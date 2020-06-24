Otizmli Hiranur ve Miraç'ın "salıncak" hayali gerçek oldu - Son Dakika

Otizmli Hiranur ve Miraç'ın "salıncak" hayali gerçek oldu

Malatya'da yaşayan otizmli Hiranur ve Miraç Aydın kardeşlerin "salıncak" hayali, belediye tarafından gerçekleştirildi.

Malatya'da yaşayan otizmli Hiranur ve Miraç Aydın kardeşlerin "salıncak" hayali, belediye tarafından gerçekleştirildi.

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Hasan Varol Mahallesi'nde yaşayan Mehmet ve Gönül Aydın çifti, otizmli çocukları Hiranur (13) ve Miraç'ı (15), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele döneminde alınan tedbirler ve rahatsızlıkları dolayısıyla parka götüremedi.

Çocuklarının "salıncak" hayalini gerçekleştirmek için çare arayan anne Gönül, Battalgazi Belediyesine çocuklarının hayalini anlatan dilekçe yazdı.

Aydın'ın dilekçesini okuyan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, annenin talebini geri çevirmedi.

Güder, Hiranur ve Miraç'ın evlerinin bahçesine salıncak kurdurarak hayallerine ortak oldu.

Osman Güder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların salıncak hayali olduğunu duyduğunda hemen harekete geçtiğini söyledi.

Belediye olarak ailenin talebini gerçekleştirdiklerini aktaran Güder, "Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezimiz var. Türkiye'de rol model olacak merkezlerden bir tanesi. İlçemizde bulunan özel çocuklarımızı burada rehabilite ediyoruz. Bu çocuklarımızı da götürüp, rehabilitasyon merkezinde biriken enerjilerini dağıtma noktasında adımlar atacağız. Toplum olarak özel insanlarımızla beraber yaşamayı, onları topluma kazandırmayı amaçlıyoruz." dedi.

"Çocukların sevinci dünyalara değer"

Çocukların salıncaklarını kurdurduktan sonra evlerine tekrar çay içmeye gittiğini ifade eden Güder, ailenin mutluluklarının gözlerinden okunduğunu belirtti.

Güder, özel çocuklara sürekli destek vermeyi amaçladıklarını vurgulayarak, "Bu çocukların sevinci dünyada en büyük hazdır, mutluluktur. Bu mutluluğu hem bireye hem aileye yaşatıyorsunuz, onların yükünü paylaşıyorsunuz. Çocukların sevinci dünyalara değer. Çocuğunun mutluluğunu gören ailenin mutluluğu da insanların sevincine sevinç katıyor. Bunlar bizim kaderimiz. Bu gerçekleri yöneticiler olarak gündemimize taşımamız lazım. Gereken desteği ve yardımı yapmamız gerekir." diye konuştu.

"Çocuklarımıza değer verildiğini görünce mutlu oluyoruz"

Anne Gönül Aydın da çocuklarının hayalinin gerçekleşmesinin kendilerini mutlu ettiğini aktararak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Talebi yerine getirildiğinde sevinç duyduğunu dile getiren Aydın, "Koronavirüs sürecinde evde çok huzursuz oluyorlardı, sürekli parka gitmek istiyorlardı. Belediyeye başvurduk, sağ olsunlar onlar da talebimizi geri çevirmedi. Bir gün içerisinde salıncağımız kuruldu. Çocuklarım çok rahat bir şekilde oynayabiliyor. Çok mutluyum." diye konuştu.

Aydın, çocukların dışarı çıkmadan evin bahçesinde oynadıkları için rahatladıklarını ifade ederek, "Oğlumda olumlu gelişmeler oldu. Bahçeye çıkıp kendi kendine salıncakta sallanabiliyor. Kızım çok istiyordu. Bu süreçte kendileri de biz de çok rahat ettik. Biraz daha yükümüz hafifledi, çok sevindik. Çocuklarımızla ilgilenildiğini, değer verildiğini görünce mutlu oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Koronavirüs, Malatya, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 11:54 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otizmli Hiranur ve Miraç'ın 'salıncak' hayali gerçek oldu - Son Dakika

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