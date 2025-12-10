Otobüse binip poz veren belediye başkanının yeni makam aracı kenti karıştırdı - Son Dakika
Otobüse binip poz veren belediye başkanının yeni makam aracı kenti karıştırdı

Otobüse binip poz veren belediye başkanının yeni makam aracı kenti karıştırdı
10.12.2025 16:26  Güncelleme: 16:38
Otobüse binip poz veren belediye başkanının yeni makam aracı kenti karıştırdı
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın için alınan ve fiyatının 5 milyon TL üstünde olduğu belirtilen makam aracı krize yol açtı. Tutarın kamuoyuyla açık açık paylaşılmasını talep eden CHP'li Tuncay Yılmaz, "Otobüsle gelerek şov yaptınız. 'Kendi arabamla geliyorum' dediniz, haber yaptırdınız. Rakamı bilmek halkın hakkı değil mi?" dedi.

Çorum Belediyesi, "300 bin kilometreye ulaşan 2014 model Audi A6 aracın zaman zaman sıkıntılar çıkarmaya başlaması" nedeniyle satılmasına karar verdi. Yerine ise 5 bin kilometrede 2025 model Audi A6 araç alındı. Belediyenin bu hamlesi Çorum Belediye Meclisi Aralık Toplantısında gündeme geldi.

Toplantıda CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, makam aracının maliyetini sordu. Yılmaz'ın soruları toplantıda kısa süreli gerginliğe yol açtı.

"AUDİ A6 MAKAM ARACI ALDIK MI?"

Toplantıda gündem dışı söz alan CHP Grup Başkanvekili Yılmaz, belediyedeki makam araçlarına ilişkin eleştirileri zaman zaman dile getirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Makam araç bolluğunu anlattık. Sayın başkanın Audi marka makam aracı vardı. Son dönemde bu aracı göremiyoruz. Makam araçlarınızda bir değişiklik mi oldu? Şirkete verdiğimiz bu araç satıldı mı? Satıldıysa satılma koşulları nelerdi? Kaç liraya satıldı? Bunun yerine size yeni sıfırdan ya da ikinci el olarak Audi Quattro A6 makam aracı aldık mı? Aldıysak bu belediye bütçesinden mi yoksa şirketten mi ödendi? Bunun tutarı ne kadardır? Ya da bağış olarak mı geldi? Geldiyse kim bağışladı? Neden bağışladı? TOGG'umuz var, Volkswagen'imiz var. Zaten bağışla aldığımız Mercedes marka bir araç var, bir de bu minibüsümüz var. Audi marka aracımız alınmış mıdır makama? Bunun da kamuoyuna paylaşılmasını istiyoruz."

Otobüse binip poz veren belediye başkanının yeni makam aracı kenti karıştırdı
CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz

"ESKİ MAKAM ARACINI DEVREDİP AYNI ÖZELLİKLERE SAHİP ARAÇ ALDIK"

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü de buna yanıt olarak şunları kaydetti:

"Makam aracı olarak kullanılan 2014 model Audi araç vardı. 300 bin kilometrenin üzerindeydi. Şehir dışı programlarımızda bu araç, şehir içi programlarda da TOGG kullanılıyor. Misafirlerin çokluğuna azlığına göre de diğer araçlarımız kullanılıyor. Burada 300 bin kilometre olan bir araç şehir dışındaki seyahatlerinizde zaman zaman sıkıntılar çıkartmaktaydı. Tamirat konusunda da birtakım çalışmalar yapıldı ama maalesef yeteri kadar performans sağlamadı. Bu aracımızı ikinci el olarak devrettik ve ikinci el olarak 2025 model 5 bin kilometrede aynı marka, aynı özelliklere sahip araç aldık. Fiyatları da mevcut. Şu an için ikinci el fiyatları malum piyasada."

Otobüse binip poz veren belediye başkanının yeni makam aracı kenti karıştırdı
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın

"ESKİ ARAÇLA YOLDA KALDIK"

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise Yılmaz'a hitaben, "Faturalarını size gösterirler Tuncay Bey. Polemik konusu yapmaya gerek yok. Dolayısıyla A6 aynı A6. 2014 model 300 binin üzerinde ve benimle seyahat eden birkaç arkadaşım şahit oldu, biz Kırıkkale'de kaldık. Fotoğrafları da çekildi aracın. Mercedes'i size tahsis edeceğim Tuncay Bey. Sen söyleyeceğini söyledin, cevap da verildi. Aynı fiyatta demedi aynı özelliklerde dedi. Tuncay Bey polemik yapmak istiyor, derdini anladık" dedi.

"OTOBÜSLE GELEREK ŞOV YAPTINIZ"

Yılmaz ise bir kez daha söz alarak, şunları kaydetti:

"Şirketin kasasından kaç lira çıkmıştır? Otobüsle gelerek şov yaptınız. 'Kendi arabamla geliyorum' dediniz, gazetecilere haber yaptırdınız. 'Halkın belediye başkanı' dedirttiniz, haber yaptırdınız. Çorum halkının rakamı bilmek hakkı değil mi? Rakam vermiyor Lemzi Bey, diyor ki 'aynı özelliklerde aldık'. Milyonlarca lira. Makam aracı ile Çorum'un parası çarçur edilmiştir. 4 makam aracı varken 5 milyonun üzerinde para verilerek yeni araç alınmıştır. Vallahi baktığımızda aşkla çalışıyorsunuz."

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yaşam Otobüse binip poz veren belediye başkanının yeni makam aracı kenti karıştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    hepsi ayni akp de chp de mhp de digerleride koltuga gecene kadar garıban ayagı koltuga gecince har vur har savur babalarinin parası sankı yazıklar olsun hepsine 118 6 Yanıtla
  • Sultan Dagli Sultan Dagli:
    cuhepe Hirsiz dir elmala armutu karistirma 11 66 Yanıtla
    erkan zengin erkan zengin:
    Çok bilmişsin belli boş yorum yapma 10 1
  • 52qkj96hh9 52qkj96hh9:
    hepsi aynı bu siyasetçilerin akp MHP CHP si yok milletin sırtına binen inmiyor 60 3 Yanıtla
    ALİ * ALİ *:
    İŞTE GERÇEĞİ GÖREN HALK 1 0
  • Deniz Gürbüz Deniz Gürbüz:
    Keşke şu Akp CHP yaptığı zaman susmuyorlar kendi partileride yapınca neden susma haklarını kullanıyor 27 3 Yanıtla
  • yamacziya yamacziya:
    kardeşim bir kere olsun bir yorumumuda yayınla bu nasıl bir aymazlık kaç sefer rica ettik 9 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
