Otizmli Öğrenciye Şiddet İddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Otizmli Öğrenciye Şiddet İddiası

Haberin Videosunu İzleyin
Otizmli Öğrenciye Şiddet İddiası
10.11.2025 21:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Otizmli Öğrenciye Şiddet İddiası
Haber Videosu

Turgutlu'da okul müdürü, otizmli öğrenciyi iterek merdivenlerden düşmesine sebep olduğu için soruşturma altında.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı kırsal Irlamaz Mahallesi'nde yer alan Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu'nda görev yapan okul müdürü B.G'nin, otizmli öğrencisi B.U'yu ittiği ve öğrencinin merdivenlerden yuvarlanarak yaralandığı öne sürüldü.

Okul müdürü, otizmli öğrenciyi merdivenlerden itti

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, olay anı okulun güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, okul müdürü B.G'nin merdivenlerden inerken karşılaştığı öğrenciyi yanına çekip ittiği, öğrencinin dengesini kaybederek merdivenlerden yuvarlandığı görülüyor.

Okul müdürü, otizmli öğrenciyi merdivenlerden itti

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından ailenin şikayeti üzerine okul müdürü hakkında soruşturma başlatıldı. Turgutlu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, 5 Kasım'da yaşanan olayın ardından adli ve idari işlemlerin başlatıldığı belirtilerek, "Ayrıca ön idari tedbir olarak okul müdürünün görevinden ayrılması sağlanmıştır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Güvenlik Kamerası, İnsan Hakları, Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otizmli Öğrenciye Şiddet İddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mardin’de kavga ettiği kişiyi otomobil ile çarparak öldürdü Mardin'de kavga ettiği kişiyi otomobil ile çarparak öldürdü
Kayıp ihbarı yapılan adam otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti Kayıp ihbarı yapılan adam otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti
Apartmanın havalandırma boşluğuna atılan bebek hastaneye kaldırıldı Apartmanın havalandırma boşluğuna atılan bebek hastaneye kaldırıldı
Balıkesir Sındırgı’da 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha
Yok böyle maç Mourinho son saniye golüyle yıkıldı Yok böyle maç! Mourinho son saniye golüyle yıkıldı
Sadettin Saran’ın tribünlerle birlikte coştuğu anlar Sadettin Saran'ın tribünlerle birlikte coştuğu anlar
Yasa dışı bahis operasyonu: 21 gözaltı Yasa dışı bahis operasyonu: 21 gözaltı
Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

22:00
En fazla vergi ödeyen 27. isim olmuştu Bahis oynadığı iddia edilen tek yabancı futbolcu Ndao oldu
En fazla vergi ödeyen 27. isim olmuştu! Bahis oynadığı iddia edilen tek yabancı futbolcu Ndao oldu
21:29
Balıkesir’de 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha
Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha
21:00
Galatasaraylı Futbolcu Eren Elmalı’dan çok konuşulacak bahis itirafı
Galatasaraylı Futbolcu Eren Elmalı'dan çok konuşulacak bahis itirafı
20:30
Bir ilkin gerçekleştiği zirvenin ardından kritik adım Sezar yaptırımları kaldırıldı
Bir ilkin gerçekleştiği zirvenin ardından kritik adım! Sezar yaptırımları kaldırıldı
20:11
Bahis oynadığı belirtilen 1024 futbolcuyu bekleyen ceza belli oldu
Bahis oynadığı belirtilen 1024 futbolcuyu bekleyen ceza belli oldu
19:24
TFF açıkladı: 2. ve 3. Lig maçları ertelendi
TFF açıkladı: 2. ve 3. Lig maçları ertelendi
19:08
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK’ye sevk edildi İşte o isimler
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! İşte o isimler
18:04
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, 6 hakem ve 1 gazeteci tutuklandı
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, 6 hakem ve 1 gazeteci tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2025 23:07:55. #.0.5#
SON DAKİKA: Otizmli Öğrenciye Şiddet İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.