun asıl amacının, çürümüş veya çürümeye yüz tutmuş kısımlarını tedavi etmek olduğunu anlattı.

Turan, bakıma ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Önce kovuk ve yara ağızlarında bulunan mantarlaşmış ve çürümüş dokuların yarattığı tahribatı temizliyoruz. Gövdelerdeki ölmüş dokular ortadan kaldırılıp canlı dokuya ulaşmak için kazıma işlemi yapıyoruz. Ağacın uzun yaşamasını sağlayan, çürüklere karşı önlem içeren özel dolgular uyguluyoruz. Daha sonra çam katranı sürüyor ve ağaç yüzeyindeki açık kovuklar da hava almayacak şekilde tel ve su bazlı özel alaşımla kaplanarak gövde dokusu koruma altına alıyoruz."

Eskişehir Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonuna bağlı Afyonkarahisar, Bilecik, Kütahya ve Uşak illerinde bulunan anıt ağaç ve tescilli ağaç topluluklarının budama ve rehabilitasyon işlemlerine, Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce devam edeceği bildirildi.